Autonabíječka za 120 Kč. Tahle z Alzy nabije dva mobily současně a navíc dobře vypadá Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Car Charger X520 je kovová autonabíječka se dvěma USB-A porty a podporou Quick Charge 3.0 S kódem ALZADNY50 stojí 120 Kč místo 175 Kč (sleva 55 Kč) Má přes 20 000 prodaných kusů a hodnocení 4,8 z 5 – jde o jeden z nejprodávanějších modelů na Alze Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Autonabíječky do 12V zásuvky jsou drobnost, ale kvalitní kus vydrží roky. AlzaPower Car Charger X520 aktuálně stojí pouhých 120 Kč se slevovým kódem ALZADNY50. Původně se tento model držel na ceně 349 Kč, poslední rok bývá v akcích častěji – před touto slevou vycházel na 175 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete spolehlivou autonabíječku se dvěma porty za minimální cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete USB-C nebo vyšší výkon než 18 W na port – pak sáhněte po modelu X525.💡 Za 120 Kč dostáváte kovovou nabíječku s Quick Charge 3.0 a prokázanou spolehlivostí u tisíců zákazníků. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle nabíječka zajímavá AlzaPower X520 patří mezi nejprodávanější autonabíječky na Alze – přes 20 000 prodaných kusů mluví za vše. Za cenu, za kterou jinde koupíte plastovou noname nabíječku, dostáváte hliníkové tělo s kvalitním zpracováním. Kovová konstrukce není jen o designu – lépe odvádí teplo a působí robustněji než levné plastové alternativy. Výkon a rychlonabíjení Nabíječka disponuje dvěma USB-A výstupy, každý s výkonem až 18 W a podporou Quick Charge 3.0. Celkový kombinovaný výkon činí 36 W, takže zvládnete nabíjet dva telefony současně. Při použití QC 3.0 kompatibilního zařízení je nabíjení až o 75 % rychlejší než u běžných adaptérů. Specifikace výstupů: 5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A nebo 12 V / 1,5 A – nabíječka automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí výstup. Efektivita dosahuje 90 %, což znamená minimální ztráty a menší zahřívání. KOUPIT NABÍJEČKU V AKCI Praktická stránka: konstrukce a kompatibilita Nabíječka funguje jak v osobních autech (12 V), tak v nákladních vozidlech a karavanech (24 V). Rozměry 60 × 25 × 25 mm zajišťují, že po zasunutí téměř nevyčnívá ze zásuvky. Decentní LED kroužek signalizuje nabíjení – podle recenzí není rušivý, ale ve tmě pomůže s orientací. Bezpečnostní ochrany 4safe chrání proti zkratu, přepětí, přetížení a přehřátí. V balení není kabel – pokud žádný nemáte, musíte ho dokoupit zvlášť. Co říkají uživatelé Na Alze má nabíječka hodnocení 4,8 z 5 (463 hodnocení) a 95 % zákazníků ji doporučuje. Reklamovanost je velmi nízká – pouhých 0,63 %. Uživatelé opakovaně chválí kovové zpracování, rychlost nabíjení a fakt, že nabíječka dobře drží v zásuvce. Několik recenzí zmiňuje, že jeden kus používají i několik let bez problémů. Kritické hlasy se objevují ojediněle. Někteří uživatelé hlásí, že LED kroužek svítí i při vypnutém motoru – což může u některých aut s trvale napájenou zásuvkou vadit. Pár recenzí zmiňuje, že se nabíječka nevešla do užší 12V zásuvky (tzv. „Size A“) – standard pro zapalovače je širší. Jeden uživatel doporučuje pro náročnější použití sáhnout po modelu X525 s USB-C a výkonem 30 W. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete USB-C výstup nebo vyšší výkon pro moderní telefony s rychlonabíjením přes 20 W, tato nabíječka nebude ideální volbou. V takovém případě zvažte model X525 se stejným designem, ale s USB-C portem a výkonem 30 W za 279 Kč. Také pokud máte v autě užší typ 12V zásuvky, může být problém se zasouváním. Pokud vás konkrétně tento model nezaujal, ale hledáte jiné příslušenství do auta ve slevě, můžete si projít i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné produkty. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte spolehlivou autonabíječku s rychlonabíjením a nechcete utrácet stovky korun, AlzaPower X520 za 120 Kč je sázka na jistotu. Přes 20 000 prodaných kusů a hodnocení 4,8 z 5 dokazují, že jde o prověřený produkt. Kovové tělo, dva USB-A porty s QC 3.0 a nízká reklamovanost – to vše za cenu jednoho oběda. Naopak pokud potřebujete USB-C nebo vyšší výkon, sáhněte po novějším modelu. Hledáte další příslušenství do auta ve slevě? Nedávno jsme vás informovali o dalších akcích👇 Držák na mobil do auta s bezdrátovým nabíjením: Pohodlná navigace bez kabelů Kvalitní USB-C kabel do auta: Rychlé nabíjení i datový přenos za pár korun Bluetooth adaptér do staršího auta: Bezdrátová hudba i hovory za stovku VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY50 Používáte v autě nabíječku s rychlonabíjením, nebo vám stačí pomalé USB z palubní desky? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…