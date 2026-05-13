V Česku číhá neviditelné riziko rakoviny. Airthings Wave Radon ho odhalí a teď je o tisícovku levnější Hlavní stránka Zprávičky Airthings Wave Radon je chytrý detektor radonu s měřením teploty a vlhkosti, Bluetooth konektivitou a aplikací pro Android i iOS S kódem ALZADNY25 stojí 3 524 Kč místo původních 4 699 Kč (úspora 1 175 Kč) Pro Českou republiku relevantní investice – část geologického podloží u nás obsahuje zvýšené množství uranu a koncentrace radonu se liší dům od domu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.5.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Radon patří k těm rizikům, o kterých většina lidí slyšela jen okrajově, přestože jde podle WHO o druhou nejčastější příčinu rakoviny plic hned po kouření. Airthings Wave Radon se s kódem ALZADNY25 dostal na 3 524 Kč, což je u norského výrobce, který se touto problematikou specializovaně zabývá, slušná cena pro vstup do měření. Proč zrovna radon a proč zrovna v Česku Co Wave Radon dělá Praktické věci, které byste měli vědět Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud bydlíte v rodinném domě s podsklepením, máte byt v přízemí nebo se nacházíte v oblasti se známou radonovou zátěží.⚠️ Zvažte, že měření je třeba kontinuální – jednorázové hodnoty nic neznamenají, ideálně počítejte minimálně 30 dní.💡 Za 3 524 Kč dostanete profesionální senzor radonu, který Airthings používá i v profi inspekčních službách. CHCI DETEKTOR ZA 3 524 KČ Proč zrovna radon a proč zrovna v Česku Radon je přirozeně radioaktivní plyn bez barvy, zápachu a chuti, který vzniká rozpadem uranu v podloží. Lidmi nezachytitelný, venku se rychle rozptýlí, ale v uzavřených prostorách se hromadí – typicky v suterénech, sklepech a přízemí. Z trhlin v základech, spojů kolem trubek nebo přes podlahu prosakuje do bytu po desítky let, aniž byste si toho jakkoliv všimli. Riziko rakoviny plic přitom roste přibližně o 16 % na každých 100 Bq/m³ dlouhodobé koncentrace. Pro Českou republiku je to relevantní téma – část našeho geologického podloží obsahuje zvýšené množství uranu a hodnoty se liší dům od domu. Soused může mít koncentraci v normě, vy můžete být dvacetkrát výš. Jediný způsob, jak to zjistit, je dlouhodobé měření přímo u vás. Co Wave Radon dělá Airthings vyvinul vlastní patentovanou technologii alfa spektrometrie, která je přesnější než tradiční ionizační komory a umožňuje kontinuální měření bez laboratorních analýz. V praxi to znamená, že detektor měří úroveň radonu každých 5 minut a kombinuje to s měřením teploty a vlhkosti. První přibližné hodnoty získáte už po 24 hodinách, ale pro seriózní obraz nechte detektor v místnosti běžet alespoň týden, ideálně 30 dní – koncentrace radonu přirozeně kolísá a důležitý je dlouhodobý průměr. Data sledujete přes mobilní aplikaci Airthings (Android i iOS), případně přes online dashboard v prohlížeči. Aplikace zobrazuje grafy, trendy a klasifikuje hodnoty podle WHO doporučení (GOOD/FAIR/POOR). Mávnutím rukou před detektorem se rozsvítí barevný LED indikátor – zelená/žlutá/červená – takže rychlý přehled máte i bez sahání po telefonu. Pro pokročilejší automatizaci je k dispozici integrace s Amazon Alexou, Google Assistantem a IFTTT, takže detektor můžete propojit třeba s ventilátorem. Praktické věci, které byste měli vědět Detektor patří do místnosti, kde trávíte nejvíc času – obvykle obývák, ložnice nebo dětský pokoj v přízemí či suterénu. Umístění je důležité: minimálně 50 cm nad podlahou a 90 cm od oken, dveří a ventilátorů, jinak budou hodnoty zkreslené. Pro nejvyšší výpovědní hodnotu měřte v chladnějších měsících, kdy je dům více uzavřený a méně se větrá. Drobnost stojící za zmínku – aplikace Airthings je jen v angličtině. Naštěstí jde o jednoduché rozhraní (grafy, čísla, barevné indikátory), takže to není deal-breaker, ale lidé spoléhající na češtinu by to měli vědět. Detektor jede na dvě AA baterie s výdrží 1,5 roku, takže žádné napájení do zásuvky, žádné kabely. Pokud máte v domě další zařízení Airthings, jde připojit přes Smartlink protokol na centrální Hub a získat tak Wi-Fi přístup k datům odkudkoli. VYUŽÍT KÓD ALZADNY25 Měřili jste někdy doma radon, nebo o tom zatím přemýšlíte poprvé? 