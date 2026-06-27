Alza zlevnila svou obří 50 000mAh powerbanku! Umí až 100 W a dobije i notebook Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower BigFoot je výkonná powerbanka s kapacitou 50 000 mAh (185 Wh), dvěma USB-C porty až 100 W, LCD displejem a odolným hliníkovým tělem — nabije i notebook Na Alze ji s členstvím AlzaPlus+ koupíte za 2 249 Kč místo běžných 2 499 Kč Nabije až čtyři zařízení najednou a sama se z nuly dobije za zhruba 3 hodiny — k tomu LED svítilna se SOS režimem pro kemp i výpadky proudu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Potřebujete jeden zdroj energie, který dobije telefon, tablet i notebook daleko od zásuvky? AlzaPower BigFoot s kapacitou 50 000 mAh teď na Alze pořídíte s členstvím AlzaPlus+ za 2 249 Kč místo běžných 2 499 Kč. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete hodně kapacity a 100W nabíjení notebooku za rozumnou cenu — na kemp, cesty nebo jako záloha pro případ výpadku.⚠️ Zvažte, že s 925 g není nic do kapsy, LED svítilna je slabá a v recenzích se objevují stížnosti na spolehlivost portů.💡 Za 2 249 Kč dostanete spoustu energie za málo peněz — jen počítejte s tím, že reálně nabijete míň, než říká číslo na krabici (a platí to u všech powerbank). Proč je tahle powerbanka zajímavá Hlavní lákadlo je poměr kapacity a ceny. 50 000 mAh se 100W výstupem pod 2 300 Kč je nabídka, kterou u značkových powerbank často nenajdete. AlzaPower BigFoot cílí na lidi, kteří potřebují energii daleko od zásuvky: na vícedenní výlety, kempování, festivaly nebo jako domácí zálohu, když vypadne proud. Klíčové je těch 100 W — díky nim dobijete i notebook, ne jen telefon. Klíčové parametry Co těch 50 000 mAh reálně utáhne? Běžný telefon nabijete zhruba osmkrát (víc k tomu za chvíli), MacBook spolehlivě dobijete z nuly na plno a ještě zbyde. O rozdělení energie se stará Smart IC, který sám pozná připojené zařízení a pošle mu optimální proud — můžete tak najednou nabíjet až čtyři věci přes dva USB-C a dva USB-A porty. Pozor ale na rozložení výkonu: plných 100 W teče jen z prvního USB-C, druhý dá 65 W, a když zapojíte všechny čtyři porty naráz, výkon klesne na 15 W celkem. Velký plus je rychlost dobíjení samotné powerbanky: se 100W nabíječkou ji naplníte za zhruba 3 hodiny, což je na tuhle kapacitu výborné — levnější modely se stejným objemem se nabíjejí klidně celou noc. LCD displej ukazuje zbývající kapacitu i aktuální napětí a proud, takže máte přehled, co se děje. O bezpečí se stará šestistupňová ochrana proti přepětí, přehřátí, zkratu a dalším rizikům. KOUPIT ZA 2 249 KČ Praktická stránka: váha, svítilna a život s ní První věc, kterou ucítíte, je hmotnost 925 gramů. To není powerbanka do kapsy u kalhot — je to skoro kilo do batohu, takže ji berete na akce, kde víte, že ji potřebujete, ne na běžný den ve městě. Hliníkové tělo působí robustně a poutko usnadní zavěšení ve stanu nebo na batoh. Rozměry 148 × 91 × 49 mm z ní dělají spíš cihličku než placku. Integrovaná LED svítilna se SOS režimem zní v popisu lákavě, ale buďme upřímní podle toho, co píšou majitelé: na nouzové prosvícení místnosti při výpadku proudu stačí, na pořádné svícení venku ne — je slabá. Jeden recenzent ji rovnou označil za zbytečnost, za kterou by radši zaplatil o pár korun míň. Berte ji jako bonus do nouze, ne jako plnohodnotnou svítilnu. Drobnost na okraj: někomu dorazily kusy s obráceně vytištěnými logy — kosmetická vada, kterou má prý víc kusů. Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Na Alze má powerbanka 4,2 z 5 od 19 zákazníků a 79 % doporučení, reklamovanost 2,66 %. Spokojení kupující chválí rychlé nabíjení (zvládne i dva notebooky), velkou kapacitu, kovové tělo a užitečný displej. Jenže vedle toho jsou tu i tvrdě negativní recenze, které nejde přejít: jeden zákazník reklamoval nefunkční USB-C porty hned dvakrát po sobě, dalšímu powerbanka po týdnu přestala fungovat, jiný uvádí, že mu nabíjela jen 25 W místo slibovaných 100 W. To je u elektroniky tohoto typu varovný signál, který si zaslouží zmínit. Druhé velké téma recenzí je „lživá kapacita“. Jeden uživatel si stěžoval, že místo 50 000 mAh nabil Samsung jen osmkrát, což odpovídá zhruba 32 000 mAh. Tady je ale potřeba se zastat výrobce: tohle není vada, ale fyzika. Údaj 50 000 mAh je kapacita článků uvnitř — při převodu napětí a kvůli teplu vždy část energie zmizí, a to u úplně každé powerbanky na trhu. Osm nabití telefonu z banky téhle velikosti je reálně očekávatelný výsledek, ne podvod. Dobrá zpráva je, že AlzaPower nabízí u většiny produktů okamžitou výměnu za nový kus na pobočce, což u nahlášených problémů s porty potěší. CHCI UŠETŘIT 250 KČ Kdy to smysl nedává Pokud chcete powerbanku na každý den do kapsy nebo malé kabelky, tahle není pro vás — skoro kilo a rozměry cihly z ní dělají parťáka na výlety, ne na cestu do práce. Na běžné dobití telefonu během dne stačí lehčí 10 000 nebo 20 000 mAh model za zlomek ceny a váhy. Stejně tak pokud potřebujete výkonnou svítilnu na outdoor, neberte BigFoot kvůli LED — kupte si raději samostatnou čelovku. A vzhledem k nahlášeným problémům se spolehlivostí portů bych ji s klidným srdcem doporučil hlavně lidem, kteří vědí, že v případě závady dojedou na pobočku Alzy vyměnit kus. Komu sedí velká kapacita, 100W nabíjení a rozumná cena, ten ale dostane hodně muziky za své peníze. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaPower BigFoot je hodně kapacity a výkonu za málo peněz — za 2 249 Kč s AlzaPlus+ dostanete 50 000 mAh, 100W nabíjení notebooku, čtyři porty a přehledný displej. Je to ideální powerbanka na kemp, vícedenní cesty a jako domácí záloha pro případ výpadku. Hlavní rezervy jsou vysoká váha, slabá svítilna a nejednotná spolehlivost, kterou ukazují recenze — tady hodně záleží na konkrétním kusu. Pokud kupujete s vědomím, že případnou závadu řeší Alza výměnou, a jdete po maximální kapacitě za cenu, je to rozumná volba. Členské slevy AlzaPlus+ se navíc mění, takže pokud o powerbance uvažujete, vyplatí se neotálet. CHCI TUTO POWERBANKU Co je pro vás u powerbanky důležitější — co největší kapacita, nebo nízká váha do kapsy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024