Trapas celníků v USA: Sluchátka OnePlus Buds měli za padělky AirPodů

Současný trh s elektronikou může být v mnoha ohledech pěkně matoucí. Telefony, hodinky, tablety a nebo sluchátka se na něj hrnou obrovskou rychlostí. A když si jsou některé produkty navíc podobné jako vejce vejci, nejen zákazníci se v nich mohou snadno ztratit. Někdy se “seknou” i úředníci, kteří by měli mít o něco lepší přehled. Aktuálně to předvedli američtí celníci na letišti JFK v New Yorku, kteří na svých “hranicích” zastavili pro ně podezřelou zásilku z Hong Kongu. Dva tisíce bílých sluchátek měli za padělky známých AirPods od Applu, šlo ale o čínskou novinku OnePlus Buds mířící na tamní trh.

THAT'S NOT AN 🍎 —

CBP officers at JFK Airport recently seized 2,000 counterfeit Apple AirPods from Hong Kong, valued at $398K had they been genuine.

Details via @CBPNewYorkCity: https://t.co/XMgjkfT56i pic.twitter.com/Ofn9REJ9ZB

— CBP (@CBP) September 14, 2020