Hero Tag od Alzy zlevnil na 250 Kč: levný AirTag, který má jeden háček Hlavní stránka Zprávičky AlzaGuard Premium Hero Tag je levný lokátor s oficiální certifikací Apple MFi – funguje v síti Find My jako AirTag, jen bez UWB S kódem ALZADNY50 ho teď koupíte za 250 Kč místo běžných 499 Kč – tedy za polovinu 242 hodnocení dává 4,2/5 a kupující se shodují na jednom: za 250 Kč skvělé, za plnou cenu kolem 500 Kč už radši originál Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Chcete vědět, kde máte klíče, peněženku nebo zaparkované auto, ale nechce se vám dávat více než pětistovku za originální AirTag? AlzaGuard Hero Tag teď s kódem ALZADNY50 stojí 250 Kč místo běžných 499 Kč. Místo přepisování katalogu jsme se ale podívali na něco užitečnějšího – co o něm po měsících používání píše 242 reálných zákazníků. CHCI HERO TAG ZA 250 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte iPhone a chcete levně hlídat klíče, kufr nebo auto a nepotřebujete přesné dohledání na metry.⚠️ Zvažte, že poloha se aktualizuje pomaleji než u AirTagu, chybí UWB a kvalita kusů je trochu loterie – schovejte si originální balení kvůli případné reklamaci.💡 Za 250 Kč s kódem ALZADNY50 je to chytrá koupě; za plnou cenu kolem 500 Kč už dává smysl spíš originál. Funguje jako AirTag? Z velké části ano – s jedním „ale“ Hero Tag se přihlásí do oficiální sítě Apple Find My, takže ho najdete přímo v aplikaci „Najít“ vedle ostatních zařízení. Polohu mu pomáhají hlásit cizí iPhony v okolí – stejný princip jako u AirTagu. Hlavní rozdíl je, že nemá čip UWB, takže nečekejte funkci Precision Finding, která vás šipkou navede na přesné místo na pár centimetrů. Na dohledání slouží integrovaný reproduktor, který podle uživatelů houká dokonce hlasitěji než originál. Bonus, který AirTag nemá: v aplikaci vidíte stav baterie. Co prozradilo 242 hodnocení Tohle je část, kterou na produktové stránce nenajdete srovnanou. Hodnocení je 4,2/5 z 242 recenzí, přes 2 000 prodaných kusů a nízká reklamovanost 1,79 %. 78 % zákazníků produkt doporučuje – ale 28 z nich dalo jednu hvězdu, takže má smysl rozebrat, na čem se lidé shodují. Co chválí nejčastěji: nízkou cenu (hlavně v akci), bezproblémové spárování, klíčenku v balení a fakt, že na hlídání klíčů, kufru na dovolené nebo auta posloužil úplně stejně jako originál. Řada lidí má doma AirTagy i Hero Tagy vedle sebe a v běžném použití rozdíl nepozná. Na co si nejvíc stěžují: nejčastější výtka je, že se poloha aktualizuje pomaleji a méně často než u AirTagu – občas ukáže jen poslední místo, kde jste byli s telefonem poblíž. Pár majitelů hlásí, že baterie vydržela kratší dobu než inzerovaných 12 měsíců (zvlášť v autě přes zimu) a že narazili na vadný kus, který se po pár měsících odmlčel. Tady pomáhá ono pravidlo: nechte si balení pro případnou výměnu. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY50 Sleva dělá celý rozdíl Tohle je u Hero Tagu klíčové a říkají to i sami zákazníci: za plnou cenu kolem 499 Kč ztrácí smysl, protože originální AirTag pak není o tolik dražší a nabídne UWB i svižnější aktualizace. Jenže s kódem ALZADNY50 jde cena na 250 Kč, a v té hladině je to úplně jiný příběh – polovina ceny originálu za lokátor, který v praxi zvládne to, co většina lidí reálně potřebuje. Právě o tomhle cenovém rozdílu se v recenzích mluví nejvíc. Tři věci, které je dobré vědět předem 1. Krytí IP66 platí pro klíčenku, ne pro čip. Samotný Hero Tag odolný vůči vodě není – chrání ho až přiložené TPU pouzdro. Pokud ho dáte dítěti do batohu nebo na kolo, počítejte s tím, že na ochranu spoléhá obal. 2. Baterie je vyměnitelná. Napájí ho běžná CR2032, takže až dojde, koupíte ji za pár korun a vyměníte sami – na rozdíl od situace, kdy byste museli kupovat nový lokátor. 3. Je to lokátor věcí, ne sledovačka lidí. Hero Tag má zabudovanou ochranu proti nežádoucímu sledování osob a výrobce výslovně uvádí, že není určený ke sledování lidí, dětí ani zvířat. Na klíče, peněženku, kufr a auto je ale ideální. Komu se vyplatí a komu ne Pokud máte iPhone, chcete levně ohlídat běžné věci a smíříte se s tím, že dohledání nebude na centimetry přesné a poloha se občas aktualizuje s prodlevou, je Hero Tag za 250 Kč jasná koupě – ideální i jako dárek nebo na pořízení více kusů naráz. Naopak pokud potřebujete přesnou navigaci k předmětu (UWB), maximální spolehlivost a co nejčerstvější polohu, připlaťte si za originální AirTag. CHCI UŠETŘIT POLOVINU Sázíte radši na levnou náhradu, nebo si připlatíte za originální AirTag s přesným dohledáním? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi