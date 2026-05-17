Ergonomická židle AlzaErgo Chair Cliff 1 zlevnila na 3,5 tisíce! Má synchronní mechanismus i posuvný sedák Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Cliff 1 nabízí synchronní mechanismus, 3D područky, posuvný sedák, nastavitelnou bederní podporu a píst třídy 4 s nosností 136 kg S kódem ALZADNY35 stojí 3 569 Kč místo 5 490 Kč (úspora 1 921 Kč) Ergonomická židle s vybavením, které u konkurence běžně začíná na vyšší ceně Jakub Kárník Publikováno: 17.5.2026 20:00 AlzaErgo Chair Cliff 1 se s kódem ALZADNY35 dostala na 3 569 Kč a v této ceně se z ní stává zajímavý kompromis pro homeoffice. Co Cliff 1 dělá ergonomickou Kde to zaškrípe Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud sedíte u počítače denně několik hodin a chcete víc než plastovou skořápku.⚠️ Zvažte, pokud měříte pod 170 cm – výškově se hodí spíš mezi 170 a 185 cm.💡 Za 3 569 Kč dostanete synchronní mechanismus, 3D područky a píst třídy 4 Co Cliff 1 dělá ergonomickou Hlavní rozdíl oproti levným kancelářským židlím je synchronní mechanismus – sedák a opěrka se naklánějí společně v poměru, který kopíruje přirozený pohyb páteře. Houpání jde aretovat ve třech polohách, takže si můžete dát i krátký odpočinek během obědové pauzy. Posuv sedáku dopředu a dozadu je funkce, kterou v této cenovce uvidíte málokdy – vyšší lidi z ní budou těžit nejvíc, sedák jim sahá dál pod kolena. Síťovaná záda s výškově nastavitelnou bederní podporou v létě nepříjemně nepřilepí košili na tělo. 3D područky se nastavují výškově, do stran i úhlově, což je rozsah, který Cliff 1 staví výš než většinu konkurence kolem tří tisíc. Píst je třídy 4, tedy nejvyšší certifikovaná kategorie. Nosnost 136 kg sedí i pro vyšší a robustnější postavy. Kde to zaškřípe Hlavní výtka z recenzí: montáž může potrápit. Někteří uživatelé reportují díry, kde šroub nesedí, nebo područky, které drží jen na tři ze čtyř šroubů. Není to pravidlo, ale je dobré vědět, že kvalita kontroly v rámci ceny občas zaspí. Druhý opakovaný bod – píst občas „leze" nahoru i bez vás, a tak musíte židli jednou za čas přitlačit dolů. Není to deal-breaker, ale stojí za zmínku.