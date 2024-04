Přítomnost módních značek v technologickém segmentu není vůbec nezvyklá

Známý výrobce oblečení a sportovní výbavy Adidas má svá vlastní sluchátka

Pyšní se stylovým designem a v Česku je aktuálně pořídíte za úžasnou cenu

V technologickém světě jsou spolupráce mezi výrobci elektroniky a módními značkami naprosto běžné. Například takový Samsung už stihnul vydat několik smartphonů v mimořádně elegantních edicích Thom Browne. Designově moc pěkná bezdrátová sluchátka do uší, která má nyní ve slevě prodejce Smarty, však vychází pouze pod křídly výrobce oděvů.

Řeč je konkrétně o Adidas Z.N.E. 01, která se slevovým kódem EXTRA30 pořídíte téměř o třetinu levněji. Namísto původních 990 Kč je nyní Smarty prodává za pouhých 693 Kč, což je aktuálně nejnižší cena na trhu. Historicky se tak navíc cenovka prakticky vyrovnala někdejšímu minimu z ledna tohoto roku, kdy stála 690 Kč.

Co se týče specifikací a výbavy, sluchátka disponují 12mm měniči se schopnosti operovat ve frekvenčním rozsahu od 20 Hz do 20 kHz. Spoléhají na konstrukci, která váží pouhé 4 gramy a je odolná dle standardu IPX4, jenž zajišťuje ochranu proti stříkající vodě. Při pohledu na konstrukci mám nicméně strach, že některým uživatelům nesednou příliš dobře do ucha – nedisponují totiž klasickými silikonovými náušníky, ale více se provedením podobají například základnímu modelu AirPods.

Když se pak změříme na design, hned na první dobrou si všimneme známého loga Adidas a pěkného vzoru, jenž sluchátkům dodává jedinečný vzhled. Ve stejném duchu se nese i dobíjecí krabička, která je vybavená USB-C portem. Sluchátka s ní dovedou hrát až 25 hodin, samostatně pak 5 hodin. Aktivní potlačení hluku holt schází, nabízí jej až dražší verze, kterou na Smarty rovněž pořídíte za super cenu (s kódem EXTRA30 jen za 1 323 Kč).

Koupili byste si sluchátka s logem Adidas?