TOPlist

Ergonomická židle AlzaErgo Chair Cliff 1 zlevnila na 3,5 tisíce! Má synchronní mechanismus i posuvný sedák 

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
17.5.2026 20:00
Ikona komentáře 0
alzaergo cliff jpg

AlzaErgo Chair Cliff 1 se s kódem ALZADNY35 dostala na 3 569 Kč a v této ceně se z ní stává zajímavý kompromis pro homeoffice.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud sedíte u počítače denně několik hodin a chcete víc než plastovou skořápku.
⚠️ Zvažte, pokud měříte pod 170 cm – výškově se hodí spíš mezi 170 a 185 cm.
💡 Za 3 569 Kč dostanete synchronní mechanismus, 3D područky a píst třídy 4

CHCI ŽIDLI ZA 3 569 KČ

Co Cliff 1 dělá ergonomickou

Hlavní rozdíl oproti levným kancelářským židlím je synchronní mechanismus – sedák a opěrka se naklánějí společně v poměru, který kopíruje přirozený pohyb páteře. Houpání jde aretovat ve třech polohách, takže si můžete dát i krátký odpočinek během obědové pauzy. Posuv sedáku dopředu a dozadu je funkce, kterou v této cenovce uvidíte málokdy – vyšší lidi z ní budou těžit nejvíc, sedák jim sahá dál pod kolena.

Síťovaná záda s výškově nastavitelnou bederní podporou v létě nepříjemně nepřilepí košili na tělo. 3D područky se nastavují výškově, do stran i úhlově, což je rozsah, který Cliff 1 staví výš než většinu konkurence kolem tří tisíc. Píst je třídy 4, tedy nejvyšší certifikovaná kategorie. Nosnost 136 kg sedí i pro vyšší a robustnější postavy.

VYUŽÍT KÓD ALZADNY35

Kde to zaškrípe

Hlavní výtka z recenzí: montáž může potrápit. Někteří uživatelé reportují díry, kde šroub nesedí, nebo područky, které drží jen na tři ze čtyř šroubů. Není to pravidlo, ale je dobré vědět, že kvalita kontroly v rámci ceny občas zaspí. Druhý opakovaný bod – píst občas „leze“ nahoru i bez vás, a tak musíte židli jednou za čas přitlačit dolů. Není to deal-breaker, ale stojí za zmínku.

SLEVA PLATÍ S KÓDEM ALZADNY35

Investujete do ergonomické židle, nebo vám stačí cokoliv?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025