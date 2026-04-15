Alza Dny jsou v plném proudu: Vybrali jsme TOP 15 slev na produkty do domácnosti Hlavní stránka Články Alza Dny přinášejí zajímavé slevy na produkty do domácnosti a chytré příslušenství Ve výběru najdete fritézu Tefal s 20 000 prodanými kusy, robotické vysavače i chytré zámky Prémiový Dreame X60 Ultra Complete je poprvé v akci od uvedení na trh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 15.4.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Aktuální vlna Alza Dnů nabízí zajímavé slevy na produkty do domácnosti, a to od osvědčených bestsellerů až po prémiové novinky, které dosud zlevněny nebyly. Připravili jsme seznam 15 tipů, které stojí za pozornost – o řadě z nich jsme již průběžně informovali. Najdete mezi nimi jak praktické nářadí pro domácí kutily, tak chytré spotřebiče s aplikací v mobilu. U každého produktu uvádíme hodnocení zákazníků a aktuální cenu po zadání slevového kódu. 106dílná sada na opravy elektroniky za 454 Kč Bestseller s 20 000 prodanými kusy: Fritéza Tefal Ergonomická židle zlevnila o tisíce Chytré zásuvky s měřením spotřeby za 241 Kč/kus iRobot Roomba Plus 505 Combo se slevou 40 % Chytrý ventilátor se zvlhčovačem za polovinu Chytrý zámek s čtečkou otisků za necelé 3 tisíce Herní stůl s RGB za méně než 3 tisíce Videozvonek se dvěma kamerami a 32GB úložištěm Odvlhčovač s Wi-Fi a kapacitou 20 litrů denně Chytré stropní světlo se 16 miliony barev Multifunkční hrnec s Wi-Fi a recepty krok za krokem Solidní robotický vysavač pod 5 tisíc Nejprodávanější čistička vzduchu na Alze zlevnila Prémiový vysavač Dreame X60 Ultra poprvé v akci 106dílná sada na opravy elektroniky za 454 Kč Než se pustíme do chytřejších gadgetů, začneme prakticky. AlzaPower ToolKit TK1060 je 106dílná sada nářadí s hliníkovým šroubovákem, magnetickými bity z poniklované CrV oceli a plastovým boxem s magnetickým zavíráním. Pokrývá profily od ploché a křížové přes Torx security až po pentalobe pro MacBooky a trojcípé bity pro iPhony 7 a novější. V balení najdete i špičatou pinzetu na drobné součástky, magnetizér pro zmagnetizování i odmagnetizování bitů a 15cm flexibilní nástavec na šroubky v nepřístupných místech. Hodnocení 4,7/5 a více než 5 000 prodaných kusů potvrzují, že jde o oblíbenou volbu pro domácí opravy elektroniky. KOUPIT ZA 454 KČ Hodnocení: 4,7/5 (168 recenzí) Bestseller s 20 000 prodanými kusy: Fritéza Tefal Tefal Easy Fry & Grill XXL kombinuje horkovzdušnou fritézu a gril v jednom zařízení se 6,5l objemem, který zvládne jídlo až pro 8 osob. Vyjímatelný oddělovač umožňuje připravit maso a přílohu současně, přičemž funkce Intelligent Synchronization zajistí, že obojí bude hotové ve stejný čas. Uživatelé na Alze ji chválí za křupavé hranolky bez oleje, šťavnaté kuře a rychlou přípravu – v recenzích se opakuje slovo „denně“. Všechny vyjímatelné díly jsou vhodné do myčky a Tefal garantuje opravitelnost po dobu 15 let. KOUPIT ZA 2 399 KČ Hodnocení: 4,9/5 (1 197 recenzí) Ergonomická židle zlevnila o tisíce AlzaErgo Chair Abyss 2 nabízí synchronní mechanismus, který podporuje aktivní sezení s rozsahem naklápění 90–135°, 4D područky, nastavitelnou bederní oporu a síťovaná záda pro cirkulaci vzduchu. HR pěna v sedáku drží tvar a je prodyšná. Jedna recenzentka ji přirovnala k Herman Milleru, jiný uživatel na ní sedí 12 hodin denně bez problémů. Kovový kříž s tvrdými kolečky funguje na koberci i tvrdé podlaze. Montáž