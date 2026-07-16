Praktická sada příslušenství do auta z Alzy zlevnila. Ušetříte s ní dost

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.7.2026 06:00
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alzapower car sada na ruzovem pozadi ai ilustrace
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Kdo si do auta kupuje držák, nabíječku a kabel zvlášť, obvykle zaplatí víc než za sadu. AlzaPower Drive 65W MagSafe PRO teď stojí 849 Kč místo 999 Kč, přičemž po jednotlivých kusech by trojice vyšla na 1 147 Kč. Aktuální cenu a dostupnost si ověříte přímo v detailu produktu na Alze.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte iPhone 12 nebo novější a chcete do auta držák, nabíječku i kabel v jednom.
⚠️ Zvažte, pokud máte telefon bez MagSafe nebo nemůžete využít uchycení do mřížky ventilace.
💡 Za 849 Kč ušetříte 298 Kč oproti koupi jednotlivých kusů zvlášť.

Co je v balení a proč to dává smysl

Hlavní logika téhle sady od AlzaPower je jednoduchá: vše na používání telefonu v autě dostanete najednou, sladěné a za nižší cenu než po kusech. Za 849 Kč jde o kompletní výbavu na dojíždění i delší výlety, kde oceníte tříletou záruku na celý set. Níže rozebíráme každou ze tří součástí zvlášť.

Autonabíječka P540: až 83 W, ale s háčkem v názvu

Nabíječka AlzaPower Car Charger P540 má dva výstupy: USB-C až 65 W a USB-A až 18 W, dohromady kombinovaný výkon až 83 W. Pozor na časté nedorozumění: 65 W je maximum na USB-C port, ne součet do jednoho zařízení, a 83 W platí při využití obou portů najednou. Na notebook přes USB-C tedy počítejte s hranicí 65 W, což na běžné ultrabooky i tak stačí. Podporuje PD 3.0/2.0 s PPS a QC 4.0, funguje v 12V i 24V vozidlech a chrání ji sada ochran 4Safe proti přetížení, zkratu, přehřátí a přepětí.

KOUPIT SADU ZA 849 KČ

MagSafe držák a USB-C kabel

Magnetický držák AlzaPower Holder AMC100 se cvakne telefonem jednou rukou a nabízí otočný kloub s rozsahem 360°. Je stavěný primárně pro iPhony řady 12 a novější s MagSafe; pro telefony bez MagSafe je v balení kovový kroužek k nalepení. Upevňuje se do mřížky ventilace (vodorovné i svislé), s čímž je dobré počítat, pokud máte ventilaci na nezvyklém místě nebo ji nechcete zakrývat.

Třetím kusem je oboustranný USB-C kabel AlzaPower Core o délce 1 metr s pozlacenými konektory a stahovací páskou VelcroStrap+. Podporuje Power Delivery 60 W, takže reálný strop nabíjení přes tento kabel je 60 W, ne plných 65 W nabíječky. Konstrukce je odolná, testovaná na 8 000 ohybů, přenos dat běží rychlostí 480 Mb/s, což na nabíjení stačí, ale na přesun velkých souborů je to pomalejší standard.

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Na co si dát pozor

Set nejlépe sedne majitelům iPhonů 12 a novějších. Majitelé Androidů ho využijí taky, ale jen s přilepeným kovovým kroužkem, což někomu vadí kvůli vzhledu i bezdrátovému nabíjení. Berte také vážně, že držák se montuje do mřížky ventilace, takže v horkých dnech částečně blokuje průduch. A pamatujte na dvě čísla: 65 W platí pro jeden port a kabel v balení zvládne 60 W, takže maximální nabíjecí výkon je omezený spíš než hodnotou 83 W z názvu.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

AlzaPower Drive 65W MagSafe PRO je praktický kompletní set do auta za 849 Kč, hlavně pro řidiče s iPhonem, kteří chtějí držák, nabíječku i kabel z jedné ruky a s tříletou zárukou. Hlavní argument není sleva 15 %, ale úspora 298 Kč oproti nákupu jednotlivých kusů zvlášť. Pokud vám sedí MagSafe i upevnění do ventilace a nevadí vám, že reálný nabíjecí výkon je nižší než číslo v názvu, je za 849 Kč tahle sada rozumná koupě.

KOUPIT SADU DO AUTA

Řešíte v autě spíš MagSafe držák, nebo vám stačí obyčejný do ventilace za pár korun?

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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