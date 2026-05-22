Máte AlzaPlus+? Tenhle magnetický držák na mobil koupíte v super akci, v Česku je oblíbený Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower AMC100 je magnetický MagSafe držák do auta s aretací pro horizontální i vertikální mřížku ventilace S členstvím AlzaPlus+ stojí 279 Kč, bez něj 399 Kč (úspora 120 Kč pro členy) Držák patří k nejprodávanějším v kategorii: přes 20 000 prodaných kusů a hodnocení 4,7 z 5 ze 703 recenzí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 22.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Solidní MagSafe držák do auta není kategorie, kde by se dalo spoléhat jen na sliby výrobců – tady o kvalitě rozhoduje hlavně to, jak si povede při jízdě na hrbolaté silnici. AlzaPower AMC100 je s AlzaPlus+ za 279 Kč místo 399 Kč, přitom má za sebou přes 20 000 prodaných kusů a 92 % doporučení od zákazníků. CHCI DRŽÁK NA MOBIL V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete spolehlivý MagSafe držák do mřížky ventilace za nízkou cenu a počítáte s krytem nebo MagSafe iPhonem.⚠️ Zvažte, pokud máte úzké mřížky nebo křehkou plastovou palubovku – silný magnet je dvojsečný.💡 Za 279 Kč s AlzaPlus+ je to nejprodávanější model v kategorii s 3letou zárukou. Proč je tenhle držák zajímavý AlzaPower AMC100 je pasivní MagSafe držák do mřížky ventilace bez indukčního nabíjení. Cílí na lidi, kteří chtějí jednoduchou věc, která prostě drží – bez kabelů, párování a komplikací. Hlavní přidaná hodnota je aretační systém s pogumovanými čelistmi, který se utahuje šroubem a drží v mřížce i na rozbité silnici. Jeden z nejčastějších komentářů od majitelů Octavií, Fabií, Hond i Passatů v recenzích zní podobně: „konečně držák, který v mřížce skutečně drží“. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Držák je kompatibilní s MagSafe iPhony od modelu 12 výše a pro starší telefony nebo Androidy je v balení samolepicí kovový kroužek, který přilepíte na zadní stranu krytu. Magnety jsou dostatečně silné na to, aby udržely i iPhone 16 Pro Max nebo Samsung S25 Ultra – to recenzenti opakovaně potvrzují. Hmotnost samotného držáku je jen 75,5 g a má 360° otočný kloub, díky kterému jednou rukou nastavíte úhel přesně tak, jak potřebujete. Aretace funguje přes šroubovací mechanismus s pogumovanými čelistmi, který se utáhne kličkou a drží jak v horizontální, tak vertikální mřížce. To je důležité – levnější držáky obvykle umí jen jednu orientaci a u řady aut (zejména novějších Škod a Volkswagenů s vertikálními lamelami) to znamená nepoužitelnost. Výrobce udává záruku 36 měsíců, což je o rok víc, než nabízí zákonný standard. KOUPIT DRŽÁK S ALZAPLUS+ Co je AlzaPlus+ a kdy se vyplatí AlzaPlus+ je placené členství, díky kterému získáte u Alzy doručení zdarma bez minimální hodnoty objednávky a u vybraných produktů exkluzivní slevu. Cena členství je 25 Kč měsíčně při ročním plánu (299 Kč ročně) nebo 59 Kč měsíčně. Členství můžete kdykoliv zrušit bez sankce. U tohoto držáku je rozdíl s členstvím a bez něj 120 Kč. Dlouhodobě se AlzaPlus+ vyplatí přibližně od pátého nákupu v roce, zejména pokud objednáváte drobnosti, u kterých byste jinak platili poštovné. Pro samotnou objednávku tohoto držáku se členství samo o sobě finančně nevrátí, ale pokud na Alze nakupujete pravidelně, je to rozumný počin. Co říkají uživatelé Z více než 260 textových recenzí vyplývá jasný obrázek: magnety drží, držák drží, oboje s velkou rezervou. Lidé chválí kvalitu zpracování, dobrou cenu, kovový kroužek v balení pro telefony bez MagSafe a fakt, že držák opravdu funguje i u vertikálních mřížek. Časté zmínky se týkají kompatibility s Octavií všech generací, Fabií, Hondou HRV nebo Passatem B8. Kritika ale stojí za pozornost a opakuje se ve dvou rovinách. Magnety jsou tak silné, že u některých aut hrozí poškození mřížky – při neopatrném sundavání telefonu jde držák ven s ním a může vzít kus plastu palubovky. Jeden recenzent přišel takhle o část mřížky. Samolepicí kovový kroužek pro telefony bez MagSafe se po několika použitích odlepuje, zejména pokud na držák svítí slunce a lepidlo na krytu změkne. Pro Androidy a starší iPhony je proto rozumnější investovat do krytu se zabudovaným MagSafe modulem místo spoléhání na přibalený kroužek. CHCI UŠETŘIT S ALZAPLUS+ U užších mřížek (zejména některé starší vozy) může mít aretace problém pevně se zachytit – pár uživatelů uvedlo, že čelisti nedosáhnou až za lamelu a držák vypadává. Kdy to smysl nedává Pokud chcete držák s bezdrátovým indukčním nabíjením, sáhněte po dražším modelu – AlzaPower nabízí WQC300 s 15W Qi2 nabíjením za zhruba 899 Kč a v této cenovce je na trhu několik konkurentů. Pasivní AMC100 jen drží, nenabíjí, což je hlavní limit. Stejně tak nedává smysl pro auta s úzkými mřížkami nebo se subtilní palubovkou, kterou by silný magnet při sundavání mohl ohrozit. A pokud máte telefon bez MagSafe a nepoužíváte kryt, počítejte s tím, že přibalený samolepicí kroužek na zadní stranu telefonu časem odpadne. V takovém případě investujte do krytu s integrovaným magnetem, ten držet bude. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 279 Kč s AlzaPlus+ je AMC100 jasná volba pro většinu řidičů s iPhonem 12 a novějším. Kombinace 20 000 prodaných kusů, 92% doporučení a reklamovanosti 0,25 % je v této kategorii velmi silný signál – jde o produkt, který má za sebou dlouhé reálné nasazení v různých autech. PODÍVAT SE NA AKCI Co je pro vás u držáku do auta zásadnější – síla magnetu, nebo opatrnost k palubovce? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza příslušenství Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024