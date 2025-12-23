Sháníte dárek na poslední chvíli? Tenhle trik funguje i hodinu před večeří Hlavní stránka Zprávičky Elektronické dárky dorazí do emailu během pár minut – můžete je koupit klidně hodinu před štědrovečerní večeří Dárkové poukazy na Alzu platí 2 roky a obdarovaný si vybere sám, co chce Pro hráče, filmové fanoušky i děti existují okamžitě dostupné varianty od 100 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.12.2025 14:00 2 komentáře 2 Ruku na srdce – kolik z vás teď sedí u počítače s lehkou panikou, že pod stromečkem bude o jeden dárek míň? Nestihli jste objednat včas, výdejny praskají ve švech a kurýr už dávno odjel na svou poslední trasu. Nezoufejte. Elektronické dárky jsou záchrana, která funguje i 24. prosince v poledne. Dárkový poukaz: když nevíte, co koupit Nejuniverzálnější řešení? Elektronický dárkový poukaz na Alzu. Zní to možná jako nouzovka, ale ve skutečnosti dáváte obdarovanému svobodu výběru z milionů produktů. Hodnoty se pohybují od 100 Kč až po 5 000 Kč, platnost je dva roky a kód přijde okamžitě na email. Pro ty, kdo na Alze nakupují pravidelně, má smysl zvážit roční členství AlzaPlus+ za 299 Kč. Obdarovaný pak celý rok neplatí poštovné – a při dnešních cenách dopravy se to vrátí už po pár objednávkách. Navíc členové programu Plus mají občas nárok na zajímavé slevy. Praktický dárek, který šetří peníze. Pro filmové a seriálové fanoušky Streamovací služby jsou ideální dárek pro někoho, kdo tráví večery u televize. Netflix nabízí předplacené karty v hodnotě 400 nebo 1 000 Kč – stačí zadat kód a předplatné se automaticky prodlouží. Pokud obdarovaný preferuje český obsah, sáhněte po Prima+ Premium. Tříměsíční předplatné vyjde na 399 Kč, roční na 1 490 Kč. Najdete tam jak české seriály, tak zahraniční filmy. Podobně funguje Oneplay s živým vysíláním a sportovními přenosy – od 300 Kč za voucher. Pro hráče všech věkových kategorií Máte doma dítě, které žije Robloxem nebo Fortnite? Předplacené karty od 250 Kč vyřeší dárek za pár kliknutí. U Robloxu koupíte Robux, u Fortnite V-Bucks – oboje je herní měna, za kterou si pořídí skiny, emoty nebo battle pass. Pro majitele Nintendo Switch existují karty na e-shop od 400 do 2 500 Kč. A pokud víte, že obdarovaný hraje League of Legends nebo Valorant, karty Riot Games začínají na 250 Kč. Celé hry jako dárek Proč kupovat kredit, když můžete darovat rovnou hru? Minecraft Java and Bedrock Edition za 499 Kč je sázka na jistotu – tahle hra baví děti i dospělé už přes dekádu. Pro fanoušky českých her je tu Kingdom Come: Deliverance Royal Edition za pouhých 228 Kč nebo čerstvá novinka Mafia: The Old Country za 1 169 Kč s českým dabingem. Z dalších titulů stojí za zmínku God of War (581 Kč), GTA V Enhanced (350 Kč) nebo simulátor Microsoft Flight Simulator 2024 (1 899 Kč). Všechny hry jsou ve formě elektronické licence – přijde kód, obdarovaný ho zadá do příslušné platformy a může hrát. Jak to celé funguje? Postup je jednoduchý: vyberete produkt označený „Ihned ke stažení“, zaplatíte kartou nebo převodem a během pár minut máte v emailu kód. Ten buď přepošlete obdarovanému, nebo vytisknete a zabalíte do obálky – vypadá to líp než prázdné ruce. A jestli vás svědomí hlodá, že elektronický dárek není „pořádný dárek“ – zamyslete se, kolikrát jste sami dostali něco, co jste nechtěli. Takhle si aspoň obdarovaný vybere sám. Jaký elektronický dárek letos darujete vy? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza dárek slevy Vánoce Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024