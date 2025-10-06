Oblíbená powerbanka AlzaPower Garnet hodně zlevnila! Má 20 000 mAh a LCD displej Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka AlzaPower Garnet 20000mAh zlevnila na Alza.cz z 799 Kč na 559 Kč s kódem ALZADNY30 Nabízí kapacitu 20 000 mAh, LCD displej, rychlonabíjení Power Delivery 3.0 a Qualcomm Quick Charge 3.0 Zákazníci ji hodnotí 4,7/5 hvězdičkami (710 recenzí), prodáno bylo přes 10 000 kusů Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 6.10.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Powerbanka s kapacitou 20 000 mAh za méně než 600 korun? To je přesně nabídka, kterou teď má Alza.cz. AlzaPower Garnet 20000mAh aktuálně stojí 559 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, což je sleva 240 Kč (30 %) oproti původní ceně 799 Kč. Jde o jeden z nejprodávanějších modelů na českém trhu – prodáno přes 10 000 kusů a 93 % zákazníků ji doporučuje. 20 000 mAh – kolikrát nabijete telefon? Kapacita 20 000 mAh (74 Wh) zní impozantně, ale v praxi z powerbanky nevytáhnete celou kapacitu. Důvod? Ztráty při přeměně napětí z 3,7 V (baterie) na 5 V (USB port). Podle recenzí zákazníků je reálná využitelná kapacita kolem 14 500 mAh, což odpovídá zhruba 70–75 % z deklarované hodnoty. Jeden zákazník v recenzi uvádí, že jeho iPhone 12 dokáže nabít asi 5× (baterie má 2815 mAh). Pokud máte novější telefon s větší baterií, jako iPhone 16 Pro Max (4685 mAh) nebo Samsung Galaxy S25 Ultra (5000 mAh), počítejte zhruba se 3× plným nabití. LCD displej místo hádání podle LED diod Hlavní výhodou AlzaPower Garnet oproti levnějším powerbankám je LCD displej, který zobrazuje stav nabití v procentech. Nemusíte odhadovat zbývající kapacitu podle čtyř LED diod – vidíte přesně, jestli máte 47 % nebo 52 %. Displej také indikuje, kdy je aktivní Power Delivery nabíjení. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Powerbanka podporuje všechny relevantní protokoly rychlonabíjení: Power Delivery 3.0 (max. 20 W), Qualcomm Quick Charge 3.0 (max. 22,5 W), Samsung Adaptive Fast Charge i starší Apple 2.4A. V praxi to znamená, že iPhone se nabije z 0 na 50 % asi za 30 minut, Android telefon s podporou Quick Charge podobně rychle. Tři porty – telefon, hodinky i sluchátka najednou AlzaPower Garnet má 2× USB-C (vstup/výstup) a 1× USB-A (pouze výstup). To znamená, že můžete nabíjet až 3 zařízení současně. Technologie Smart IC automaticky detekuje připojená zařízení a optimálně rozděluje výkon. Pozor ale – pokud nabíjíte všechna 3 zařízení najednou, celkový výkon klesne na 15 W (5 V / 3 A). To znamená pomalejší nabíjení. Pokud nabíjíte jen jedno zařízení, dostanete plných 20 W (USB-C) nebo 22,5 W (USB-A). USB-C porty jsou obousměrné, takže slouží k nabíjení powerbanky i k nabíjení jiných zařízení. V balení je přiložený USB-C na USB-C kabel, takže nemusíte nic dokupovat. Bezpečnost a ochrana Powerbanka má 6násobnou bezpečnostní ochranu proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Tělo je vyrobeno z nehořlavého materiálu podle standardu UL94, takže v případě přehřátí nehrozí požár. Baterie je typu lithium-polymer, který je lehčí, odolnější vůči paměťovému efektu a vydrží více nabíjecích cyklů než klasické lithium-iontové akumulátory. Co říkají zákazníci? AlzaPower Garnet má na Alza.cz 710 hodnocení s průměrem 4,7/5 hvězdičkami. To je výborný výsledek. 93 % zákazníků ji doporučuje a reklamovanost je pouhých 1,63 %, což je výrazně pod průměrem. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Zákazníci nejčastěji chválí velkou kapacitu, přesný LCD displej a rychlé nabíjení. Jeden z nich napsal: „Tato powerbanka mě příjemně překvapila. Ukazatel zbývajícího nabití mi přijde přesnější než u jiných modelů. Dobrý souputník na cesty i do letadla.“ Jiný dodává: „Můj iPhone 12 dokáže nabít přibližně 5× na jedno nabití, což bohatě stačí i na týdenní cesty do zahraničí.“ Nejčastější výtky se týkají hmotnosti (415 g je těžší než menší powerbanky), dlouhého nabíjení (asi 6–7 hodin na plnou kapacitu) a občasného zahřívání při rychlonabíjení. Někteří zákazníci také zmiňují, že powerbanka se automaticky nevypne po nabití telefonu – musíte ji vypnout ručně. Pro koho je AlzaPower Garnet ideální? Tato powerbanka dává smysl pro každého, kdo cestuje na festival, dovolenou nebo vícedenní výlet a potřebuje nabít telefon 3–5× bez přístupu k elektřině. LCD displej s procentuálním ukazatelem je praktický, protože vidíte přesný stav nabití. Rychlé nabíjení Power Delivery 3.0 nebo Quick Charge 3.0 oceníte, když chcete telefon nabít rychle před odchodem. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Za 559 Kč je to fajn poměr ceny a výkonu. Pokud hledáte levnou powerbanku s dobrou kapacitou a přesným displejem, je teď ta správná chvíle. Akce s kódem ALZADNY30 platí na Alza.cz. Co říkáte na tuto powerbanku? 