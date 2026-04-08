Praktické světlo na monitor z Alzy zlevnilo o tři stovky. Má fantastické hodnocení a dá se ovládat i dálkově Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower LML-100 Monitor Light Bar je LED světlo na monitor s CRI > 97 a nastavitelnou teplotou 3 000–6 500 K S kódem ALZADNY30 stojí 699 Kč místo 999 Kč (sleva 300 Kč, tedy 30 %) Na tuto cenu spadlo světlo naposledy během Black Friday v listopadu – mimo sezónní akce stojí tisícovku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.4.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Světla na monitor už dávno nejsou jen pro streamery. Kdo tráví u počítače víc než pár hodin denně, ocení rovnoměrné osvětlení pracovní plochy bez odlesků na displeji. AlzaPower LML-100 teď koupíte za 699 Kč s kódem ALZADNY30 – takto levné bylo naposledy loni v listopadu. Pokud jste tehdy váhali, teď máte druhou šanci. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud pracujete u monitoru večer nebo v tmavší místnosti a chcete snížit únavu očí.⚠️ Zvažte, pokud máte monitor větší než 27″ – oficiálně je světlo určené pro 15–24″, i když uživatelé ho úspěšně používají i na 27″.💡 Za 699 Kč dostáváte kovové světlo s CRI > 97, dálkovým ovladačem a 97% doporučením od zákazníků. Proč je toto světlo zajímavé Klasická stolní lampa zabírá místo a často svítí tam, kam nemá – přímo na obrazovku. Monitor light bar se připevní na horní hranu monitoru a směřuje světlo dolů na stůl a klávesnici, aniž by oslňoval displej. Výsledkem je menší kontrast mezi jasným monitorem a tmavým okolím, což snižuje únavu očí při dlouhé práci. AlzaPower LML-100 se vyznačuje vysokým indexem podání barev (CRI > 97). To znamená, že barvy pod tímto světlem vypadají téměř jako za denního světla – což ocení grafici, fotografové nebo kdokoliv, kdo pracuje s barvami. Většina levnějších světel má CRI kolem 80–85. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Světlo nabízí nastavitelnou barevnou teplotu od 3 000 do 6 500 K. V praxi to znamená: teplé nažloutlé světlo (3 000 K) pro večerní práci, kdy už se nepotřebujete tolik soustředit, nebo studené bílé světlo (6 500 K) pro maximální koncentraci během dne. Mezi tím máte ještě dva mezistupně – 4 000 K a 5 000 K. Příkon činí pouhých 5 W, světelný tok 255 lumenů a vyzařovací úhel 45°. Životnost LED diod je udávaná na 25 000 hodin – i při každodenním osmihodinovém používání to znamená přes 8 let provozu. Konstrukce je kovová, délka světla 39,2 cm a hmotnost 350 gramů. Praktická stránka: montáž, napájení, ovládání Instalace probíhá bez nářadí – flexibilní držák zachytíte na horní hranu monitoru a spodní část opřete o zadní stěnu. Oficiálně je světlo určené pro monitory 15–24″, ale více uživatelů potvrzuje, že funguje v pohodě i na 27″ panelech. Na větší monitory (32″+) ale doporučujeme delší model LML-120. Napájení je řešené přes USB (kabel 1,5 m USB-A/USB-C v balení). Můžete ho zapojit přímo do monitoru, dokovací stanice nebo PC – světlo se pak automaticky zapíná a vypíná společně s počítačem. Ovládat lze buď dotykovými tlačítky přímo na světle, nebo dodávaným bezdrátovým dálkovým ovladačem (2,4 GHz). Světlo si pamatuje poslední nastavení. Co říkají uživatelé Na Alze má světlo hodnocení 4,8 z 5 (100 hodnocení) a 97 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se přes 2 000 kusů s reklamovaností pouhých 1,1 %. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitní kovové zpracování, široké možnosti nastavení teploty a jasu a fakt, že světlo neoslňuje, ale dobře osvětluje pracovní plochu. Několik recenzentů zmiňuje, že dálkový ovladač je menší, než jak vypadá na fotkách, a že na produktových obrázcích působí jako otočný, přestože jde jen o tlačítko. Vypínání se provádí dvojklikem místo jedním stiskem, což někteří považují za neintuitivní. Další drobná výtka: baterie CR2032 pro ovladač není součástí balení, i když v manuálu se píše opak. Pár uživatelů upozorňuje na umístění USB konektoru, které může omezovat možnost natočení světla směrem dolů – pokud potřebujete svítit více na klávesnici než na monitor, může být potřeba trochu experimentovat s pozicí. Automatický režim jasu podle okolního osvětlení funguje, ale ne vždy přesně podle očekávání – většina uživatelů raději nastavuje jas ručně. Kdy to smysl nedává Pokud máte monitor větší než 27–28″, zvažte delší model LML-120 (51 cm) nebo verzi pro zakřivené monitory LML-150. Pro ultrawide panely bude 39cm světlo nedostatečné. Stejně tak pokud očekáváte, že světlo bude primárně svítit na dokumenty před monitorem – konstrukce je optimalizovaná spíše pro osvětlení monitoru a klávesnice, nikoliv pro čtení papírových podkladů. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 699 Kč (cena jako na Black Friday) dostáváte kovové světlo s CRI > 97, dálkovým ovladačem a jedním z nejlepších hodnocení ve své kategorii. Je to rozumná volba pro každého, kdo pracuje u počítače několik hodin denně a chce snížit únavu očí bez zabírání místa na stole. Grafici a fotografové ocení věrné podání barev, běžní uživatelé zase jednoduchost ovládání a automatické zapínání s PC. Používáte světlo na monitor, nebo vám stačí klasická stolní lampa? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024