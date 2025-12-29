Alza vyprodává praktickou kancelářskou židli! Nabízí nastavitelnou bederní opěrku a síťovaný sedák Hlavní stránka Zprávičky Kancelářská židle AlzaErgo Chair Wave 1 s kompletně síťovaným sedákem i opěrkou stojí nyní 3 493 Kč Nabízí synchronní mechanismus, nastavitelnou bederní i hlavovou opěrku a výškově stavitelné područky Původní cena činila 4 990 Kč – uživatelé chválí poměr cena/výkon a prodyšnost v létě Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Sedíte u počítače osm hodin denně a v létě se lepíte na koženku? AlzaErgo Chair Wave 1 řeší oba problémy najednou – kompletně síťovaná konstrukce zajišťuje proudění vzduchu a synchronní mechanismus se stará o vaše záda. Alza ji původně prodávala za 4 990 Kč, nyní ji pořídíte za 3 493 Kč po zadání kódu VYPRODEJ30. Síťovina od hlavy až po sedák Hlavní předností Wave 1 je prodyšná síťovina na sedáku i opěradle. Žádná koženka, žádná látka – vzduch proudí volně a vy se v létě nelepíte. Uživatelé v recenzích opakovaně zmiňují, že právě tohle je důvod, proč židli koupili. Sedák má rozměry 51 × 42 cm, opěradlo dosahuje výšky 67,5 cm. Židle je určena pro uživatele s výškou 160–190 cm a unese až 130 kg. Výšku sedáku nastavíte v rozmezí 47,5–56 cm pomocí plynového pístu. Synchronní mechanismus a nastavitelnost Wave 1 disponuje synchronním mechanismem – při houpání se sedák pohybuje společně s opěradlem. Odpor houpání se automaticky přizpůsobuje vaší hmotnosti. Opěrák lze aretovat ve dvou polohách: 90° a 135°. Právě zde ale narazíte na nejčastější výtku – chybí střední poloha. Někteří uživatelé kvůli tomu židli vrátili a vzali si jiný model. K dispozici je výškově nastavitelná a sklopná hlavová opěrka a bederní podpora. Ta je podle recenzí ze začátku „docela agresivní“, ale většina uživatelů si zvykla. ALZAERGO WAVE 1 ZA 3 493 KČ Konstrukce a montáž Židle stojí na plastovém kříži s tvrdými kolečky o průměru 60 mm. Ta jsou primárně určena na koberce, ale fungují i na dlaždicích či plovoucí podlaze. Montáž zvládnete podle recenzí za 10–15 minut, v balení najdete vše potřebné včetně imbusového klíče. Jeden uživatel poznamenal, že ve dvou se to „lépe potáhne“, ale většina zvládla sestavení sama. Reklamovanost činí pouhých 0,35 %, což svědčí o slušné kvalitě zpracování. Ojediněle se objevují stížnosti na vrzání po měsíci používání, ale jde spíše o výjimky. Pro koho je židle vhodná? AlzaErgo Chair Wave 1 cílí na uživatele, kteří hledají ergonomickou židli pod 4 000 Kč a tráví u počítače několik hodin denně. Za aktuální cenu dostanete synchronní mechanismus, kompletně síťovanou konstrukci, nastavitelnou hlavovou i bederní opěrku a výškově stavitelné područky. Na home office nebo studentský pokoj je to solidní volba. Recenze mluví jasně – poměr cena/výkon je hlavní devízou. Uživatelka Eliška, která u počítače tráví 8–10 hodin denně, píše, že „po dlouhém sezení necítí únavu ani ztuhlost jako dřív“. Podobné zkušenosti sdílí desítky dalších. KOUPIT ALZAERGO WAVE 1 Počítejte ale s omezeními. Pouze dvě polohy aretace (90° a 135°) nemusí vyhovovat každému – chybí něco mezi tím. Bederní opěrka není nastavitelná, takže buď vám sedne, nebo si budete chvíli zvykat. A pokud preferujete měkčí houpání, budete možná nuceni mít opěradlo neustále zafixované. Plastový kříž sice drží, ale prémiové modely nabízejí hliníkový. Pokud hledáte prodyšnou židli pro celodenní práci a nechcete utrácet desetitisíce, Wave 1 za 3 493 Kč představuje jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na trhu. Nároční uživatelé s nestandardní postavou nebo specifickými požadavky na nastavení však možná sáhnou po dražším modelu s více polohami. Jakou kancelářskou židli používáte vy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.