zabere podle uživatelů 10–15 minut. KOUPIT ZA 7 794 KČ Hodnocení: 4,5/5 (144 recenzí) Chytré zásuvky s měřením spotřeby za 241 Kč/kus SONOFF iPlug S60 je nejlépe hodnocená chytrá zásuvka na Alze. V aplikaci eWeLink nastavíte časovače, měříte spotřebu v reálném čase a můžete spouštět spotřebiče na základě podmínek přes IFTTT – třeba „zapni při západu slunce“ pro venkovní osvětlení. Zásuvka podporuje Google Home, Alexa i Home Assistant. Maximální zatížení činí 16 A / 3 500 W. V 2-packu vychází jedna zásuvka na pouhých 241 Kč. KOUPIT 2-PACK ZA 482 KČ Hodnocení: 4,9/5 (251 recenzí) iRobot Roomba Plus 505 Combo se slevou 40 % iRobot Roomba Plus 505 Combo kombinuje vysávání a mopování sestanicí AutoWash, která automaticky vysype nádobu, vypere mopy a vysuší je teplým vzduchem. Výrobce udává až 75 dní bez zásahu. Robot s LiDAR navigací si rychle vytvoří mapu bytu, rozpoznává překážky a automaticky zvedá mopy nad koberce. Funkce SmartScrub napodobuje ruční pohyb tam a zpět. Uživatelé chválí kvalitu vytírání a rychlé mapování, upozorňují však na občasné problémy s aplikací. Reklamovanost činí 10,48 %, vzhledem k výši slevy jsme si ale akci dovolili do výběru zařadit i přesto. KOUPIT ZA 10 794 KČ Hodnocení: 3,9/5 (14 recenzí) Chytrý ventilátor se zvlhčovačem za polovinu Siguro Theravox M300B je keramický teplovzdušný ventilátor s Wi-Fi ovládáním přes aplikaci TUYA Smart, integrovaným zvlhčovačem a 80° oscilací. Dva stupně výkonu (1 300 a 2 000 W) vytopí místnost do 20 m², eko režim automaticky přepíná podle teploty a funkce proti zamrznutí udrží teplotu kolem 7 °C – ideální na chalupu. V balení je i dálkový ovladač a záruka činí 3 roky. Pozor: po výpadku proudu se nespustí automaticky bez potvrzení tlačítkem na těle. KOUPIT ZA 1 250 KČ Hodnocení: 4,1/5 (6 recenzí) Chytrý zámek s čtečkou otisků za necelé 3 tisíce LOCKIN G30 nabízí odemykání kódem, otiskem prstu nebo mobilem – a v balení je i Wi-Fi bridge pro vzdálené ovládání, což konkurence často prodává zvlášť. Přes aplikaci Tuya nebo Lockin Home můžete generovat jednorázové či časově omezené kódy pro návštěvy. Instalace zabere podle uživatelů 10–15 minut. Montáž zvládne prakticky jakýkoliv cylindrický zámek. Někteří uživatelé upozorňují na hlučnější motorek a nespolehlivou čtečku otisků v zimě, ale za cenu pod 3 tisíce včetně kompletního příslušenství jde o zajímavou volbu. KOUPIT ZA 2 967 KČ Hodnocení: 4,3/5 (108 hodnocení) Herní stůl s RGB za méně než 3 tisíce Rapture TEMPLE 200 má ocelovou konstrukci s nosností 100 kg, pracovní plochu 120 × 60 cm a RGB podsvícení s dálkovým ovladačem napájené přes USB. V balení najdete držák na nápoje, háček na sluchátka a dvě sady samolepek na nohy. Uživatelé chválí pevnou konstrukci a snadnou montáž – jeden recenzent potvrzuje, že se deska neprohýbá ani s monitorem na rameni. Lesklý povrch v imitaci karbonu ale chytá otisky a prach. Záruka činí 36 měsíců. KOUPIT ZA 2 793 KČ Hodnocení: 4,7/5 (118 hodnocení) Videozvonek se dvěma kamerami a 32GB úložištěm EZVIZ EP3x Pro má horní kameru s rozlišením 2K (2048 × 1296 px, úhel 162°) a spodní kameru 1080p směřující dolů – uvidíte tak i balíčky pohozené na zemi. Napájení zajišťuje vestavěná 5200mAh baterie dobíjitelná přes USB-C nebo solární panel, případně klasické vedení 8–24 V AC. PIR senzor pohybu vás upozorní notifikací na telefon a integrované 32GB eMMC úložiště ukládá záznamy přímo do zvonku. Podporuje Google Assistant i Alexa. KOUPIT ZA 2 199 KČ Hodnocení: 4,3/5 (5 recenzí) Odvlhčovač s Wi-Fi