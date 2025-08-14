Alza vyprodává chytrou klimatizaci Siguro! Zlevnila o téměř 7 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Alza zlevnila svou mobilní klimatizaci Siguro Breeze 16 ze 14 tisíc na 8 199 Kč Nabízí výkon 16 000 BTU, WiFi ovládání přes aplikaci TUYA a energetickou třídu A Uživatelé si chválí výkon chlazení, ale varují před hlučností kolem 65 dB Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud patříte k těm, kdo každé léto řeší dilema „koupit nebo nekoupit klimatizaci“, teď je možná ten správný čas. Alza totiž výrazně zlevnila svou mobilní klimatizaci Siguro AC-I160W Breeze 16 z původních 13 999 Kč na 8 199 Kč. To je sleva 41 procent, což už stojí za úvahu. Zvlášť když má papírově slušnou výbavu včetně WiFi ovládání. Siguro je vlastní značka Alzy, podobně jako AlzaPower nebo AlzaErgo. Výhodou je prodloužená záruka na 3 roky a fakt, že reklamace řešíte přímo s prodejcem. Nevýhodou bývá občas horší kvalita zpracování – a podle recenzí to platí i tady. Uživatelé si stěžují na boky slepené izolepou nebo měkkou hadici, která se kroutí a padá z okna. Chladí opravdu 32 metrů čtverečních? Podle recenzí ano Klimatizace má výkon 16 000 BTU/h (4,7 kW), což by mělo stačit na místnost do 32 m². A podle reálných zkušeností to tak opravdu je. Uživatel z Pankráce píše, že „přes den podkroví krásně vychladí“. Jiný recenzent uvádí, že během pár minut znatelně ochladí místnost – pokud je venku do 30 stupňů, stačí pustit na 10-20 minut. Kromě chlazení zvládá i odvlhčování s výkonem 35 litrů za den a funguje jako běžný ventilátor se třemi rychlostmi. Energetická třída A s koeficientem EER 2,6 znamená, že na hodinu provozu spotřebuje 1,71 kWh. Při ceně 6 Kč/kWh vás hodina chlazení vyjde na zhruba desetikorunu. WiFi ovládání funguje, ale není to žádný zázrak Zajímavou funkcí je ovládání přes mobilní aplikaci TUYA, která funguje na Androidu i iOS. Můžete si tak klimatizaci zapnout cestou z práce a přijet domů do vychlazeného bytu. Několik uživatelů si tuto funkci pochvaluje – Josef z Otročiněvsi uvádí „propojení s aplikací“ mezi klady, podobně i Daniel z Mostu. KOUPIT KLIMATIZACI NA ALZA.CZ Na druhou stranu párování s telefonem není úplně intuitivní. David z Loun píše: „Zmatečné nastavení WiFi – do uživatelské přívětivosti to má daleko.“ Navíc několik recenzentů hlásí, že se klimatizace neustále odpojuje od WiFi, což je nepříjemné. Hlučnost 65 dB – největší kámen úrazu Tady narážíme na hlavní problém. Výrobce uvádí hlučnost 54-65 dB, ale realita je horší. Jaroslav z Buku přímo píše: „Reálná hlučnost na pomalý větrák je 74 dB ve vzdálenosti 2 metrů.“ To je opravdu hodně – pro srovnání, 65 dB odpovídá hlasité konverzaci, 74 dB už je jako vysavač. Prakticky všechny recenze zmiňují hluk jako hlavní nevýhodu. „Hlučná jak vysavač“, „spať sa pri nej nedá ani pozerať TV“, „je to jak být zavretý v priemyselnom chladáku“ – to jsou autentické reakce zákazníků. Noční režim podle nich pomáhá jen málo – sníží rychlost předního ventilátoru, ale kompresor jede pořád naplno. V balení najdete všechno potřebné Součástí balení je teleskopická hadice na odvod teplého vzduchu, těsnění do okna se suchým zipem, dálkový ovladač i baterie. To je fajn, nemusíte nic dokupovat. Jenže kvalita příslušenství odpovídá ceně – hadice je měkká, kroutí se a „sálá teplo jak radiátor“, jak píše další ze zákazníků. Většina uživatelů doporučuje těsnění do okna brát jen jako provizorium a vyrobit si vlastní řešení z překližky nebo plastu. Motor klimatizace je ze 100% mědi, což je plus pro životnost. KOUPIT KLIMATIZACI NA ALZA.CZ Upřímně? Za 8 tisíc je to rozumný kompromis pro ty, kdo nechtějí utrácet desetitisíce za značkovou klimatizaci, ale zároveň chtějí přežít letní vedra. Jen počítejte s tím, že to nebude tichý společník a kvalita zpracování odpovídá ceně. Máte zkušenosti s mobilními klimatizacemi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Klimatizace slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.