Elektrický polohovací stůl s deskou opět pod 5 tisíc. Skvěle hodnocený model AlzaErgo je v akci Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Table ET4 AiO Touch je elektricky polohovací stůl s deskou 120×60 cm a výškovým rozsahem 73–121 cm Aktuálně stojí 4 889 Kč místo 5 243 Kč – stůl opět klesl pod hranici 5 tisíc korun Součástí je deska s předvrtanými otvory, dotykový ovladač s pamětí na 3 pozice a časovač připomenutí pohybu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.3.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Zamlouvá se vám myšlenka pracovat na elektrickém polohovatelném stole? AlzaErgo Table ET4 AiO Touch nyní opět klesl pod 5 tisíc korun na 4 889 Kč, a to včetně pracovní desky 120×60 cm s předvrtanými otvory. Běžná cena tohoto stolu je 6 990 Kč, takže aktuální sleva činí přes 2 100 Kč. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete vyzkoušet práci vestoje bez velké investice a hledáte kompletní řešení v jednom balení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete větší pracovní plochu nebo vyžadujete dva motory pro vyšší nosnost.💡 Za 4 889 Kč získáváte kompletní elektrický stůl s deskou, což je v této kategorii výjimečná cena. OBJEDNAT STŮL V AKCI Proč je tenhle stůl zajímavý AlzaErgo ET4 AiO Touch cílí na uživatele, kteří chtějí vyzkoušet práci vestoje bez složitého výběru komponent. V jednom balení dostanete rám s motorem i pracovní desku – nemusíte řešit kompatibilitu, rozměry ani vrtání otvorů. Stůl je připravený k montáži, která podle recenzí zabere zhruba hodinu. Hlavní přínos střídání polohy je jednoduchý: méně bolestí zad, lepší soustředění a vyšší produktivita. Studie opakovaně potvrzují, že pravidelné střídání sedu a stoje snižuje únavu a zlepšuje celkovou pohodu při práci u počítače. Tento stůl navíc nabízí časovač připomenutí, který vás upozorní, že je čas změnit pozici. Elektrický pohon a ovládání O změnu výšky se stará jeden motor s rychlostí 25 mm za sekundu – přejezd z nejnižší do nejvyšší polohy tak trvá zhruba 20 sekund. Hlučnost při pohybu dosahuje maximálně 55 dB, což odpovídá běžnému hovoru. V klidovém stavu je spotřeba pouhých 0,3 W. LED dotykový ovladač zobrazuje aktuální výšku v centimetrech a nabízí paměť na 3 oblíbené pozice. Stačí jednou nastavit výšku pro sezení, stání a třeba střední polohu – a pak měníte pozici jediným dotykem. Součástí je také antikolizní systém, který zastaví motor při nárazu do překážky (například zapomenuté židle). KOUPIT ZA 4 889 KČ Praktická stránka: deska, nosnost, montáž Pracovní deska má rozměry 120 × 60 × 1,8 cm a je vyrobená z laminované dřevotřísky s PVC lištami na hranách. Pro menší místnosti nebo home office je to ideální velikost – vejdou se na ni dva monitory, klávesnice a myš. Výškový rozsah 73–121 cm vyhoví jak lidem menšího vzrůstu při sezení, tak vysokým uživatelům při práci vestoje. Nosnost činí 70 kg při rovnoměrném zatížení, což bez problémů pokryje běžné kancelářské vybavení včetně dvou monitorů, notebooku, lamp a příslušenství. Ocelová konstrukce s 2segmentovými nohami zajišťuje stabilitu i ve vyšších polohách. Čtyři vyrovnávací nožičky umožňují vyrovnat stůl i na nerovné podlaze. Montáž je jednoduchá díky předvrtaným otvorům v desce – nepotřebujete vrtačku, stačí šroubovák (imbus je součástí balení). Celková hmotnost stolu je 26 kg, takže počítejte s pomocí druhé osoby při manipulaci s balením. Napájecí kabel má délku 1,8 metru. Co říkají uživatelé Na Alze má AlzaErgo ET4 hodnocení 4,8 z 5 (61 hodnocení) a 97 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se přes 500 kusů s extrémně nízkou reklamovaností 0,13 %. Uživatelé nejčastěji chválí snadnou montáž, tichý chod motoru, stabilitu konstrukce a výborný poměr cena/výkon. Často se objevuje překvapení, jak robustní stůl za tuto cenu je. CHCI STŮL ALZAERGO Kritické hlasy se opakovaně týkají jednoho konkrétního problému: návod má nejasný první krok montáže. Středová tyč (díl G) není na obě strany stejně dlouhá a v návodu není přesně vyznačeno, jak ji správně orientovat. Několik uživatelů muselo stůl částečně rozebrat a znovu složit. Tip: změřte si předem vzdálenosti od středové destičky k oběma nohám podle předvrtaných otvorů v desce. Další připomínky se týkají černé desky, na které jsou vidět otisky prstů, a faktu, že napájecí zdroj nemá předvrtané otvory pro přišroubování – musíte ho přilepit nebo jinak fixovat. Někteří uživatelé také zmiňují jemné bzučení zdroje v tiché místnosti, ale většina recenzentů to nepotvrzuje. Kdy to nedává smysl Pokud potřebujete větší pracovní plochu pro více monitorů nebo rozsáhlejší setup, deska 120×60 cm nemusí stačit – v takovém případě hledejte modely s deskou 140×70 cm nebo větší. Podobně pokud plánujete na stůl umístit těžké vybavení (např. tiskárnu, stolní počítač a více monitorů současně), nosnost 70 kg může být limitující a vyplatí se model se dvěma motory. Stůl má pouze jeden motor, což znamená pomalejší zdvih a nižší nosnost oproti dvou-motorovým variantám. Pro běžné kancelářské použití to není problém, ale pokud očekáváte maximální stabilitu při plném zatížení, existují robustnější (a dražší) alternativy. A pokud máte stůl v místnosti, kde spíte, zvažte zásuvku s vypínačem – někteří uživatelé slyší jemné bzučení zdroje. Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaErgo Table ET4 AiO Touch je volba pro ty, kteří chtějí vyzkoušet práci vestoje bez velké investice. Za 4 889 Kč získáváte kompletní elektricky polohovací stůl včetně desky, dotykového ovládání s pamětí a časovače připomenutí. Hodnocení 4,8 z 5 a reklamovanost 0,13 % svědčí o solidní kvalitě. Pokud hledáte cestu ke zdravějšímu pracovnímu prostředí a nechcete utrácet desetitisíce, tohle je jedna z nejrozumnějších voleb na trhu.

Pracujete u počítače vestoje, nebo vám stále vyhovuje klasický stůl? 