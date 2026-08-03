Úžasná sleva: AirPods Max teď koupíte v Česku jen za 6 990 Kč, ale musíte si pospíšit Hlavní stránka Zprávičky Apple AirPods Max s USB-C jsou mezigenerace – ne původní lightningový model z roku 2020, ale ani plnohodnotná dvojka Aktuálně stojí 6 990 Kč místo 11 390 Kč, tedy o 4 400 Kč (38 %) méně Levněji se AirPods Max nikdy neprodávaly – při uvedení stály přes 14 tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.8.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva AirPods Max byly vždycky sluchátka, u kterých se lidé dělili na dva tábory: jedni je milovali za zvuk a zpracování, druzí kroutili hlavou nad cenou. Ten druhý argument teď zmizel. Verzi s USB-C koupíte za 6 990 Kč místo 11 390 Kč, a to je vůbec nejnižší cena, za jakou se tahle sluchátka kdy v Česku prodávala. 👍 Berte, pokud chcete prémiová sluchátka s hliníkovou konstrukcí, špičkovým ANC a bezkonkurenčním propojením s iPhonem a Macem.🤔 Váhejte, pokud řešíte hmotnost nebo skladnost – 385 gramů a pouzdro, které nic nechrání, jsou stálé výtky.💰 Cenovka: 6 990 Kč je historické minimum a dvojnásobně nižší částka, než za kolik se AirPods Max prodávaly při uvedení. CHCI AIRPODS MAX ZA 6 990 KČ Pozor na to, která verze to vlastně je Tady je potřeba být přesný, protože pod jménem AirPods Max se dnes prodávají tři různé věci. Původní model z roku 2020 měl konektor Lightning a dnes už je to zastaralý kus. Ta nejnovější dvojka je naopak plnohodnotná nová generace a stojí 13 990 Kč, tedy dvojnásobek. A pak je tu tenhle model uprostřed. Apple ho uvedl v roce 2024 a je to spíš omlazení než nová generace – stejný čip H1, stejné měniče, stejné ANC, ale USB-C místo Lightningu a nové barvy: hvězdně bílá, temně inkoustová, modrá, fialová a oranžová. Zvukově se od původního modelu neliší, ovšem s jedním důležitým dodatkem, který se objevil až později: právě USB-C verze dostala aktualizací podporu bezztrátového zvuku po kabelu v kvalitě 24 bitů / 48 kHz a režim s minimální latencí pro tvůrce. Lightningová verze tuhle schopnost nikdy nedostala a nikdy nedostane. To je hlavní důvod, proč tahle mezigenerace pořád dává smysl. Co za sedm tisíc dostanete Především konstrukci, která v téhle kategorii nemá obdoby. Zatímco Sony i Bose sázejí na plast, AirPods Max mají hliníkové mušle, ocelový rám a síťovinou potažený hlavový most – po letech používání vypadají pořád dobře a nic na nich neuvolní ani nezaskřípe. Náušníky se navíc připínají magneticky, takže se dají snadno vyměnit, když se opotřebují. Zvukově jde pořád o špičku – prostorové podání s dynamickým sledováním polohy hlavy, adaptivní ekvalizace a aktivní potlačení hluku, které patří k nejlepším na trhu. Výdrž 20 hodin i se zapnutým ANC je slušná a v ekosystému Applu prostě fungují: nasadíte je a jsou spárované s iPhonem, iPadem i Macem, přepínají se samy. Digitální korunka převzatá z Apple Watch je navíc pořád nejlepší způsob ovládání hlasitosti, jaký na sluchátkách existuje – žádné hádání se s dotykovou plochou. VYUŽÍT SLEVU 38 % Slabiny, které Apple nikdy neopravil Hliník má svou daň – 385 gramů je na hlavě znát a po několika hodinách poslechu si dáte pauzu. Sluchátka se také nedají složit, takže do batohu zaberou pořádný kus místa, a pověstný Smart Case je nejvíc kritizovaný doplněk v historii Applu: neschová hlavový most, nechrání prakticky nic a slouží hlavně k uspání sluchátek. Vypínač tu totiž žádný není. Čip H1 je navíc o generaci pozadu za novějšími AirPods a chybí funkce, které dnes najdete i u levnějších modelů. Za původních jedenáct tisíc by to byly relevantní výtky. Za 6 990 Kč jsou to nejlevnější prémiová sluchátka s hliníkovým tělem a špičkovým ANC, jaká na trhu koupíte – a pokud vám nevadí hmotnost, těžko hledat lepší nákup. Kdo chce nejnovější generaci, ať si počká na slevu u dvojky; ta ale zatím stojí dvojnásobek. KOUPIT ZA HISTORICKÉ MINIMUM Dali byste sedm tisíc za sluchátka od Applu, nebo raději sáhnete po Sony a Bose? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AirPods Max akce Apple slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 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