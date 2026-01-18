TOPlist

Alza zlevnila svá sluchátka Core PLUS na 479 Kč. Mají měniče s titanovým povrchem a umí ENC

  • Bezdrátová sluchátka AlzaPower Core PLUS aktuálně stojí pouhých 479 Kč místo původních 799 Kč
  • Pecky nabízejí 13mm měniče s titanovým povrchem, ENC potlačení šumu a výdrž až 26 hodin
  • Uživatelé v recenzích chválí zvuk a výdrž, upozorňují však na větší rozměry těla sluchátek

Adam Kurfürst
18.1.2026 06:00
AlzaPower Core PLUS detail zblizka ai ilustrace

Když Alza loni v listopadu uvedla vlastní bezdrátová sluchátka AlzaPower Core PLUS, prodávala je za 699 Kč. Pak přišlo překvapivé zdražení na 799 Kč, což z nich dělalo méně atraktivní volbu v segmentu levných True Wireless pecek. Nyní se však situace obrací – s aktuální cenou 479 Kč jde o jednu z nejzajímavějších nabídek ve své kategorii.

Co za tu cenu dostanete?

AlzaPower Core PLUS jsou semi in-ear pecky s 13mm neodymovými měniči, které mají titanovou povrchovou úpravu. Ta by měla přispívat k čistším výškám a hlubším basům. O bezdrátové připojení se stará Bluetooth 5.3 s podporou kodeků AAC a SBC, což je v této cenové hladině standard.

AlzaPower Core PLUS render

Sluchátka disponují čtyřmi mikrofony a Alza zmiňuje i technologii ENC, která softwarově potlačuje okolní hluk během hovorů – dle definice tedy v praxi nezlepšuje kvalitu vámi přehrávaného obsahu, nýbrž to, co slyší protistrana při telefonování nebo mítincích. Popisek na produktové stránce je v tomto nicméně trochu matoucí, jelikož Alza mluví současně o „ničím nerušeném poslechu“ anebo píše, že si díky ENC budete moct užít i svou oblíbenou hudbu bez rušivých okolních zvuků.

Výdrž baterie Alza udává na 5,5 hodiny v samotných sluchátkách, nabíjecí pouzdro pak dodá dalších 20,5 hodiny. Celková výdrž 26 hodin je na tuto cenovou kategorii nadprůměrná. Kompletní dobití sluchátek i pouzdra zabere přibližně dvě hodiny. Krytí IPX4 znamená odolnost proti stříkající vodě a potu. Frekvenční rozsah činí 20 až 20 000 Hz, přijímání hovorů i přepínání skladeb obstarává dotykové ovládání.

Pro koho jsou vhodná

AlzaPower Core PLUS cílí na uživatele, kteří hledají cenově dostupná TWS sluchátka pro běžné používání – poslech hudby při dojíždění, telefonování nebo cvičení. Herní režim s nízkou latencí ocení ti, kdo občas sledují videa nebo hrají mobilní hry.

AlzaPower Core PLUS v krabicce render

Naopak nejsou ideální volbou pro audiofilní posluchače očekávající prémiový zvuk nebo pro uživatele s menšími zvukovody – větší tělo sluchátek nemusí každému vyhovovat, jak upozorňují recenzenti.

Co říkají uživatelé v recenzích

Na Alze má produkt hodnocení 4,0 z 5 hvězdiček od osmi zákazníků, přičemž 75 % z nich sluchátka doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,97 %, což svědčí o slušné spolehlivosti.

Uživatelé nejčastěji chválí poměr ceny a kvality zvuku, dlouhou výdrž baterie a nenápadné LED diody na těle sluchátek. Jeden z recenzentů je označil za „výborná za tu cenu“ s poznámkou, že zvuk ho příjemně překvapil.

Kritika míří především na větší rozměry – několik uživatelů upozorňuje, že sluchátka v uchu spíše „leží než drží“ a nemusí vyhovovat lidem s menšími ušními boltci. Zazněla také výtka k vyndávání z nabíjecího pouzdra a delší odezvě dotykového ovládání.

Zaujala vás sluchátka AlzaPower Core PLUS za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

