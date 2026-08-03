Výškově nastavitelný stůl za hubičku! Alza zlevnila oblíbený model AlzaErgo Table ET2 Core, kostra teď vyjde jen na tři tisíce Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Table ET2 Core je elektricky výškově nastavitelná kostra stolu s pamětí na čtyři polohy S AlzaPlus+ stojí 3 239 Kč místo 4 990 Kč Pozor, jde o rám bez desky – tu si musíte vybrat a dokoupit zvlášť Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.8.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Práce vestoje je jedna z mála věcí, kterou vám u počítače doporučí každý fyzioterapeut – a polohovací stoly kvůli tomu roky patřily mezi drahé vybavení. AlzaErgo Table ET2 Core teď členové AlzaPlus+ koupí za 3 239 Kč místo 4 990 Kč. Rovnou ale řekněme to podstatné: jde o samotný elektrický rám bez stolové desky, kterou si vybíráte zvlášť podle toho, jak velký stůl potřebujete. 👍 Berte, pokud chcete poprvé vyzkoušet práci vsedě i vestoje a nechcete do toho investovat deset tisíc.🤔 Váhejte, pokud čekáte hotový stůl – deska není součástí a nosnost 80 kg je na dva monitory a PC tak akorát.💰 Cenovka: 3 239 Kč za elektrický rám s pamětí poloh a tříletou zárukou; s deskou se dostanete zhruba na pět tisíc. CHCI RÁM ZA 3 239 KČ Čtyři polohy na jeden dotek Stůl se elektricky zvedá od 71,5 do 116 centimetrů, což pokryje sezení i práci vestoje u většiny postav, a šířka rámu je nastavitelná od 90,9 do 145,8 cm podle desky, kterou zvolíte. Klíčová je paměť na čtyři polohy – nastavíte si svou výšku vsedě a vestoje a pak jen zmáčknete tlačítko, žádné dolaďování pokaždé znovu. Panel má displej s aktuální výškou v centimetrech. Bezpečnost řeší antikolizní systém, který stůl zastaví, pokud narazí na překážku (třeba skříňku nebo dětskou ruku), a ochrana proti přehřátí motoru. Ocelová konstrukce se dvěma dvousegmentovými nohami unese 80 kg, má vyrovnávací nožičky pro nerovné podlahy a dva háčky na zavěšení sluchátek nebo tašky. Na Alze má rám hodnocení 4,7 z 5 od 28 zákazníků a tříletou záruku. Tip na závěr: pokud si stůl sestavíte přes konfigurátor AlzaErgo, dostanete slevu 10 % – a v nabídce jsou i hotové balíčky rám plus deska. Kompromis, který za tuhle cenu čekejte Nejdůležitější je zmíněná chybějící deska – laminová 120 × 80 cm vyjde zhruba na 1 900 Kč, takže reálná cena kompletního stolu se pohybuje kolem pěti tisíc. Pořád je to ale výrazně méně než u hotových polohovacích stolů a máte svobodu vybrat si materiál i rozměr. Druhá věc je jediný motor: dražší stoly mají dva a zvedají se rychleji a plynuleji, tady je pohyb pomalejší a při vyšším zatížení to poznáte. A nosnost 80 kg je na běžný setup dost, ale kdo má tři monitory a těžkou herní skříň na stole, měl by hledat výš. Jako první polohovací stůl do home office je to za 3 239 Kč rozumná investice do vlastních zad – jen nezapomeňte do rozpočtu započítat desku. VYUŽÍT SLEVU 30 % Pracovali byste část dne vestoje, nebo je pro vás polohovací stůl zbytečnost? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy stůl zdraví Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025