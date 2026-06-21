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Elektrický polohovací stůl AlzaErgo ET4 AiO zlevnil pod 5 tisíc! Má tichý motor a desku v balení

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.6.2026 08:00
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AlzaErgo Table ET4 AiO nahled

Elektrické polohovací stoly s deskou v balení obvykle začínají cenově výš. AlzaErgo Table ET4 AiO Touch teď s kódem ALZADNY35 stojí 4 744 Kč – tedy ještě o něco méně než při poslední akci za 5 474 Kč a výrazně pod standardní cenou 7 299 Kč. Aktuální cenu a dostupnost si ověříte přímo v detailu stolu na Alze.

CHCI ELEKTRICKÝ STŮL V AKCI

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete přestat celý den prosedět a hledáte cenově dostupný elektrický stůl i s deskou v jednom balení.
⚠️ Zvažte, že černá deska je hodně náchylná na otisky a prach a stůl nemá otvor na kabely (pořadač dokoupíte zvlášť).
💡 Za 4 744 Kč jde o jeden z nejvýhodnějších polohovacích stolů s deskou, navíc s velmi nízkou reklamovaností 0,47 %.

Proč je tenhle stůl zajímavý

Hlavní devíza je jasná: elektrický polohovací stůl i s pracovní deskou v jednom balení za necelých pět tisíc. AlzaErgo Table ET4 umí plynule měnit výšku od 73 do 121 cm, takže během dne snadno střídáte sezení a stání – což ulevuje zádům i krční páteři. Proti levné konkurenci navíc nabízí paměť na tři oblíbené polohy, časovač připomínající změnu pozice a antikolizní systém. Cenově je teď na novém minimu: 4 744 Kč je méně než v poslední akci.

AlzaErgo Table ET4 AiO render zepredu

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Výšku měníte přes LED dotykový panel s displejem, který zvládne i uzamčení proti nechtěné změně a přepínání mezi centimetry a palci. O pohyb se stará jeden tichý motor (max. 55 dB) rychlostí 25 mm/s, takže přejezd z minima na maximum trvá kolem deseti vteřin. Nosnost je 70 kg při rovnoměrném zatížení, deska má rozměr 140 × 70 cm a tloušťku 1,8 cm s předvrtanými otvory. Záruka činí 36 měsíců.

KOUPIT ZA 4 744 KČ

Praktická stránka: montáž, deska, kabely

Montáž zvládnete podle většiny recenzí zhruba za půl hodiny, hodí se ale aku šroubovák a místy druhá osoba (Alza řadí složitost mezi náročnější). Dvě věci je dobré vědět předem: antikolizní systém není ve výchozím stavu zapnutý – aktivujte si ho, ať stůl nenarazí do parapetu – a deska nemá otvor na kabely, takže pořadač buď dokoupíte, nebo si otvor vyvrtáte. Černé provedení navíc ukazuje prakticky každý otisk a prach, na což pomůže velká podložka.

Co říkají uživatelé

Na Alze má stůl hodnocení 4,8 z 5 ze 100 hodnocení a velmi nízkou reklamovanost 0,47 %; recenze míchají černou i bílou variantu. Uživatelé nejvíc chválí tichý motor, poměr cena/výkon (hlavně ve slevě) a chytré funkce jako paměť poloh a časovač. Opakovaně ale zaznívá, že černá deska je magnet na otisky a prach a že chybí otvor na kabely. Část uživatelů řešila i mírné kývání ve vyšších polohách nebo vadný kus (vůle v noze, výjimečně porucha motoru), takže se vyplatí stůl po složení pořádně zkontrolovat.

VYUŽÍT SLEVU ALZADNY35

Kdy to smysl nedává

Pokud chcete naprosto neochvějnou stabilitu i v nejvyšších polohách nebo prémiové zpracování, připlaťte si za vyšší řadu – pár uživatelů zmiňuje plastové komponenty u motoru. Stejně tak pokud potřebujete velmi nízkou pracovní výšku pod 73 cm (třeba pro malé dítě), tenhle model nesplní. A komu stačí menší plocha, ušetří s variantou 120 × 60 cm.

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 4 744 Kč s kódem ALZADNY35 je AlzaErgo Table ET4 AiO Touch jedním z nejdostupnějších způsobů, jak získat elektrický polohovací stůl rovnou s deskou. Tichý motor, paměť poloh i časovač působí na tuhle cenu nadstandardně a aktuální cena je pod úrovní poslední akce (5 474 Kč) i standardních 7 299 Kč. Počítejte ale s náchylnou černou deskou, chybějícím otvorem na kabely a nutností zkontrolovat stabilitu. Pro běžný home office za rozumné peníze je to ale výborná volba.

Pokud vás tenhle stůl nezaujal, ale vybavení do pracovny ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné stoly, židle i příslušenství. Nabídka se průběžně mění podle skladu.

CHCI POLOHOVACÍ STŮL

Pracujete radši vsedě, nebo byste přivítali možnost část dne stát u stolu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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