Nadupaná autonabíječka z Alzy zlevnila o 30 %. Je vybavená displejem a třemi porty Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Car Charger P530 je autonabíječka se třemi porty (2× USB-A + 1× USB-C) a LED displejem s napětím autobaterie Nyní stojí 279 Kč místo 399 Kč (sleva 120 Kč, tedy 30 %) Jde o prověřený bestseller s více než 10 000 prodanými kusy a hodnocením 4,7 z 5 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Obyčejná autonabíječka nabídne jeden port a nic navíc, tahle jde o kus dál. AlzaPower Car Charger P530 se třemi porty a voltmetrem teď spadl z 399 Kč na 279 Kč. Aktuální cenu i dostupnost barevných variant si můžete ověřit přímo v detailu produktu. CHCI AUTONABÍJEČKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete nabíjet víc zařízení najednou a oceníte přehled o napětí autobaterie.⚠️ Zvažte, pokud máte auto, kde nabíječky rády vypadávají ze zásuvky, nebo chcete přes USB-C vyšší výkon než 20 W.💡 Za 279 Kč jde o jednu z nejlépe hodnocených autonabíječek se třemi porty a displejem v této cenové třídě. Proč je tahle autonabíječka zajímavá AlzaPower Car Charger P530 je vlastně vytuněná verze běžné autonabíječky — místo jednoho portu nabídne rovnou tři výstupy (2× USB-A a 1× USB-C) a k tomu LED displej s napětím autobaterie. Právě tahle kombinace z něj udělala dlouhodobý bestseller: přes 10 000 prodaných kusů, hodnocení 4,7 z 5 a doporučení od 92 % zákazníků. K tomu má nízkou reklamovanost 1,16 %, takže většině lidí slouží bez problémů. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Nabíječka zvládne kombinovaný výkon až 38 W rozložený mezi tři porty, takže obsloužíte dva telefony i třetí zařízení najednou. USB-C podporuje Power Delivery do 20 W, oba USB-A pak Quick Charge do 18 W — na svižné dobití telefonu za jízdy to stačí, ale na rychlonabíjení náročnějších zařízení přes USB-C nečekejte 30 W a víc. Podporované jsou i standardy jako Samsung Adaptive Fast Charge nebo Apple 2,4 A. Nejužitečnějším bonusem je displej zobrazující napětí autobaterie. V praxi tak hned vidíte, jestli alternátor dobíjí a v jaké kondici baterka je — to ocení hlavně majitelé starších aut. Tělo je z odolné slitiny zinku a výstupy vedou z boku, takže kabely tolik nepřekážejí. V balení ale není nabíjecí kabel, s tím počítejte. KOUPIT NABÍJEČKU V AKCI Praktická stránka: porty, displej, reálné použití Rozložení portů uživatelé chválí — kombinace 1× USB-C a 2× USB-A je přesně to, co většina lidí v autě potřebuje, a bývá spíš vzácností. Nabíječka je kompaktní (81 × 33 × 24 mm) a lehká (49 g), takže v kabině nepřekáží. Praktickou vychytávkou je i 4násobná ochrana 4safe proti zkratu, přehřátí a přetížení, kterou někteří recenzenti ocenili poté, co jim levnější nabíječky odešly. Dvě věci ale stojí za upřesnění. Voltmetr je spolehlivý jen nad 12 V — při nižším napětí ukazuje výrazně nepřesně, takže ho berte jako orientační, ne jako přesný diagnostický nástroj. A pokud auto nevypíná zásuvku po vypnutí motoru, nabíječka i bez připojeného zařízení mírně hřeje, proto ji radši odpojujte. CHCI TUTO NABÍJEČKU ZA 279 KČ Co říkají uživatelé Při hodnocení 4,7 z 5 (314 hodnocení) zákazníci nejčastěji chválí kvalitní kovové zpracování, tři porty a užitečný voltmetr. Opakovaně zaznívá, že jde o nabíječku, která spolehlivě nabíjí a nevypadává, a že ukazatel napětí je praktický hlavně u starších aut — jeden uživatel díky němu pozná, kdy je čas dobít autobaterku, jiný ho použil i jako improvizovaný multimetr. Kritické hlasy míří hlavně na uchycení v zásuvce. U některých aut (zmiňovaný je třeba Passat B7 nebo Iveco) má nabíječka tendenci se ze zásuvky vysouvat kvůli silné koncové pružině — část lidí to řeší podložením. Menšina také hlásí, že USB-C jim telefon nabíjelo nespolehlivě nebo že po čase vypadly segmenty na displeji. Vzhledem k nízké reklamovanosti nejde o plošné problémy, ale u držení v zásuvce je dobré počítat s tím, že závisí na konkrétním voze. PODÍVAT SE NA SLEVU Kdy to smysl nedává Pokud chcete přes USB-C rychlonabíjet výkonem 30 W a víc, sáhněte po silnějším modelu — tady je USB-C strop 20 W. Nesedne ani lidem, kteří mají auto, kde autonabíječky notoricky vypadávají ze zásuvky, protože silná pružina tuhle tendenci může zhoršit. A pokud potřebujete přesné měření napětí baterie třeba pro diagnostiku hluboce vybité baterky, voltmetr pod 12 V vám spolehlivá čísla nedá. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower Car Charger P530 je rozumná volba pro každého, kdo chce v autě nabíjet víc zařízení najednou a ocení přehled o stavu autobaterie. Za 279 Kč dostanete tři porty, kovové tělo, voltmetr a tříletou záruku — a vzhledem k více než 10 000 prodaným kusům a hodnocení 4,7 z 5 jde o prověřenou koupi. Jen si ověřte, jak drží ve vaší zásuvce, a nečekejte přes USB-C víc než 20 W. Pro běžné nabíjení telefonů a tabletů za jízdy je to ale poctivá a dobře vybavená volba VYUŽÍT SLEVU 30 % Využili byste v autě displej s napětím baterie, nebo vám stačí obyčejná nabíječka s jedním portem? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza PŘÍSLUŠENSTVÍ příslušenství do auta Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024