Před dovolenou si na Alze objednejte tohle pouzdro za 165 Kč. Váš telefon vám poděkuje

  • AlzaGuard WaterProof Shield Case je vodotěsné pouzdro na telefon s IPX8 certifikací — vydrží 5 metrů pod vodou po dobu 60 minut
  • Původně 249 Kč, s kódem ALZADNY35 za 165 Kč — sleva 35 %
  • Hodnocení 4,7/5, přes 1 000 prodaných a reklamovanost 0,1 % — před dovolenou must-have za cenu jednoho koktejlu

Jakub Kárník
14.4.2026 18:00
Sto šedesát pět korun za klid, že vám dovolená nezničí telefon. AlzaGuard WaterProof Shield Case je na Alze za 165 Kč s kódem ALZADNY35. Pouzdro s certifikací IPX8 vydrží ponor do 5 metrů na 60 minut, vejde se do něj jakýkoli telefon do 7,5″ úhlopříčky a přes průhlednou fólii normálně fotíte, natáčíte a ovládáte displej. Hodnocení 4,7 z 5 při 73 recenzích a reklamovanost 0,1 %.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává na dovolenou u moře, na koupaliště, rafting, lyžování — kamkoli, kde hrozí kontakt telefonu s vodou, sněhem nebo pískem.
⚠️ Zvažte, že pod vodou nebo s mokrým displejem může být dotykové ovládání méně přesné — to je fyzikální limit, ne vada pouzdra.
💡 Za 165 Kč dostanete IPX8 do 5 metrů, průhlednou přední i zadní stranu, poutko na krk a kompatibilitu s telefony do 7,5″.

Jak chráníte telefon u vody — vodotěsné pouzdro, pojištění, nebo prostě riskujete?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
