Chytrá konvice za pár korun! Můžete ji ovládat z telefonu, hlasem i skrz dotykový displej Hlavní stránka Zprávičky Chytrá konvice AENO EK8 je na Alze v akci za 1 359 Kč s kódem ALZADNY15, původně stála 1 599 Kč Nabízí ovládání přes mobilní aplikaci, hlasové příkazy, časový plán a přesnou regulaci teploty od 40°C do 100°C Nabízí funkci udržení teploty po dobu 30 minut a dvojitý plášť proti popálení Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.10.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Představte si, že vstanete ráno a voda v konvici už je teplá. S chytrou rychlovarnou konvicí AENO EK8, která je teď na Alze za 1 359 Kč s kódem ALZADNY15 místo původních 1 599 Kč se to stane snadno realitou. Nejde totiž o obyčejnou konvici s vypínačem, ale o chytré zařízení s mobilní aplikací, hlasovým ovládáním a časovým plánem. Mobilní aplikace: nastavte si ohřev vody předem Největší výhoda AENO EK8 je mobilní aplikace, která konvici mění z hloupého spotřebiče na inteligentního pomocníka. Můžete si vytvořit časový plán – třeba aby každé ráno v 6:45 zahřála vodu na 95°C pro kávu, nebo v 15:00 na 80°C pro odpolední zelený čaj. Nastavíte to jednou a pak to funguje automaticky. Nemusíte čekat, až se voda ohřeje – když přijdete do kuchyně, voda už má správnou teplotu. To je podstatný rozdíl oproti klasické konvici, kde musíte zapnout ohřev a pak několik minut čekat. Dálkové ovládání funguje podobně – když jste na cestě domů, spustíte ohřev z aplikace a doma už máte teplou vodu připravenou. Nebo když sedíte v obýváku a nechce se vám vstávat, zapnete konvici z telefonu. Hlasové ovládání: stačí říct, co chcete Pokud máte doma chytrou domácnost s Google Assistantem nebo Amazon Alexa, můžete konvici ovládat hlasem. Je to praktické hlavně ráno, když máte ruce plné nebo připravujete snídani a nechcete sahat na telefon. KOUPIT CHYTROU KONVICI V AKCI Přesná regulace teploty: každý čaj má svou ideální teplotu AENO EK8 nabízí regulaci teploty od 40°C do 100°C, což je zásadní pro milovníky čaje. Zelený čaj se zalévá vodou kolem 70-80°C, bílý čaj ještě chladnější kolem 60-70°C, černý čaj chce 95-100°C a bylinné čaje také vroucí vodu. Když použijete vroucí vodu na zelený čaj, zničíte chutě a získáte hořkou břečku. S klasickou konvicí musíte buď čekat, až se voda po převaření ochladí, nebo měřit teploměrem. S AENO EK8 nastavíte přesnou teplotu na LED displeji nebo v aplikaci a konvice se zastaví přesně na požadované hodnotě. LED displej ukazuje aktuální teplotu, takže vidíte, jak voda postupně dosahuje cílové hodnoty. Funkce udržování teploty drží vodu teplou až 30 minut po dosažení nastavené teploty. To oceníte, když si děláte více šálků čaju po sobě nebo když připravujete snídani a potřebujete teplou vodu na různé účely. Bezpečnost a design: dvojitý plášť a automatické vypnutí Dvojitá stěna je důležitá bezpečnostní funkce – vnější plášť zůstává chladný i při vroucí vodě uvnitř, takže se nespálíte, když se konvice náhodou dotknete. Vnitřní nádoba je z nerezové oceli odolné proti korozi, takže voda nepřebírá cizí chutě ani pachy. KOUPIT CHYTROU KONVICI V AKCI Automatické vypnutí při dosažení bodu varu a ochrana proti přehřátí a chodu naprázdno zajišťují, že se nemůže nic pokazit, i když zapomenete, že máte konvici zapnutou. Řídicí jednotka Strix je osvědčená komponenta používaná ve špičkových konvicích, která garantuje dlouhou životnost a spolehlivost. 360° napájecí základna umožňuje postavit konvici v jakémkoli směru, což oceníte, ať už jste pravák nebo levák. Úložný prostor pro kabel pak udržuje kuchyňskou linku uklizenou. Konvice má objem 1,7 litru, což stačí na 6-7 šálků čaje nebo několik hrnků kávy. Příkon 2200 W zajišťuje rychlý ohřev – plná konvice se dostane od studené vody k bodu varu přibližně za 5-6 minut. Verdikt: za 1359 Kč nejlevnější chytrá konvice AENO EK8 za 1 359 Kč s kódem ALZADNY15 je nejlevnější chytrá konvice, kterou teď na českém trhu seženete. Většina konkurenčních modelů s regulací teploty a mobilní aplikací stojí 2000-3000 Kč. KOUPIT CHYTROU KONVICI V AKCI Mobilní aplikace s časovým plánem je funkce, která opravdu mění způsob používání – místo čekání několik minut každé ráno máte vodu připravenou hned. Přesná regulace teploty oceníte, pokud pijete zelený nebo bílý čaj, kde teplota vody zásadně ovlivňuje chuť. Hlasové ovládání není nutnost, ale pokud už máte chytrou domácnost, přidává další pohodlí. A dvojitý plášť s bezpečnostními funkcemi zajišťuje, že konvice je bezpečná i pro rodiny s dětmi. Pokud hledáte rychlovarnou konvici s regulací teploty a nechcete utrácet 2-3 tisíce, AENO EK8 za necelých 1400 Kč je zajímavá nabídka. A pokud vás chytré funkce nezajímají, klidně si kupte klasickou konvici za 500 Kč – ta taky ohřeje vodu, jen to bude trvat déle a nebudete mít kontrolu nad teplotou. Využijete chytré funkce rychlovarné konvice? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 