Alzácký gamepad teď stojí jen 899 Kč! Má parádní design a programovatelná zadní tlačítka Hlavní stránka Zprávičky Rapture CYPHER je bezdrátový herní gamepad od privátní značky Alzy s programovatelnými zadními tlačítky a RGB podsvícením S AlzaPlus+ stojí 899 Kč místo 999 Kč Hodnocení 4,6 z 5 od 159 zákazníků a sedmdesát psaných recenzí – na levný ovladač nezvykle silný vzorek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.7.2026 08:00 2 komentáře 2 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Originální ovladač k Xboxu stojí přes 1 400 korun a jeho pákám se po roce často rozjede drift. Alzácký Rapture CYPHER teď členové AlzaPlus+ koupí za 899 Kč a jeden z recenzentů ho shrnul přesně tak, jak se to čte v datech: gamepad, který za zlomek ceny funguje stejně dobře jako předražená konkurence. 👍 Berte, pokud hrajete na PC příležitostně a nechcete dávat dva tisíce za značkový ovladač, nebo sháníte druhý gamepad na hraní ve dvou.🤔 Váhejte, pokud chcete všechno nastavovat v aplikaci – tenhle ovladač žádnou nemá a programuje se kombinacemi tlačítek.💰 Cenovka: 899 Kč za bezdrátový gamepad se zadními programovatelnými tlačítky, což je výbava, kterou jinde platíte v prémiové řadě. CHCI OVLADAČ ZA 899 KČ Co za devět stovek dostanete Zajímavé je, co všechno se do téhle ceny vešlo. Ovladač má dvě programovatelná tlačítka na zadní straně, turbo funkci, vibrace a RGB podsvícení, které jde vypnout – detail, který v recenzích chválí i lidé, co RGB obecně nemusí. Připojíte ho přes přiložený USB dongle stylem zapoj a hraj, bez instalace ovladačů. Uživatelé se opakovaně shodují na ergonomii a na tom, že ovladač nepůsobí lacině: „i když je plastový, pěkně příjemně drží v ruce“ a „váha – ovladač není lacině lehký“ patří mezi nejčastější pochvaly. Zmiňují se i kovové páčky na zadní straně a příjemný povrch. Sedmdesát recenzí, tři opakující se výtky Sedmdesát psaných recenzí je slušný vzorek a dá se z nich vyčíst, kde ovladač tlačí bota. Nejčastěji zaznívá výdrž baterie – „jeden celý den pařby zvládne bez problémů“, píše jeden uživatel, ale několik dalších ji označuje rovnou za malou, takže na víkendový maraton bez kabelu nespoléhejte. Druhá výtka míří na tlačítka LB a RB, která při stisku klikají; většině to nevadí, ale objevuje se to v recenzích pravidelně. A třetí je praktická drobnost: dongle v počítači svítí i po vypnutí PC a ovladač pro něj nemá žádný úložný prostor, takže se snadno ztratí. Objevily se i ojedinělé technické potíže – jeden uživatel hlásil výpadky spojení na pět metrů od donglu a jednorázové zamrznutí, které vyřešil reset sponkou, jiný si stěžoval, že mu 2,4GHz dongle citelně rušil Wi-Fi. Nejde o masový problém, ale pokud máte router v těsné blízkosti počítače, počítejte s tím. Pro příležitostné hraní a jako druhý ovladač do domácnosti je to za 899 Kč jasná volba; kdo hraje kompetitivně několik hodin denně, ať si připlatí za značkový model. KOUPIT RAPTURE CYPHER Hrajete na PC s ovladačem, nebo jste tým klávesnice a myš? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza Gamepad slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025