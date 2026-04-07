Zamkne kufr, ukáže ho na mapě a stojí čtyři stovky. Tenhle gadget z Alzy chcete před dovolenou

AlzaGuard Hero Tag je na Alze za 400 Kč s kódem ALZADNY50. Kombinuje TSA certifikovaný visací zámek s lokalizačním čipem kompatibilním s Apple Find My — takže zamknete kufr a zároveň ho sledujete v aplikaci na iPhonu. Baterie vydrží až 3 měsíce a nabíjí se přes USB-C. Za čtyři stovky je to ideální doplněk před letní dovolenou. Jak to funguje S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud létáte a chcete mít přehled o poloze zavazadla — zámek + tracker v jednom za cenu samotného AirTagu.⚠️ Zvažte, že funguje pouze s Apple zařízeními (iPhone, iPad, Mac) a ocelové lanko působí podle jednoho recenzenta křehce.💡 Za 400 Kč dostanete TSA zámek, Apple Find My lokalizaci s MFi certifikací, zvukovou signalizaci, režim ztráty a 3měsíční výdrž baterie. Jak to funguje Lanko provléknete přes jezdce zipu kufru, zamknete a zámek si přidáte do aplikace Find My na iPhonu. Čip vysílá šifrovaný Bluetooth signál, který zachytí okolní Apple zařízení v síti — poloha se zobrazí na mapě. Můžete zámek „prozvonit" pro nalezení na blízko, zapnout režim ztráty (nálezci se zobrazí vaše kontaktní údaje) nebo nastavit upozornění, když se od zavazadla vzdálíte. TSA certifikace znamená, že bezpečnostní kontrola na letišti otevře zámek univerzálním klíčem bez poškození. S čím počítat Funguje pouze s Apple ekosystémem — uživatelé Androidu musí hledat jinde. Ocelové lanko je tenké a jeden recenzent upozorňuje, že vypadá, jako by šlo přestřihnout nůžkami — proti odhodlanému zloději to ochranu neposkytne, ale jako zabezpečení zipů na kufru to stačí. Nabíjecí USB-C kabel není v balení. A lokalizace funguje na principu sítě okolních Apple zařízení — na odlehlém místě bez lidí s iPhony bude přesnost nižší.