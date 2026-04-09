Skvělé na léto: Tohle voděodolné pouzdro na mobil si Češi oblíbili, teď navíc citelně zlevnilo Hlavní stránka Zprávičky AlzaGuard WaterProof Active Shield Case je vodotěsné pouzdro s certifikací IPX8 a vzduchovou kapsou, díky které telefon plave S kódem ALZADNY35 stojí 194 Kč místo 299 Kč (sleva 105 Kč, tedy 35 %) Na tuto cenu spadlo naposledy v lednu – a s 10 000+ prodanými kusy jde o jeden z nejprodávanějších produktů kategorie Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.4.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Dovolená u moře, koupaliště, sjíždění řeky – situací, kdy se telefon může dostat do kontaktu s vodou, je spousta. A i když mají moderní telefony nějakou odolnost, riskovat za pár stovek navíc většinou nestojí. AlzaGuard WaterProof Active Shield Case teď seženete za 194 Kč s kódem ALZADNY35 – levnější nebylo od ledna. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou pojistku pro telefon u vody a nevadí vám omezení při ovládání pod hladinou.⚠️ Zvažte, pokud plánujete aktivně fotit a natáčet pod vodou – dotykový displej pod hladinou nefunguje spolehlivě.💡 Za 194 Kč dostáváte pouzdro s 90% doporučením od zákazníků, reklamovaností pouhých 0,08 % a tříletou zárukou. KOUPIT ZA 194 KČ Proč je toto pouzdro zajímavé Vodotěsných pouzder na telefon existuje spousta, ale většina z nich má jeden zásadní problém – když vám telefon vyklouzne z ruky, jde ke dnu. AlzaGuard Active Shield Case má po obvodu vzduchovou kapsu vyplněnou pěnou, takže telefon spolehlivě plave na hladině. To oceníte hlavně v moři nebo na paddleboardu, kde byste utopený telefon hledali jen těžko. Pouzdro je certifikované podle standardu IPX8, což znamená vodotěsnost při ponoření do hloubky 30 metrů po dobu až 30 minut. Pro běžné koupání, šnorchlování nebo tobogány to bohatě stačí. Kromě vody chrání i proti sněhu a nečistotám – hodí se tedy i na zimní aktivity. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Pouzdro pojme telefony s úhlopříčkou až 7,5″ – vejde se sem tedy prakticky cokoliv od iPhonu 16 Pro Max přes Samsung Galaxy S25 Ultra až po velké Xiaomi nebo Redmi. Jediná výjimka jsou skládací telefony, které se dovnitř nevejdou. Rozměry pouzdra činí 22,5 × 12,5 cm, materiálem je 0,3mm TPU a ABS plast. Přední i zadní strana jsou průhledné, takže můžete fotografovat i natáčet video. Součástí balení je poutko na krk – praktické, když nechcete mít telefon pořád v ruce. Důležitá poznámka: záruka činí 36 měsíců, což je u tak levného příslušenství neobvykle dlouhá doba. Praktická stránka: co funguje a co ne Nad hladinou pouzdro funguje bez problémů – dotykový displej reaguje normálně, můžete fotit, natáčet, ovládat aplikace. Uživatelé potvrzují, že kvalita fotek je v pořádku a pouzdro optiku nijak výrazně nezhoršuje. Pod vodou je situace jiná. Dotykový displej pod hladinou prakticky nereaguje – to není vada pouzdra, ale fyzikální vlastnost kapacitních displejů. Pokud chcete natáčet pod vodou, musíte spustit nahrávání ještě nad hladinou a pak se ponořit. Totéž platí pro focení – použijte samospoušť nebo hardwarové tlačítko. Jeden uživatel sdílí tip pro iPhone: funkce Guided Access (Asistovaný přístup) umožňuje deaktivovat dotyk a ovládat kameru jen tlačítky hlasitosti. OBJEDNAT POUZDRO V AKCI Co říkají uživatelé Pouzdro má na Alze hodnocení 4,6 z 5 (332 hodnocení) a 90 % zákazníků ho doporučuje. S více než 10 000 prodanými kusy jde o jeden z nejpopulárnějších produktů v kategorii. Reklamovanost činí pouhých 0,08 % – to je extrémně nízké číslo, které svědčí o spolehlivosti. Nejčastější pochvaly směřují na to, že pouzdro skutečně těsní – desítky uživatelů ho testovaly v moři, na tobogánech, při šnorchlování do 3 metrů hloubky a telefon zůstal suchý. Oceňované je také to, že plave na hladině a poutko na krk je praktické. Kritické hlasy se opakovaně týkají nemožnosti ovládat telefon pod vodou. Několik uživatelů popisuje, že se jim pod hladinou video samovolně vypínalo, telefon zoomoval nebo dokonce začal volat. To není vada pouzdra, ale důsledek toho, jak kapky vody a tlak působí na dotykový displej. Řešením je vložit telefon do režimu letadlo a nahrávání spustit předem. Pár recenzí zmiňuje také to, že černá verze se na slunci více zahřívá a lesklý povrch zhoršuje viditelnost displeje na přímém světle. Kdy to smysl nedává Pokud plánujete aktivně fotit a natáčet pod vodou s plnou kontrolou nad telefonem, tohle pouzdro vás pravděpodobně zklame – dotyk pod hladinou prostě nefunguje spolehlivě u žádného podobného produktu. Pro profesionální podvodní záběry existují speciální vodotěsná pouzdra s fyzickými tlačítky, ale stojí násobně víc. Stejně tak pokud máte skládací telefon – ten se do pouzdra nevejde. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 194 Kč (nejnižší cena od ledna) dostáváte spolehlivou ochranu telefonu před vodou s bonusem v podobě plovoucí konstrukce. Je to ideální pojistka na dovolenou k moři, na koupaliště nebo na outdoorové aktivity, kde hrozí kontakt s vodou. Nečekejte profesionální podvodní studio – ale jako ochrana před utopením telefonu je to za tuto cenu jedna z nejlepších voleb na trhu. Berete si telefon k vodě v pouzdru, nebo spoléháte na jeho vlastní odolnost? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024