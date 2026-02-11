Alza má odolnou powerbanku do přírody. Vyšla teprve nedávno a už stihla zlevnit Hlavní stránka Zprávičky Outdoorová powerbanka AlzaPower Adventure 10000mAh zlevnila z 799 Kč na 599 Kč. Nabízí odolnou konstrukci s certifikací IP44 a testováním na pády z výšky 1,5 metru. Disponuje integrovaným USB-C kabelem a výkonem až 45 W pro rychlé nabíjení. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 11.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud rádi vyrazíte do přírody a potřebujete spolehlivý zdroj energie pro své gadgety, mohla by vás zaujmout powerbanka od Alzy. Ta v prosinci uvedla model AlzaPower Adventure 10000mAh Power Delivery (45W), který je uzpůsobený outdoorovému používání. Nyní navíc zlevnil – původní cenovku 799 Kč nahrazuje částka 599 Kč při použití slevového kódu ALZADNY25. Odolná konstrukce pro náročné podmínky AlzaPower Adventure se od běžných powerbank odlišuje především svým odolným provedením. Tělo kombinuje hliník s nehořlavými materiály a výrobce jej testoval na pády z výšky až 1,5 metru. Kryt konektorů se pak pyšní certifikací IP44, která chrání proti stříkající vodě a prachu – powerbanka by tak měla přežít i nepřízeň počasí na túře nebo při kempování. Na spodní straně zařízení se nachází LED svítilna se dvěma režimy – klasickým svícením a blikáním. Aktivuje se podržením tlačítka po dobu zhruba tří sekund. Prakticky poslouží při orientaci ve tmě nebo v nouzových situacích. CHCI POWERBANKU V AKCI Integrovaný kabel a slušný výkon Zajímavostí je integrovaný výsuvný USB-C kabel o délce 60 cm, který slouží jak k nabíjení připojených zařízení, tak k dobíjení samotné powerbanky. Vedle něj najdeme ještě jeden klasický USB-C port, takže lze nabíjet dvě zařízení současně. Oba výstupy podporují Power Delivery 3.0 s výkonem až 45 W, což postačí i na rychlé nabíjení telefonů nebo tabletů. Při současném použití obou výstupů se výkon rozdělí na 12 W a 15 W. Technologie Smart IC automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí mu dodávaný výkon. KOUPIT OUTDOOROVOU POWERBANKU Kapacita 10 000 mAh (37 Wh) představuje standardní hodnotu pro powerbanky této kategorie. Dobití na plnou kapacitu trvá přibližně 2 hodiny při použití 30W nabíječky. Součástí balení je také 30cm oboustranný USB-C kabel. Pořídili byste si outdoorovou powerbanku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024