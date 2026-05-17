Nejlepší aplikace pro střih videa? Adobe Premiere konečně zamíří i na Android

Adobe Premiere konečně zamíří i na Android

Adobe Premiere pro Android je oficiálně potvrzený, konkrétní datum ale stále chybí Google v tiskové verzi nejprve uvedl „toto léto", veřejně to přepsal na vágnější „brzy" Aplikace přichází jako součást širší snahy Googlu zatraktivnit Android pro tvůrce obsahu

Jakub Kárník Publikováno: 17.5.2026 10:00

Adobe Premiere konečně míří na Android. Po více než půl roce, kdy se profesionální mobilní editor držel jen na iPhonech, Google oznámil, že se aplikace dostane i k zelenému robotovi. Termín ale pořád zní jako z příručky pro PR oddělení – „soon". Konkrétní datum se v oficiálním sdělení nenachází, a než budete v Premiere stříhat svůj první Short, projde českým létem ještě nejedna bouřka.

Slibů bylo dost, teď snad přijdou činy

Když Adobe loni v září představilo mobilní verzi Premiere, šlo o exkluzivitu pro iPhone. Android tehdy odbyli jednou větou – aplikace je „ve vývoji". Od té doby šly měsíce a kromě prosincového updatu s podporou YouTube Shorts pro iOS se nestalo prakticky nic. Pro tvůrce obsahu na Androidu to byla další položka do sbírky věcí, které mají iPhony dřív. Letošní oznámení od Googlu tedy zní jako úleva, jenže formulace stojí za pozornost. V kopii rozesílané novinářům se psalo o příchodu „toto léto", ve veřejně publikovaném blogpostu už jen o blíže neurčeném „brzy". Drobná změna, ale výmluvná – Google si zjevně nechtěl svázat ruce konkrétním termínem, kdyby Adobe nestíhalo. Vzhledem k tomu, že Premiere Rush byl loni oficiálně ukončen, je každopádně Android Premiere vítaná zpráva. Otázka jen zní, jestli „brzy" znamená červen, září, nebo příští jaro.

Co Premiere na mobilu vlastně nabídne

Mobilní Premiere není odlehčený editor pro nedělní vlogery – jde o profesionální nástroj s vícevrstvou časovou osou, video efekty a pokročilými funkcemi pro úpravu zvuku. Na iOS si aplikace drží hodnocení 4,8 hvězdičky a Adobe ji marketuje jako „AI video editor", takže od androidové verze lze čekat stejnou výbavu. Konkrétně se mluví o exkluzivních šablonách a efektech pro YouTube Shorts, které mají pomoci výstupům aspoň trochu vyčnívat v záplavě uniformního obsahu. Nechybí ani funkce s logem Adobe Firefly – generování samolepek, rozšiřování pozadí nebo proměna statických obrázků v krátké klipy. Jak dobře to celé na mobilním hardwaru pojede, je samozřejmě jiná písnička.

Android se chce stát platformou pro tvůrce

Premiere není izolovaná novinka. Google ji představil v rámci balíku oznámení k Androidu 17, který má z mobilní platformy udělat seriózní nástroj pro tvorbu obsahu. Společně s ním přicházejí Screen Reactions, vestavěná funkce fungující na principu green screenu pro reakční videa, a spolupráce s Metou má zase srovnat výkon Instagramu na Androidu s iPhony. Tedy aspoň podle prezentace, realita uživatelů se může lišit. Důležitý je technický základ. Android 16 zavedl podporu kodeku APV (Advanced Professional Video), který vyvinul Samsung pro úsporné ukládání profesionálního videa, a sedmnáctá verze systému jeho podporu rozšiřuje. Aplikace má podle všeho mířit nejen na telefony, ale taky na tablety, ohebné mobily a chystané Googlebook notebooky.

Použili byste Adobe Premiere na svém telefonu, nebo dáte přednost jiným editorům?

Zdroj: 9to5Google

O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…