a kapacitou 20 litrů denně Siguro Orca P300W patří mezi nejprodávanější odvlhčovače na Alze s více než 2 000 prodanými kusy. Odvlhčovací kapacita 20 l/den zvládne místnosti až do 80 m² a přístroj lze napojit přímo na odpad pomocí hadice – může tedy běžet nepřetržitě i když jste pryč. V aplikaci TUYA vidíte aktuální vlhkost i teplotu, LED indikátor na těle ukazuje úroveň znečištění barevně. Ionizace vzduchu a tři provozní režimy včetně sušení prádla doplňují výbavu. Záruka činí 3 roky. KOUPIT ZA 4 193 KČ Hodnocení: 4,7/5 (171 hodnocení) Chytré stropní světlo se 16 miliony barev Yeelight Arwen Ceiling Light 500D nabízí nastavitelnou teplotu barev od 2700K do 6500K, jas až 4500 lm a samostatně ovladatelné RGB. Index podání barev Ra98 zajišťuje přirozené odstíny jako za denního světla. Světlo se ovládá přes aplikaci Xiaomi Home, hlasem přes Google Assistant, Alexa nebo Apple HomeKit, případně klasickým vypínačem. Noční režim nabízí jemné světlo pro klidný spánek a inovativní uchycení umožňuje montáž během několika sekund. KOUPIT ZA 2 993 KČ Hodnocení: 4,3/5 (4 recenze) Multifunkční hrnec s Wi-Fi a recepty krok za krokem Tefal Cook4me Touch WiFi nabízí 13 režimů vaření včetně tlakového vaření, dušení a opékání. Přes aplikaci My Tefal si vyberete recept, pošlete ho do hrnce a 4,3″ dotyková obrazovka vás provede celým postupem v češtině. Wi-Fi připojení přináší automatické aktualizace receptů a nákupní seznam surovin. Jeden recenzent napsal, že mu hrnec „doslova zachránil život“ – za půl roku díky zdravějšímu vaření shodil 25 kg. Tefal navíc garantuje 15letou opravitelnost a k hrnci teď dostanete dárek v hodnotě 1 499 Kč. KOUPIT ZA 7 999 KČ Hodnocení: 4,8/5 (83 hodnocení) Solidní robotický vysavač pod 5 tisíc Rowenta RR87C5WH X-Plorer Serie 85 kombinuje vysávání a vytírání s laserovou 360° navigací a sacím výkonem až 6000 Pa. Robot pokryje až 270 m² na jedno nabití a systém Smart Aqua Power reguluje průtok vody při vytírání – úroveň vlhkosti si nastavíte pro jednotlivé místnosti. Aplikace je v češtině, podporuje Google Assistant i Alexa. K ceně 4 559 Kč s kódem ALZADNY20 navíc dostanete napařovač oděvů Rowenta v hodnotě 1 499 Kč jako dárek. KOUPIT ZA 4 559 KČ Hodnocení: 4,2/5 (10 recenzí) Nejprodávanější čistička vzduchu na Alze zlevnila Levoit VITAL 100S PRO SMART je nejprodávanější čistička vzduchu na Alze s více než 5 000 prodanými kusy. Třívrstvá filtrace s filtrem HEPA H13 odstraní až 99,97 % škodlivých látek včetně alergenů. Infračervený snímač detekuje znečištění a automaticky upravuje výkon. Výkon 243 m³/h zvládne místnosti do 52 m², noční režim sníží hlučnost na pouhých 23 dB. Ovládání probíhá přes aplikaci VeSync nebo hlasem přes Alexa a Google Assistant. Certifikace ECARF potvrzuje vhodnost pro alergiky. KOUPIT ZA 3 647 KČ Hodnocení: 4,8/5 (155 hodnocení) Prémiový vysavač Dreame X60 Ultra poprvé v akci Dreame X60 Ultra Complete je vlajková loď mezi robotickými vysavači a teď je poprvé v akci od uvedení na trh. LiDAR navigace vytváří přesné 2D plány místností, sací výkon 35 000 Pa pak odpovídá nejvyšší třídě. Stanice automaticky vysype prach do 3,2l sáčku, vypere mopy a vysuší je. Robot s 6400mAh baterií zvládne i rozsáhlé prostory, HEPA filtr oceňují alergici. Ovládání probíhá přes aplikaci, hlasem nebo dálkovým ovladačem. Hodnocení 5,0/5 zatím pochází pouze od 3 zákazníků, ale jde o špičkový model s kompletní výbavou. KOUPIT ZA 31 499 KČ Hodnocení: 5,0/5 (3 hodnocení) Které produkty z Alza Dnů vás zaujaly nejvíc? 