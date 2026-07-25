Alzácká židle Wawe 1 Mesh zlevnila na nové minimum. Za 3,2 tisíce půjde o super koupi Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Wave 1 Mesh je celosíťovaná kancelářská židle se synchronním mechanismem, bederní opěrkou a nosností 130 kg S členstvím AlzaPlus+ stojí 3 244 Kč, bez členství vyjde na 4 990 Kč Na téhle hladině ještě nikdy nebyla, jde o její historické minimum Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Celosíťovaná židle do domácí pracovny se pod čtyřmi tisíci koruny objevuje jen výjimečně. AlzaErgo Chair Wave 1 Mesh teď s členstvím AlzaPlus+ stojí 3 244 Kč místo 4 990 Kč a levnější dosud nebyla. Aktuální cenu i to, jak se liší podle členství, si ověříte přímo v detailu produktu. CHCI ŽIDLI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud se v létě u počítače potíte a chcete celosíťovanou židli s hlavovou opěrkou za rozumné peníze.⚠️ Zvažte, že bederní opěrka je výrazná a nejde nijak nastavit a že opěradlo se aretuje jen ve dvou polohách.💡 Za 3 244 Kč jde o jednu z nejdostupnějších celosíťovaných židlí s tříletou zárukou, ale sednout si na ni před koupí se vyplatí. Proč je tahle židle zajímavá Levné kancelářské židle obvykle kombinují látkový nebo koženkový sedák s prodyšnou síťovinou jen na zádech. AlzaErgo Chair Wave 1 má síťovinu na zádech i na sedáku, což se v horkých měsících pozná okamžitě. Právě prodyšnost je věc, kterou v recenzích lidé zmiňují ze všeho nejčastěji, a to i ti, kterým na židli jinak něco vadí. K tomu záruka 36 měsíců a montáž, kterou podle výrobce zvládnete zhruba za čtvrt hodiny s přiloženým imbusovým klíčem. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Židle jede na synchronním mechanismu, tedy sedák se při houpání naklápí spolu s opěradlem, což při delší práci pomáhá zádům víc než pevný sed. Odpor houpání se upravuje automaticky podle vaší váhy, ruční nastavení tuhosti tady nenajdete. Opěradlo se dá zaaretovat ve dvou krajních polohách, 90° a 135°. Sedák měří 51 × 42 cm a výškově ho posunete v rozsahu 47,5 až 56 cm. Výrobce doporučuje židli lidem vysokým 160 až 190 cm a udává nosnost 130 kg. OBJEDNAT ŽIDLI V AKCI Co je AlzaPlus+ a proč je cena nižší Cena 3 244 Kč platí pro členy programu AlzaPlus+, bez členství zaplatíte 4 990 Kč. Členství vyjde na 299 Kč za rok, tedy 25 Kč měsíčně při roční platbě, případně si ho můžete pořídit měsíčně za 59 Kč. Hlavní výhodou je doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst bez jakékoliv minimální hodnoty objednávky, k tomu členské slevy na vybrané zboží. Právě do téhle kategorie spadá i Wave 1. Prakticky to znamená jednu věc: pokud na Alze nakupujete pravidelně, členství se u téhle jediné koupě zaplatí několikanásobně a doprava zdarma pak běží celý rok. Pokud si na Alze objednáte dvakrát za rok, počítejte s tím, že členská cena je pro vás jednorázová záležitost, kterou budete muset zaplatit navíc. Členství jde kdykoliv zdarma zrušit, takže riziko je minimální, jen na to nezapomeňte. Praktická stránka: montáž, kolečka, nastavení V balení najdete imbusový klíč, manuál a všechny šrouby včetně náhradních, takže sestavení zvládnete sami. Několik uživatelů radí utáhnout spoje pořádně hned napoprvé, protože nedotažené šrouby jsou nejčastější příčinou pozdějšího vrzání. Židle jezdí na pěti tvrdých kolečkách o průměru 60 mm, která jsou určená hlavně na koberec, ale fungují i na plovoucí podlaze nebo linu. Hlavová opěrka je výškově nastavitelná a sklopná, područky se nastavují pouze výškově a do stran nerotují. Kříž je plastový, což při téhle ceně nepřekvapí. Co říkají uživatelé Židle má na Alze hodnocení 4,3 z 5 od 198 zákazníků, prodalo se jí přes 5 000 kusů a reklamovanost 0,74 % je při takovém vzorku nízká. Spokojení uživatelé chválí hlavně prodyšnost, snadnou montáž a poměr ceny a kvality, několik lidí popisuje každodenní osmihodinové sezení bez potíží. Objevují se i zkušenosti po roce provozu, kdy židle nevrže a sedák není prosezený. CHCI ŽIDLI ALZAERGO Hodnocení je ale výrazně rozpolcené a to je potřeba říct nahlas. Vedle 137 pětihvězdičkových hodnocení stojí 18 hodnocení nejnižších a téma je skoro vždycky stejné: bederní opěrka je velká a nedá se nijak nastavit ani naklopit. Části lidí sedne a chválí ji, jiní popisují, že je tlačí do zad, předsouvá jim pánev a po delším sezení jim způsobuje bolesti. Někteří ji proto po pár dnech vrátili, jeden uživatel ji odmontoval imbusem po vyloupnutí zadní krytky. Druhá opakovaná výtka míří na aretaci opěradla jen v pozicích 90° a 135°, kde lidem chybí jakákoliv mezipoloha mezi vzpřímeným sedem a téměř ležením. A do třetice se v recenzích objevuje vrzání po několika týdnech až měsících provozu. Jedna praktická rada, kterou v odpovědích na recenze doporučuje i sama Alza: židle jsou vystavené v showroomu v Holešovicích. U produktu, kde se zkušenosti takhle rozcházejí, je hodina strávená zkoušením lepší investice než dvě hodiny s montážním klíčem a následným vracením. Kdy to smysl nedává Pokud máte citlivá záda nebo za sebou problémy s bederní páteří, tahle židle je riziko, protože právě bederní opěrku nijak nepřizpůsobíte. Vyhněte se jí i v případě, že sedíte v mezipolohách mezi vzpřímeným sedem a záklonem, protože Wave 1 nabízí jen dva krajní stupně. A pokud jste výrazně nad 190 cm nebo výrazně pod 160 cm, jste mimo rozsah, na který výrobce židli navrhoval. V takovém případě se vyplatí sáhnout po modelu s nastavitelnou bederní podporou, byť za vyšší peníze. Jestli hledáte spíš jiné vybavení do pracovny, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují zlevněné židle, polohovací stoly i držáky monitorů. Nabídka se mění podle skladových zásob. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 3 244 Kč s AlzaPlus+ je Wave 1 rozumná volba pro člověka, který chce celosíťovanou židli s hlavovou opěrkou a tříletou zárukou a nechce jít nad pět tisíc. Bez členství zaplatíte 4 990 Kč, což už poměr posouvá jinam. Zásadní je ale něco jiného než cena: bederní opěrka rozděluje uživatele na dva tábory a předem nezjistíte, do kterého patříte. Když můžete, zkuste si ji sednout. Když nemůžete, počítejte alespoň s tím, že vracení do čtrnácti dnů může přijít ke slovu. CHCI ŽIDLI ZA 3 244 KČ Zkoušíte židli před koupí osobně, nebo objednáváte podle recenzí a spoléháte na vrácení? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Sleva židle Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? 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