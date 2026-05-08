Kancelářská židle AlzaErgo Chair Dune 1 zlevnila o dva tisíce, má nastavitelné područky a aretaci náklonu Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Dune 1 je vstupní ergonomická kancelářská židle se synchronní mechanikou — vhodná pro home office i běžnou kancelář Cena padá z 6 990 Kč na 4 893 Kč po zadání kódu ALZADNY30 — 30% sleva na základní ergonomickou výbavu Nabídne nastavitelné područky, bederní opěrku, opěrku hlavy a aretaci náklonu — funkce, které bývají běžně u dražší konkurence Jakub Kárník Publikováno: 8.5.2026 14:00 Pandemie a následný rozjezd hybridní práce udělaly z domácí pracovny standard a lidé postupně přestali věřit, že se dá osm hodin denně produktivně sedět na židli z jídelny. Plnohodnotná ergonomická židle je investice, která se vrátí na zdraví zad — a pokud nechcete sahat po židlích za 30 tisíc, AlzaErgo Chair Dune 1 v ceně 4 893 Kč po zadání kódu ALZADNY30 nabízí klíčovou ergonomickou výbavu za rozumnou cenu. Co je u Dune 1 nadstandard a kde má hranice Komu se vyplatí a komu ne Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte první „skutečnou" ergonomickou židli pro home office a nechcete platit přes deset tisíc. Synchronní mechanika, kdy se opěrák a sedák naklánějí úměrně sobě, je u židlí v této cenovce nadstandard. Hodnocení 4,3/5 ze 75 recenzí na Alze potvrzuje, že většina kupujících je spokojena.⚠️ Zvažte, že konstrukce je z plastu včetně koleček a opory pod sedákem — není tak prémiová, na rozdíl od kovových konstrukcí u dražších židlí. Potah je textilní, ne síťovaný, takže bude méně prodyšný v horkém létě. Pro lidi nad 100 kg zvažte raději židle s nosností 150 kg+. Životnost vstupní židle nebude srovnatelná s Herman Miller Aeron, který vydrží desetiletí.💡 Za 4 893 Kč dostanete ergonomickou kancelářskou židli se synchronní mechanikou s aretací, nosností 130 kg, nastavitelnou výškou sedáku, bederní opěrkou s nastavitelnou výškou, opěrkou hlavy s nastavitelnou výškou, područkami s posunem dopředu/dozadu, doleva/doprava, výšky a rotací, plastová kolečka 6 cm, hmotnost 16,3 kg a rozměry 75 × 75 cm. Co je u Dune 1 nadstandard a kde má hranice Hlavní rozdíl mezi obyčejnou kancelářskou židlí za 2 tisíce a ergonomickou židlí je synchronní mechanika. Na obyčejné židli se opěrák naklání pevně s pružinou, na ergonomickém modelu se opěrák a sedák naklánějí úměrně k sobě (typicky v poměru 2 : 1) — opěrák jde dvakrát víc dozadu než sedák. Výsledkem je, že záda zůstávají vždy v ergonomicky správné pozici a páteř se neohýbá nepřirozeně. K tomu se přidává aretace polohy, takže si můžete náklon zafixovat třeba ve čtyřech různých úhlech. Plně nastavitelné jsou také područky — Dune 1 nabízí 4D nastavení (výška, posun dopředu/dozadu, doleva/doprava, rotace). To bývá u židlí pod 5 tisíc vzácné. Bederní opěrka má nastavitelnou výšku, takže si ji posunete přesně do míst, kde to lumbální páteř potřebuje. Hranice ovšem začíná u materiálů. Konstrukce je plastová včetně nohy hvězdice — to znamená méně robustní pocit a o něco nižší životnost než u židlí s hliníkovou konstrukcí. Plastová kolečka po několika letech mohou tvrdnout a šustit. Komu se vyplatí a komu ne Ideální cílovka — home office uživatel s pracovním dnem 4 až 6 hodin u počítače, který hledá první ergonomickou židli za rozumnou cenu. Pro takového člověka Dune 1 přinese viditelné zlepšení komfortu proti běžné kancelářské židli. Pokud sedíte u počítače 8 a více hodin denně a děláte to roky, doporučuji se podívat o pár tříd výš — na home office v takovém režimu jsou Herman Miller Aeron nebo Steelcase Leap dlouhodobá investice, která vám vydrží desetiletí. Stačí vám pro domácí pracovnu vstupní ergonomická židle, nebo byste rovnou investovali do prémiové židle za desítky tisíc?