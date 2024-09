Praktickým, ale často podceňovaným příslušenstvím je přenosný stojánek na mobil

Využijete ho třeba v restauraci, kde se pak pohodlněji čte text nebo sleduje video

Uplatnění najde ale i v kanceláři, mobil se pak nepovaluje náhodně po stole

Různých šikovných pomůcek k mobilům není nikdy dost a jednoduchý, ale přitom šikovný stojánek na mobil se může hodit. Na jeden takový jsme narazili v Alze. Běžně stojí 129 Kč, ale nyní jej můžete získat za méně než 100 Kč.

V Alze probíhají právě Alza dny, kdy po zadání slevového kódu získáte slevu ve výši až 50 %. V případě tohoto stojánku je sleva menší, a to 30 %. Výsledná cena po zadání kódu je tedy 90 Kč.

Nezapomeňte, že aby se sleva aktivovala, je třeba kliknout na žlutý odkaz pro přidání do košíku, ne na zelený! Ačkoliv podle propagačních materiálů Vention nabízí 7 barevných verzí, Alza má v nabídce pouze šedý a zelený. Akce se přitom vztahuje pouze na zelenou verzi.

Stojánek se vleze do tašky s doklady nebo do kabelky. Může se hodit, pokud si berete mobil s sebou třeba do jídelny, kde si chcete v klidu přečíst Svět Androida nebo jiné hodnotné čtivo. Stojánek je nastavitelný, můžete tak měnit náklon mobilu či tabletu.

Cena: 90 Kč (129 Kč)

Využijete podobný přenosný stojánek na mobil?

Zdroj: Alza