Sluchátka AlzaPower Core PRO zlevnila pod pětistovku! Mají ANC a překvapivě dobrý zvuk Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Core PRO ANC spadla z 699 Kč na 454 Kč s kódem ALZADNY35 – ideální levný vánoční dárek Lákají na výdrž 27 hodin, IPX4, herní režim a dotykové ovládání – za 454 Kč solidní základ pro nenáročné ANC je spíš marketingový než reálný, mají slabé basy a nespolehlivé dotykové ovládání Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 AlzaPower Core PRO ANC se s kódem ALZADNY35 prodávají za 454 Kč místo původních 699 Kč. Jde o extrémně levná TWS sluchátka s aktivním potlačením hluku, která na Alze mají rating 4,4/5 z 270 hodnocení, 84% zákazníků je doporučuje a reklamovanost činí jen 1,32%. Za tu cenu nelze čekat zázraky – kvalita odpovídá ceně. Ale pokud hledáte levný vánoční dárek pro někoho, kdo není audiofil a potřebuje základní sluchátka na cesty, sport nebo podcast, svůj účel splní. Co nabízí za 454 korun Zvuk tvoří 10mm neodymové měniče s frekvenčním rozsahem 20-20 000 Hz a Bluetooth 5.3 zajišťuje stabilní připojení. Výdrž baterie je velmi dobrá: 7 hodin + 20 hodin v pouzdru = celkem 27 hodin. Nabíjení trvá asi 2 hodiny přes USB-C. Herní režim s nízkou latencí aktivujete stiskem levého sluchátka – připojení je pak s téměř nulovým zpožděním. IPX4 certifikace znamená odolnost proti vodě a potu, takže vydrží běžný trénink. Dotykové ovládání umožňuje ovládat přehrávání, hlasitost a přepínání mezi ANC/transparentním režimem. V balení jsou tři velikosti špuntů a USB-A/USB-C kabel. Hmotnost jednoho sluchátka činí jen 4 gramy, takže jsou lehká a většině lidí dobře sedí. CHCI ALZA SLUCHÁTKA V AKCI Reálná kvalita podle uživatelů Podle recenzí je zvuk bez úprav slabý na basy – potřebujete ekvalizér v telefonu, pak je poslech přijatelný. Několik lidí chválí, že po nastavení ekvalizéru je zvuk „překvapivě kvalitní“ nebo „velmi příjemný“. Ale někdo píše „nemá absolutně žádné basy“ a „neutrální, spíš mdlý“. ANC je spíš marketing než realita – podle recenzí tlumí hlavně šumy (lednice, větráky, šum kol na mokré silnici), ale skutečný hluk ne. Někdo píše „ANC skvělé“, jiný „s funkcí ANC i bez nepozoruji žádný rozdíl“. Pravda je, že AlzaPower neuvádí, kolik dB tlumí – kvalitní ANC modely hlásí 40-50 dB. Transparentní režim funguje na kratší vzdálenost (2-3 metry), ale nefunguje když máte nasazené jen jedno sluchátko. Dotykové ovládání je nespolehlivé – často se aktivuje při úpravě sluchátka v uchu, musíte si zvyknout. Při hlasité hudbě (nad 70% hlasitosti) okolí slyší téměř vše. Někdo hlásí velké zpoždění zvuku při sledování videa. Pouzdro je levné – víčko nedrží moc dobře, magnety jsou slabé. Ale za 454 Kč to odpovídá ceně. CHCI ALZA SLUCHÁTKA V AKCI Pro koho to je Za 454 Kč jsou AlzaPower Core PRO ANC nejlevnější sluchátka s ANC (byť slabým) a herním režimem na trhu. Jsou ideální jako záložní sluchátka do batohu, levný vánoční dárek pro někoho, kdo není audiofil, nebo když se bojíte drahá sluchátka rozbít/ztratit. Splní účel při poslechu podcastů, audioknih, běžné hudby s ekvalizérem. Fungují dobře na sport díky IPX4 a dlouhá výdrž 27h potěší. Ale pokud chcete kvalitní zvuk, skutečné ANC nebo spolehlivé dotykové ovládání, radši investujte víc. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Bezdrátová sluchátka slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.