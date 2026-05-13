Češi milují tuhle nabíječku z Alzy. Má dva porty a v akci stojí jen 209 Kč Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Compact A530 je kompaktní 20W síťová nabíječka s USB-C i USB-A výstupem pro nabíjení dvou zařízení najednou S kódem ALZADNY30 stojí 209 Kč místo 299 Kč (sleva 90 Kč, tedy 30 %) Prodalo se jí už přes 100 000 kusů a má hodnocení 4,7 z 5 od 2 760 zákazníků Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.5.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Hledáte rozumnou nabíječku se dvěma porty, za kterou nezaplatíte více než 250 korun? AlzaPower Compact A530 teď s kódem ALZADNY30 spadla z 299 Kč na 209 Kč, celkově se přitom prodalo více než 100 000 kusů a uživatelé jí dali průměrné hodnocení 4,7 z 5. CHCI NABÍJEČKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednu levnou nabíječku na telefon, tablet, sluchátka a podobnou drobnou elektroniku, ideálně se dvěma porty.⚠️ Zvažte, pokud chcete plný výkon při nabíjení dvou zařízení současně – při využití obou výstupů klesá celkový výkon na 15 W.💡 Za 209 Kč jde o jednu z nejlevnějších rozumně vybavených 20W nabíječek s dvěma porty na českém trhu. Proč je tahle nabíječka tak populární AlzaPower Compact A530 není žádná novinka, ale spíš prověřená klasika – počet prodaných kusů překročil hranici 100 000 a 94 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost pouhých 0,43 % naznačuje, že u většiny uživatelů funguje bez problémů. To je u nabíječky v této cenové hladině docela jasný signál. Hlavní tahák je jednoduchý: máte dva výstupy v jediném těle a nepotřebujete tahat dvě samostatné nabíječky. Vedle moderního USB-C portu s výkonem 20 W najdete i tradiční USB-A s výkonem 18 W, což je užitečné, pokud máte ještě starší kabely nebo příslušenství s konektorem USB-A. Klíčové parametry vysvětlené lidsky 20W výkon na USB-C je dnes standard pro běžné nabíjení mobilů – sedne iPhonu i většině Androidů, ulehčí život u tabletu, bez problémů obslouží bezdrátová sluchátka, čtečku nebo malou powerbanku. Nabíječka podporuje hlavní protokoly rychlonabíjení: Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 3.0, Samsung Adaptive Fast Charging, Huawei FCP/SCP, Apple 2.4 A i Battery Charging 1.2. KOUPIT NABÍJEČKU NA ALZE Důležitý detail, který se vyplatí znát předem: plných 20 W získáte jen z USB-C portu a při použití obou výstupů najednou klesá celkový výkon na 15 W (5 V / 3 A). Pro paralelní dobíjení mobilu a sluchátek je to v pohodě, ale dva náročnější tablety najednou zde plný výkon nedostanou. Praktická stránka: rozměry, bezpečnost, záruka Rozměry 31 × 81 × 28 mm a hmotnost pouhých 55 gramů z A530 dělají ideální cestovní kus – v batohu zabere míň místa než klíče. Jeden z uživatelů si pochvaluje, že porty směřují nahoru (ne do boku jako u většiny adaptérů Apple, Samsung nebo Xiaomi), takže v přeplněné zásuvce s několika spotřebiči se vám kabel nikam neplete. Na bezpečnost AlzaPower nešetří: nabíječka má čtyřnásobnou ochranu 4safe proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí, tělo je z nehořlavého plastu se standardem UL94. Spotřeba bez zátěže je 0,1 W, takže ji nemusíte hystericky tahat ze zásuvky. K tomu dostáváte 36měsíční záruku, což u nabíječky v této cenové hladině není samozřejmost. Co říkají uživatelé Při 738 uživatelských recenzích a hodnocení 4,7 z 5 jde o jeden z nejlépe zmapovaných produktů v kategorii. Pozitivní hlasy nejčastěji vyzdvihují poměr cena/výkon, kompaktní rozměry, dva porty a fakt, že nabíječka spolehlivě funguje s iPhony i Samsungy včetně bezdrátových nabíjecích podložek (potvrzeno například u kombinace s MagSafe podložkou Fixed). Mezi opakované výhrady ale patří slyšitelný brum nebo pískání během nabíjení – několik uživatelů uvádí, že je to ruší v noci na nočním stolku. Pár recenzentů řešilo, že USB-C port přestal po několika měsících fungovat a museli reklamovat, případně dokupovat druhý kus. Objevují se i upozornění, že v zásuvkách bez clonek se A530 vlastní vahou trochu naklání. Drobnost, ale dobré o tom vědět dopředu. CHCI NABÍJEČKU V AKCI Druhý opakovaný motiv kritiky: při nabíjení dvou zařízení současně někdy nabíjí pomalu nebo jedno ze zařízení nedetekuje správně. To souvisí přesně s tím, co výrobce uvádí v parametrech – plný výkon máte pouze při samostatném použití jednoho portu. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete nabíjet notebook (alespoň 65 W), hodně náročnější tablet typu iPad Pro nebo dva výkonnější mobily současně bez kompromisů, A530 vám nestačí – v takovém případě dává smysl spíš model AlzaPower Ultimate X500 (67 W) nebo X620 (100 W). Stejně tak pokud chcete GaN technologii a maximální miniaturizaci, najdete přímo v rodině AlzaPower modernější varianty. Naopak za 209 Kč jako sekundární nabíječku do kanceláře, k posteli, k pohovce nebo na cesty je A530 ve své kategorii těžko zastupitelná. Kombinaci USB-C i USB-A, podpory rychlonabíjecích protokolů a 36měsíční záruky za tuhle cenu jinde běžně nedostanete. Verdikt: pro koho se A530 vyplatí AlzaPower Compact A530 je spolehlivá pracovní nabíječka pro běžné použití – telefon, tablet, sluchátka, drobná elektronika. Sto tisíc prodaných kusů, hodnocení 4,7 z 5 a reklamovanost jen 0,43 % mluví za své. Za akční cenu 209 Kč s kódem ALZADNY30 dostanete dva porty, širokou podporu rychlonabíjení a tříletou záruku, což je v této hladině velmi solidní balík. Pokud potřebujete sekundární nabíječku nebo cestovní kus, tahle sleva je asi nejrozumnější volbou v kategorii. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 