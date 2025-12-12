Výškově nastavitelný stůl AlzaErgo nikdy nebyl levnější! V balení je i pracovní deska Hlavní stránka Zprávičky Výškově nastavitelný stůl AlzaErgo Table ET4 AiO Touch nyní stojí 4 990 Kč se slevovým kódem ALZADNY30 Elektricky polohovatelný stůl v rozsahu 73-121 cm s LED dotykovým ovládáním a pamětí na tři pozice V balení najdete i pracovní desku 140×70 cm s předvrtanými otvory, montáž zvládnete za 30 minut Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 AlzaErgo nabízí výškově nastavitelné stoly s elektrickou regulací, které pomáhají zdravějšímu způsobu práce střídáním sezení a stání. Model ET4 AiO Touch v rozměru 140×70 cm původně stál 7 490 Kč, nyní se na Alze s kódem ALZADNY30 prodává za 4 990 Kč – sleva činí 2 500 Kč. Zákazníci na e-shopu hodnotí stůl průměrně 4,9 z 5 hvězdiček ze 72 recenzí. Elektrické nastavení od 73 do 121 cm Stůl umožňuje plynulé elektrické nastavení výšky v rozsahu 73-121 cm pomocí tichého motoru s rychlostí 25 mm za sekundu. LED dotykový ovládací panel s podsvícenými tlačítky a displejem zobrazuje aktuální výšku a umožňuje uložit tři nejpoužívanější pozice do paměti – nastavíte je jednou, uložíte a příště jen zmáčknete tlačítko. Časovač připomenutí změny pracovní pozice vás upozorní, že je čas přepnout ze sezení na stání nebo naopak. Ovládací panel lze uzamknout proti nechtěné změně a přepínat mezi centimetry a palci. KOUPIT ALZAERGO STŮL V AKCI Stabilita a bezpečnost Robustní ocelová konstrukce s 2segmentovými nohami zvládne zatížení až 70 kg při rovnoměrném rozložení. Stůl je stabilní i při maximální výšce – uživatelé v recenzích potvrzují, že zvládne dva monitory na rameni téměř v rohu bez problémů. Vyrovnávací nožičky umožňují perfektní vyvážení i na nerovných podlahách nebo koberci. Antikolizní systém Collision Avoidance System s nastavitelnou citlivostí zastaví stůl při nárazu do překážky, což chrání před nehodami a zraněním. Motor má také ochranu proti přehřátí a přetížení. Včetně desky a snadná montáž Výhodou je, že pracovní deska 140×70 cm s tloušťkou 1,8 cm je součástí balení. Deska je vyrobená z dřevotřísky s povrchem z lamina a hranami chráněnými PVC lištami. Má předvrtané montážní otvory, takže nemusíte nic vyměřovat ani vrtat. Podle uživatelských recenzí zabere montáž přibližně 30 minut. Návod je přehledný, šrouby jsou označené a rozdělené do samostatných sáčků, takže nelze udělat chybu. V balení najdete vše potřebné včetně imbusu – potřebujete jen šroubovák. Co ještě potřebujete vědět Napájecí kabel je dlouhý 1,8 metru a napájení podporuje 100-240 V. Spotřeba v klidovém režimu činí pouze 0,3 W. Stůl váží 30 kg a má rozměry rámu 140 × 70 × 73-121 cm. Stupeň krytí je IP20. Některé recenze zmiňují, že deska nemá výřez pro vedení kabelů a stůl neobsahuje organizér kabelů – ten je třeba dokoupit zvlášť podle vlastních potřeb. Jeden uživatel také upozorňuje, že šrouby jsou z měkkého materiálu a doporučuje je utahovat ručně s citem, aby se nezničily při případné demontáži. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY30 Pro koho je stůl vhodný? AlzaErgo Table ET4 AiO Touch za 4 990 Kč cílí na ty, kdo chtějí zdravěji pracovat střídáním sezení a stání bez nutnosti kupovat drahý stůl za desítky tisíc. Pravidelné střídání polohy ulevuje páteři, zádovému svalstvu a podle výzkumů zvyšuje produktivitu a soustředění. Oceníte jej především pokud pracujete delší dobu u počítače a chcete eliminovat bolesti zad nebo krční páteře. Rozměr 140×70 cm je kompaktní a vejde se i do menších místností nebo kanceláří. Nosnost 70 kg zvládne běžnou pracovní výbavu – počítač, dva monitory, klávesnici, myš a další drobnosti. Uživatelé v recenzích chválí především poměr cena/výkon – „za ty peníze parádní a kvalitní stůl“, „úžasná cena“, „za tu cenu nemá konkurenci“. Několik recenzí zmiňuje, že jde o „lepší kvalitu než u jiných stolů“ a že „jiný než výškově nastavitelný stůl už nechci“. KOUPIT ALZAERGO STŮL V AKCI Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že jde o vstupní model v kategorii elektricky nastavitelných stolů. Výškový rozsah 73-121 cm nemusí vyhovovat všem – minimální výška 73 cm není vhodná pro hodně malé děti, maximální výška 121 cm zase nemusí stačit velmi vysokým lidem. Při maximální výšce (nad 110 cm) se stůl podle některých recenzí trochu kýve, což je u elektricky nastavitelných stolů běžné – čím výše, tím menší stabilita. Pro běžné použití v rozsahu 73-110 cm je ale stabilita výborná. Pracujete u počítače vsedě nebo vestoje? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi