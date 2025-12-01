TOPlist

Alza zlevnila svou powerbanku na minimum! Nestojí ani 4 stovky a má LCD displej

  • Powerbanka AlzaPower Garnet klesla z 599 Kč na 389 Kč, sleva činí 210 korun
  • Nabízí kapacitu 10 000 mAh a rychlonabíjení až 22,5 W včetně Power Delivery 3.0
  • Zákazníci na Alze ji hodnotí 4,7/5 hvězdičkami, 93 % ji doporučuje

Jakub Kárník
Jakub Kárník
1.12.2025 16:00
Ikona komentáře 0
alza powerbanka jpg

Pokud hledáte levnou, ale solidní powerbanku na cesty, má pro vás Alza zajímavou nabídku. AlzaPower Garnet s kapacitou 10 000 mAh právě zlevnila z 599 Kč na 389 Kč. Za necelé čtyři stovky získáte záložní zdroj energie s LCD displejem a podporou moderních protokolů rychlonabíjení.

Tři porty a rychlonabíjení za 389 korun

AlzaPower Garnet disponuje třemi výstupy – dvěma USB-C s maximálním výkonem 20 W a jedním USB-A s výkonem až 22,5 W. Můžete tak současně nabíjet telefon, tablet a třeba sluchátka. Powerbanka podporuje Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0 a další protokoly rychlonabíjení včetně Samsung Adaptive Fast Charge nebo Apple 2.4A.

alza powerbank

Kapacita 10 000 mAh (37 Wh) podle výrobce stačí na přibližně 1,5 až 1,8násobné nabití většiny mobilních telefonů. V praxi to znamená, že iPhone 15 Pro dobijete zhruba dvakrát, což potvrzují i recenze zákazníků na Alze. Samotnou powerbanku nabijete za přibližně 3,5 hodiny prostřednictvím USB-C kabelu, který je součástí balení.

LCD displej a šestinásobná ochrana

Velkou výhodou je LCD displej, který ukazuje přesný stav nabití v procentech. Na rozdíl od klasických LED indikátorů s několika málo úrovněmi tak přesně víte, kolik energie vám zbývá. Displej také indikuje aktivní Power Delivery nabíjení.

Powerbanka využívá lithium-polymerovou baterii, která je lehčí a odolnější než klasické lithium-iontové články. Výrobce navíc implementoval šestinásobnou bezpečnostní ochranu proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. Technologie Smart IC automaticky detekuje připojená zařízení a zajišťuje optimální distribuci výkonu.

Zákazníci chválí, ale pozor na zahřívání

Na Alze powerbanka nasbírala 794 hodnocení s průměrem 4,7/5 hvězdičkami a 93 % zákazníků ji doporučuje. Nejčastěji chválí právě displej, rychlé nabíjení, kompaktní rozměry (68 × 143 × 17 mm) a nízkou hmotnost 225 gramů. Někteří uživatelé ale upozorňují na zvýšené zahřívání při nabíjení, zejména v oblasti kolem displeje a konektorů. Pár recenzentů také zmiňuje, že reálná kapacita může být mírně nižší než deklarovaných 10 000 mAh, což je ale u powerbank běžný jev kvůli ztrátám při převodu napětí.

Za 389 Kč jde každopádně o solidní nabídku pro běžné použití – na výlety, do práce nebo jako záložní zdroj do batohu.

Co říkáte na tuto slevu?

