Výborná židle AlzaErgo Chair Abyss 2 zlevnila o tisíce! Má synchronní mechanismus a 4D područky Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Abyss 2 je ergonomická kancelářská židle se synchronním mechanismem, 4D područkami, bederní oporou a síťovanými zády Původně 11 990 Kč, s kódem ALZADNY35 za 7 794 Kč — sleva 35 % Přes 2 000 prodaných kusů a hodnocení 4,5/5 — za osm tisíc ergonomická židle, která konkuruje modelům za dvojnásobek Jakub Kárník Publikováno: 14.4.2026 12:45 Ergonomická židle za necelých osm tisíc, na které sedíte celý den bez bolesti zad. AlzaErgo Chair Abyss 2 je na Alze za 7 794 Kč s kódem ALZADNY35. Synchronní mechanismus, nastavitelná bederní opora, síťovaná záda pro větrání, HR pěna v sedáku a 4D područky. Jedna recenzentka ji přirovnala k Herman Milleru, jiný uživatel na ní sedí 12 hodin denně bez problémů. Za tu cenu je to jedna z nejlepších ergonomických židlí na českém trhu. Proč si ji lidé chválí S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud trávíte u počítače 8+ hodin denně a chcete židli, která vás donutí sedět správně — a přitom nestojí jako Herman Miller.⚠️ Zvažte, že bederní opěrka je výrazná a nejde hloubkově nastavit — pokud máte plochá záda, nemusí vám vyhovovat. A područky nemají aretaci v horizontálním směru, takže se občas posunují.💡 Za 7 794 Kč dostanete synchronní mechanismus, 4D područky, nastavitelný sedák (výška + hloubka), síťovaná záda, HR pěnu, hlavovou opěrku ve dvou osách, kovový kříž a nosnost 130 kg. Proč si ji lidé chválí Synchronní mechanismus je klíčový — sedák a opěrák se pohybují závisle, takže židle podporuje aktivní sezení s rozsahem naklápění 90–135°. Odpor houpání se plynule reguluje a opěrák lze aretovat v několika úhlech. HR pěna v sedáku je pevnější než běžná PUR pěna, drží tvar a je prodyšná. Síťovaná záda zajišťují cirkulaci vzduchu — v létě oceníte, že se nepotíte. Sedák se nastavuje výškově (47,5–57 cm) i posuvem dopředu/dozadu pro přizpůsobení délce stehen. Montáž je podle recenzentů záležitost na 10–15 minut — většina dílů do sebe zapadá, šroubuje se jen dvěma šrouby. Robustní kovový kříž s integrovanými nášlapy na nohy a tvrdými kolečky (60 mm) funguje výborně na koberci i na tvrdé podlaze. Doporučená výška uživatele je 160–190 cm, ale recenzenti od 156 cm do 185 cm potvrzují, že jim židle sedí dobře. S čím počítat Nejčastější výtka v recenzích: bederní opěrka je výrazně vypouklá a nelze hloubkově nastavit. Některým uživatelům to vyhovuje a zmírnilo bolesti zad, jiným naopak způsobuje nepohodlí — zvlášť pokud mají plochá záda. Područky jsou 4D (výška, strany, hloubka, úhel), ale horizontální posuv nemá aretaci — při opření se občas posunují. Hlavová opěrka je nastavitelná, ale při vzpřímeném sezení může být pozice nevyhovující — funguje lépe v lehkém záklonu. A návod v balení je podle uživatelů tragický — ale montáž je tak jednoduchá, že ho nepotřebujete. Kolik jste ochotní investovat do kancelářské židle — a vyplatilo se vám to?