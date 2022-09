Android Auto nemá v posledních týdnech zrovna na růžích ustláno. Platformu neustále sužují různé problémy komplikující, nebo zcela blokující její funkčnost. Přičtěte k tomu ještě ne úplně vyladěné prostředí a nemůžete se divit, že uživatelé s velkým očekáváním vyhlíží nejen opravné aktualizace ale také zbrusu nové prostředí, které má tato aktualizace Android Auto přinést.

Očekávaná aktualizace Android Auto “Coolwalk”

Nová aktualizace Android Auto, která by měla přinést značně vylepšené prostředí byla představena na letošním květnovém Google I/O. Obecně se předpokládalo, že ono vylepšené “Coolwalk” prostředí přinese Android Auto 8.0, nicméně k překvapení všech se tak nestalo a tak nezbývá než dál čekat. Mezitím se ukazuje další vylepšení, které by tato aktualizace měla přinést. O připravovaných widgetech, které mají fungovat na rozdělené obrazovce víme již delší dobu. Zbavíme se tak nutnosti přepínat například do hudební aplikace.

Ty se dosud pokaždé minimalizují na spodní lištu, kde se následně zobrazí jen nejzákladnější ovládací prvky a nakrátko i informace o skladbě při jejím přepnutí. Jak se ale podařilo zjistit z nedávné aktualizace aplikace Spotify a Android Auto, tento widget nakonec bude dvoustránkový s možností rychlého přechodu mezi obrazovkami tažením do stran. V případě Spotify se pak na druhé stránce widgetu zobrazuje nabídka “Pro vás” s možností spuštění náhodného přehrávání nebo některého z několika playlistů. Lze pak očekávat, že podobné dvoustránkové widgety přinese tato aktualizace Android Auto mnohem více hudebním přehrávačům, respektive aplikacím streamovacích služeb.

Používáte Android Auto? Jak jste s ním spokojeni?

Zdroj: 9to5google.com