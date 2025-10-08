Autonabíječka, která dobije i notebook! AlzaPower s 65W výkonem je v brutální slevě Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Car Charger P540 je na Alze v akci za 419 Kč s kódem ALZADNY30, původně stála 599 Kč Nabíječka nabízí 65W USB-C výstup, který zvládne dobít i notebook, a 18W USB-A port pro telefon nebo tablet S hodnocením 4,8/5 od 204 zákazníků a reklamovaností pouhých 1,05 % jde o osvědčený produkt Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Většina autonabíječek zvládne maximálně 30 wattů, což stačí na telefon, ale už ne na mnoho dalšího. AlzaPower Car Charger P540 je jiná kategorie – 65W USB-C port zvládne dobít i notebook během jízdy a 18W USB-A výstup se postará o telefon nebo tablet. A když je teď na Alze s kódem ALZADNY30 za 419 Kč místo původních 599 Kč, začíná to dávat hodně smysl pro lidi, kteří tráví v autě hodně času. Co dělá nabíječku za čtyři stovky zajímavou AlzaPower Car Charger P540 nabízí kombinovaný výkon až 83 W – tedy 65W přes USB-C a 18W přes USB-A současně. To znamená, že můžete dobíjet notebook a telefon zároveň, což standardní autonabíječky prostě nezvládnou. Podporuje celou řadu rychlonabíjecích protokolů: Power Delivery 3.0/2.0 s PPS, Qualcomm Quick Charge 4.0/3.0/2.0, Samsung Adaptive Fast Charge a další. Konstrukce je z hliníku a plastu ve stříbrno-černém provedení, což vypadá prémiověji než plastové levné nabíječky. Rozměry 69 × 27 × 27 mm a hmotnost pouhých 46 gramů znamenají, že zabere minimum místa. Důležitá je čtyřnásobná bezpečnostní ochrana 4safe – proti zkratu, přetížení, přehřátí a přebití. KOUPIT NABÍJEČKU ALZAPOWER Nabíječka funguje v osobních autech (12V), karavanech i nákladních vozech (24V), takže ji využijete prakticky všude. Efektivita 92 % znamená, že se při nabíjení ztrácí minimum energie. Notebook v autě? Funguje to doopravdy Tohle není marketingová fráze. Uživatelé v recenzích potvrzují, že nabíječka zvládne dobít MacBook Air M2, Dell notebook nebo Starlink Mini. Jeden z recenzentů píše: „Utáhne mi přes USB-C i notebook a přes A mobil zároveň.“ Další dodává: „Nabíjí notebook stejně jako z 230V.“ To je podstatný rozdíl oproti běžným autonabíječkám, které notebook buď vůbec nedobijí, nebo ho jen „udrží při životě“ bez faktického nabíjení baterie. S 65W výkonem dostanete skutečné rychlé dobíjení jako z klasické zásuvky. KOUPIT NABÍJEČKU ALZAPOWER Praktické využití? Služební cesty s notebookem, práce v obytném voze, dlouhé jízdy, kde potřebujete mít notebook připravený k použití. Nebo třeba když vezete dítě na kroužek a chcete si během čekání v autě vyřídit zbytek emailů. Co říkají uživatelé: 204 hodnocení a 4,8/5 hvězdiček S 10 000+ prodaných kusů a reklamovaností jen 1,05 % patří AlzaPower Car Charger P540 mezi osvědčené produkty. 94 % zákazníků produkt doporučuje, což je solidní číslo. Mezi nejčastější klady v recenzích patří: Rychlost nabíjení – Uživatelé potvrzují, že rychlonabíjení funguje podle specifikacíKompaktní rozměry – Nezabírá moc místa a vejde se i do úzkých prostorůKovové tělo – Hliníková konstrukce působí kvalitněji než plastové konkurenceUniverzálnost – Nabije telefon, tablet, notebook a dokonce i Starlink Mini Ale jsou tam i kritické ohlasy, které stojí za zmínku. Některé telefony (zejména Xiaomi s proprietárním rychlonabíjením) nedosahují maximálního výkonu. Jeden uživatel s Xiaomi 13T reportuje pouze 15W místo očekávaných 67W. To je ale obecný problém – nabíječka podporuje standardní protokoly (PD, QC), ne proprietární řešení od jednotlivých výrobců. KOUPIT NABÍJEČKU ALZAPOWER Zahřívání je další téma. Jeden recenzent píše: „Zahřívá se, ale to očekávám, když to tlačí 65W.“ To je normální fyzikální jev – vyšší výkon znamená vyšší teplotu. Nabíječka má ochranu proti přehřátí, takže není důvod k obavám. Objevují se i ojedinělé zmínky o náhodném odpojování během nabíjení. Jeden uživatel uvádí: „Nějak random se odpojuje nebo usíná/vypíná.“ Z celkového počtu recenzí jde ale o výjimku, ne pravidlo. Verdikt: za 419 Kč solidní investice AlzaPower Car Charger P540 za 419 Kč s kódem ALZADNY30 je rozhodně skvělou investicí, pokud potřebujete dobíjet náročnější zařízení v autě. 65W USB-C port je skutečně funkční – uživatelé potvrzují, že dobije notebook stejně rychle jako klasická zásuvka. Reklamovanost 1,05 % je vynikající číslo a 94% doporučení od zákazníků ukazuje, že produkt skutečně funguje podle očekávání. Občasné zahřívání při maximálním výkonu je normální a není důvod k obavám – nabíječka má čtyřnásobnou bezpečnostní ochranu. KOUPIT NABÍJEČKU ALZAPOWER Pokud hledáte univerzální autonabíječku pro telefon a občasné dobití tabletu, stačí vám levnější řešení za 200 Kč. Ale pokud potřebujete nabíjet notebook, pracovat v obytném voze nebo máte více náročných zařízení, AlzaPower Car Charger P540 za čtyři stovky dává smysl. V balení není kabel, takže si ho musíte pořídit zvlášť. Pro plný 65W výkon doporučujeme USB-C kabel s certifikací minimálně 100W – třeba AlzaPower Core za pár stovek, který najdete rovnou na Alze. Potřebujete výkonnou nabíječku do auta? 