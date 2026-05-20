AirPods Pro 3 stojí poprvé pod pět tisíc! Mají skvělé ANC a umí měřit tep

AirPods Pro 3 nabízejí 2× účinnější ANC než předchůdce, snímání tepové frekvence, IP57 odolnost a výdrž až 8 hodin s aktivním potlačením hluku Na Mall.cz přes Allegro za 4 990 Kč místo původních 6 490 Kč (úspora 1 500 Kč) AirPods patří mezi nejpadělanější sluchátka na trhu – od oficiálního retailera máte jistotu, že vám nepřijde čínský klon

Jakub Kárník Publikováno: 20.5.2026 20:00

AirPods Pro 3 se na trh dostaly teprve v listopadu, takže výraznější sleva je v této fázi spíš výjimkou než pravidlem. Mall.cz se přes Allegro dostal na cenu 4 990 Kč, což je pro nejnovější generaci Pro sluchátek od Applu nejnižší aktuální cena u oficiálního prodejce v Česku.

Co nová generace přidává

Nejzajímavější novinka je integrované snímání srdečního tepu. AirPods Pro 3 mají v náušníku nový optický senzor, který spárovaný s Apple Watch nebo iPhonem měří tep během cvičení – pro běžce, kteří už dlouho hledali alternativu k chytrým hodinkám, je to zajímavý posun. Aktivní potlačení hluku je dvojnásobně účinnější než u Pro 2 a podle recenze opravdu spolehlivě umlčí prostředí kanceláře, MHD i letadla. Při správně nasazených špuntech (k dispozici je teď 5 velikostí včetně XXS) zmizí svět kolem vás. Výdrž baterie naskočila na 8 hodin s aktivním ANC (z 6 h u Pro 2), s nabíjecím pouzdrem 24 hodin. Odolnost se zvýšila z IP54 na IP57 – sluchátka se nepoškodí potem v posilovně ani deštěm na cestě domů z práce. Pouzdro podporuje MagSafe i Qi bezdrátové nabíjení a má novou skrytou diodu, která svítí pouze při otevření. Bonusem jsou zdravotní funkce – sluchový test a ochrana sluchu, která potlačuje hlasité zvuky z okolí.

Pozor na padělky

AirPods patří k nejpadělanějším sluchátkům na světě – na čínských marketplacech jdou kvalitní kopie za zlomek ceny a poznat je vizuálně někdy nejde. Pokud sluchátka pořizujete přes oficiálního retailera jako Mall.cz, máte záruku, že vám nepřijde klon. To je u téhle slevy možná stejně cenné jako samotná úspora 1 500 Kč.

Co kritizovat: Apple z balení odstranil i USB-C kabel. Dostanete jen sluchátka, pouzdro a pět velikostí špuntů. Bezdrátové Qi nabíjení sice funguje a kabel od telefonu doma máte, ale přece jen – u sluchátek za pět tisíc je to skoupé.