Alza zlevnila svou powerbanku na minimum! Nestojí ani 4 stovky a má LCD displej

Powerbanka AlzaPower Garnet klesla z 599 Kč na 389 Kč, sleva činí 210 korun
Nabízí kapacitu 10 000 mAh a rychlonabíjení až 22,5 W včetně Power Delivery 3.0
Zákazníci na Alze ji hodnotí 4,7/5 hvězdičkami, 93 % ji doporučuje

Publikováno: 1.12.2025 16:00

Pokud hledáte levnou, ale solidní powerbanku na cesty, má pro vás Alza zajímavou nabídku. AlzaPower Garnet s kapacitou 10 000 mAh právě zlevnila z 599 Kč na 389 Kč. Za necelé čtyři stovky získáte záložní zdroj energie s LCD displejem a podporou moderních protokolů rychlonabíjení.

Tři porty a rychlonabíjení za 389 korun

LCD displej a šestinásobná ochrana

Zákazníci chválí, ale pozor na zahřívání

Tři porty a rychlonabíjení za 389 korun

AlzaPower Garnet disponuje třemi výstupy – dvěma USB-C s maximálním výkonem 20 W a jedním USB-A s výkonem až 22,5 W. Můžete tak současně nabíjet telefon, tablet a třeba sluchátka. Powerbanka podporuje Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 a další protokoly rychlonabíjení včetně Samsung Adaptive Fast Charge nebo Apple 2.4A.

Kapacita 10 000 mAh (37 Wh) podle výrobce stačí na přibližně 1,5 až 1,8násobné nabití většiny mobilních telefonů. V praxi to znamená, že iPhone 15 Pro dobijete zhruba dvakrát, což potvrzují i recenze zákazníků na Alze. Samotnou powerbanku nabijete za přibližně 3,5 hodiny prostřednictvím USB-C kabelu, který je součástí balení.

LCD displej a šestinásobná ochrana

Velkou výhodou je LCD displej, který ukazuje přesný stav nabití v procentech. Na rozdíl od klasických LED indikátorů s několika málo úrovněmi tak přesně víte, kolik energie vám zbývá. Displej také indikuje aktivní Power Delivery nabíjení.

Powerbanka využívá lithium-polymerovou baterii, která je lehčí a odolnější než klasické lithium-iontové články. Výrobce navíc implementoval šestinásobnou bezpečnostní ochranu proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Technologie Smart IC automaticky detekuje připojená zařízení a zajišťuje optimální distribuci výkonu.

Zákazníci chválí, ale pozor na zahřívání

Na Alze powerbanka nasbírala 794 hodnocení s průměrem 4,7/5 hvězdičkami a 93 % zákazníků ji doporučuje. Nejčastěji chválí právě displej, rychlé nabíjení, kompaktní rozměry (68 × 143 × 17 mm) a nízkou hmotnost 225 gramů. Někteří uživatelé ale upozorňují na zvýšené zahřívání při nabíjení, zejména v oblasti kolem displeje a konektorů. Pár recenzentů také zmiňuje, že reálná kapacita může být mírně nižší než deklarovaných 10 000 mAh, což je ale u powerbank běžný jev kvůli ztrátám při převodu napětí.

Za 389 Kč jde každopádně o solidní nabídku pro běžné použití – na výlety, do práce nebo jako záložní zdroj do batohu. Co říkáte na tuto slevu?