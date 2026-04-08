Tenhle držák na kolo z Alzy nikdy nebyl levnější! Češi mu dávají vynikající hodnocení AlzaPower Bike Holder ACP200 je univerzální držák na kolo i motorku s 360° kloubem a montáží bez nářadí S kódem ALZADNY35 stojí 259 Kč místo 399 Kč (sleva 140 Kč, tedy 35 %) Jde o historicky nejnižší cenu tohoto modelu – a to při hodnocení 4,9 z 5 od 60 zákazníků Adam Kurfürst Publikováno: 8.4.2026 08:00 Držáky na mobil pro kolo se dají sehnat i levněji, ale málokterý zvládne terén a má takové hodnocení. AlzaPower Bike Holder ACP200 teď koupíte za 259 Kč s kódem ALZADNY35 – je to nejnižší cena, za kterou se tento model kdy prodával. Pokud plánujete cyklovýlety s navigací nebo jen chcete mít telefon po ruce, tohle je příležitost. KOUPIT ZA 259 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte spolehlivý držák na kolo nebo motorku a nechcete riskovat s levnými variantami z tržnic.⚠️ Zvažte, pokud máte iPhone 16 Pro/Pro Max – podle jedné recenze může držák tlačit na boční tlačítko fotoaparátu.💡 Za 259 Kč dostáváte produkt s 98% doporučením zákazníků a 2 000+ prodanými kusy Proč je tento držák zajímavý Na trhu existují desítky držáků na kolo, ale většina z nich má problém buď s pevností uchycení, nebo s kompatibilitou s různými průměry řídítek. ACP200 řeší obojí: zvládne řídítka o průměru 18–40 mm a telefony se šířkou 65–96 mm. Montáž i demontáž probíhá bez nářadí – rozevírací čelisti s aretačním šroubem zvládnete připevnit během pár vteřin. Robustní konstrukce a praktický kloub Držák váží 172 gramů, což je o něco víc než u nejlevnějších silikonových variant. Ta hmotnost ale odpovídá robustní konstrukci – uživatelé opakovaně zmiňují, že telefon drží „jako přibitý“ i při průjezdu kamenitým terénem. 360° otočný kloub umožňuje nastavit telefon na výšku i na šířku podle toho, jak vám to víc vyhovuje. Gumové podložky chrání jak telefon, tak řídítka před poškrábáním. Uchycení telefonu funguje přes pogumované čelisti se šroubovým zajištěním na boku. Nejde tedy o pružné silikonové pásky, které se časem vytahají – tady máte pevnou mechanickou aretaci. Praktická stránka: na co se hodí a na co ne Držák je určený primárně na kolo a motorku. Řada uživatelů ho ale používá i na skútry, babety nebo elektrokoloběžky – prostě cokoliv s řídítky v daném rozmezí průměrů. Hodí se pro navigaci přes Mapy.cz nebo Google Maps, sledování sportovních aplikací (Strava, Komoot) nebo třeba přehrávání hudby při jízdě. OBJEDNAT V AKCI Jeden uživatel zmiňuje, že držák používá i na natáčení jízdy – telefon drží stabilně i při vibracích. Počítejte ale s tím, že vyjmutí telefonu chce chvilku cviku – aretační mechanismus je pevný, což je výhoda i nevýhoda zároveň. Co říkají uživatelé Na Alze má držák hodnocení 4,9 z 5 (60 hodnocení) a 98 % zákazníků ho doporučuje. To je u drobného příslušenství výjimečně vysoké číslo. Reklamovanost činí pouhých 0,16 %, což naznačuje slušnou kvalitu zpracování. Nejčastější pochvaly míří na pevnost uchycení v terénu – lidé testovali držák na MTB trasách, kamenitých cestách i na motorce při vyšších rychlostech. Opakuje se také spokojenost s poměrem cena/výkon a jednoduchostí montáže. Kritické hlasy se objevují ojediněle: jeden uživatel s iPhone 16 Pro Max upozorňuje, že držák může tlačit na nové boční tlačítko fotoaparátu. Jiný zmiňuje, že při velmi hrubém terénu je potřeba kloub pořádně utáhnout, jinak se může lehce pootočit. A jedna recenze upozorňuje, že držák není kompatibilní s cyklopočítači Magene – což je logické, protože je navržený pro telefony, ne pro specializovaná zařízení. Kdy to smysl nedává Pokud máte velmi úzký telefon (pod 65 mm šířky), tento držák pro vás nebude. Stejně tak pokud hledáte ultratenký minimalistický držák – ACP200 je záměrně robustnější, což je důvod, proč drží pevně, ale také proč váží 172 gramů. A pokud potřebujete držák primárně na cyklopočítač nebo GPS zařízení místo telefonu, hledejte specializované řešení. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 259 Kč (historické minimum) dostáváte držák s jedním z nejlepších hodnocení ve své kategorii. Hodí se pro cyklisty, kteří chtějí mít telefon bezpečně připevněný i v náročnějším terénu, a stejně tak pro motorkáře nebo uživatele elektrokoloběžek. Pokud jste dosud odkládali koupi, protože jste čekali na lepší cenu – tahle pravděpodobně lepší nebude. CHCI DRŽÁK NA KOLO Používáte při jízdě na kole telefon v držáku, nebo dáváte přednost chytrým hodinkám? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. 