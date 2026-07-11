Nadupaná autonabíječka z Alzy zlevnila o 30 %. Je vybavená displejem a třemi porty

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
11.7.2026 08:00
Ikona komentáře 0
AlzaPower Car Charger P530 v aute
Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

Obyčejná autonabíječka nabídne jeden port a nic navíc, tahle jde o kus dál. AlzaPower Car Charger P530 se třemi porty a voltmetrem teď spadl z 399 Kč na 279 Kč. Aktuální cenu i dostupnost barevných variant si můžete ověřit přímo v detailu produktu.

CHCI AUTONABÍJEČKU V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete nabíjet víc zařízení najednou a oceníte přehled o napětí autobaterie.
⚠️ Zvažte, pokud máte auto, kde nabíječky rády vypadávají ze zásuvky, nebo chcete přes USB-C vyšší výkon než 20 W.
💡 Za 279 Kč jde o jednu z nejlépe hodnocených autonabíječek se třemi porty a displejem v této cenové třídě.

Proč je tahle autonabíječka zajímavá

AlzaPower Car Charger P530 je vlastně vytuněná verze běžné autonabíječky — místo jednoho portu nabídne rovnou tři výstupy (2× USB-A a 1× USB-C) a k tomu LED displej s napětím autobaterie. Právě tahle kombinace z něj udělala dlouhodobý bestseller: přes 10 000 prodaných kusů, hodnocení 4,7 z 5 a doporučení od 92 % zákazníků. K tomu má nízkou reklamovanost 1,16 %, takže většině lidí slouží bez problémů.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Nabíječka zvládne kombinovaný výkon až 38 W rozložený mezi tři porty, takže obsloužíte dva telefony i třetí zařízení najednou. USB-C podporuje Power Delivery do 20 W, oba USB-A pak Quick Charge do 18 W — na svižné dobití telefonu za jízdy to stačí, ale na rychlonabíjení náročnějších zařízení přes USB-C nečekejte 30 W a víc. Podporované jsou i standardy jako Samsung Adaptive Fast Charge nebo Apple 2,4 A.

AlzaPower Car Charger P530 render

Nejužitečnějším bonusem je displej zobrazující napětí autobaterie. V praxi tak hned vidíte, jestli alternátor dobíjí a v jaké kondici baterka je — to ocení hlavně majitelé starších aut. Tělo je z odolné slitiny zinku a výstupy vedou z boku, takže kabely tolik nepřekážejí. V balení ale není nabíjecí kabel, s tím počítejte.

KOUPIT NABÍJEČKU V AKCI

Praktická stránka: porty, displej, reálné použití

Rozložení portů uživatelé chválí — kombinace 1× USB-C a 2× USB-A je přesně to, co většina lidí v autě potřebuje, a bývá spíš vzácností. Nabíječka je kompaktní (81 × 33 × 24 mm) a lehká (49 g), takže v kabině nepřekáží. Praktickou vychytávkou je i 4násobná ochrana 4safe proti zkratu, přehřátí a přetížení, kterou někteří recenzenti ocenili poté, co jim levnější nabíječky odešly.

Dvě věci ale stojí za upřesnění. Voltmetr je spolehlivý jen nad 12 V — při nižším napětí ukazuje výrazně nepřesně, takže ho berte jako orientační, ne jako přesný diagnostický nástroj. A pokud auto nevypíná zásuvku po vypnutí motoru, nabíječka i bez připojeného zařízení mírně hřeje, proto ji radši odpojujte.

CHCI TUTO NABÍJEČKU ZA 279 KČ

Co říkají uživatelé

Při hodnocení 4,7 z 5 (314 hodnocení) zákazníci nejčastěji chválí kvalitní kovové zpracování, tři porty a užitečný voltmetr. Opakovaně zaznívá, že jde o nabíječku, která spolehlivě nabíjí a nevypadává, a že ukazatel napětí je praktický hlavně u starších aut — jeden uživatel díky němu pozná, kdy je čas dobít autobaterku, jiný ho použil i jako improvizovaný multimetr.

Kritické hlasy míří hlavně na uchycení v zásuvce. U některých aut (zmiňovaný je třeba Passat B7 nebo Iveco) má nabíječka tendenci se ze zásuvky vysouvat kvůli silné koncové pružině — část lidí to řeší podložením. Menšina také hlásí, že USB-C jim telefon nabíjelo nespolehlivě nebo že po čase vypadly segmenty na displeji. Vzhledem k nízké reklamovanosti nejde o plošné problémy, ale u držení v zásuvce je dobré počítat s tím, že závisí na konkrétním voze.

PODÍVAT SE NA SLEVU

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete přes USB-C rychlonabíjet výkonem 30 W a víc, sáhněte po silnějším modelu — tady je USB-C strop 20 W. Nesedne ani lidem, kteří mají auto, kde autonabíječky notoricky vypadávají ze zásuvky, protože silná pružina tuhle tendenci může zhoršit. A pokud potřebujete přesné měření napětí baterie třeba pro diagnostiku hluboce vybité baterky, voltmetr pod 12 V vám spolehlivá čísla nedá.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

AlzaPower Car Charger P530 je rozumná volba pro každého, kdo chce v autě nabíjet víc zařízení najednou a ocení přehled o stavu autobaterie. Za 279 Kč dostanete tři porty, kovové tělo, voltmetr a tříletou záruku — a vzhledem k více než 10 000 prodaným kusům a hodnocení 4,7 z 5 jde o prověřenou koupi. Jen si ověřte, jak drží ve vaší zásuvce, a nečekejte přes USB-C víc než 20 W. Pro běžné nabíjení telefonů a tabletů za jízdy je to ale poctivá a dobře vybavená volba

VYUŽÍT SLEVU 30 %

Využili byste v autě displej s napětím baterie, nebo vám stačí obyčejná nabíječka s jedním portem?

Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google
ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva
Add as preferred source on Google

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024