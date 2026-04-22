Bílá grafická karta za parádní peníze! RX 9070 XT od Aceru nabízí výborný výkon, ale má to háček... Hlavní stránka Zprávičky Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT je vlajková grafická karta AMD s architekturou RDNA 4 a 16 GB GDDR6 paměti v bílém provedení Původně 19 990 Kč, s kódem ALZADNY20 za 15 992 Kč — aktuálně jedna z nejlevnějších RX 9070 XT v Česku Bílá edice ideální pro white PC buildy — u černých variant od XFX Swift nebo Sapphire PULSE počítejte s podobnou cenovkou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.4.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Pokud stavíte herní sestavu v bílém provedení a chcete k tomu adekvátní výkon, tahle nabídka stojí za pozornost. Acer Predator BiFrost Radeon RX 9070 XT je na Alze za 15 992 Kč po uplatnění kódu ALZADNY20. Oproti startovní ceně 19 990 Kč je to úspora téměř 4 000 Kč a v kategorii vyššího středního segmentu AMD jde o jednu z vůbec nejnižších cen, za kterou RX 9070 XT v Česku dnes seženete. Konkurenční karty od XFX Swift nebo Sapphire PULSE se pohybují v podobné hladině, ale obvykle jen v černé variantě. Výkon za rozumné peníze S čím počítat (a jak si s tím poradit) Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud si stavíte white build a chcete karty, které designem pasují do bílých skříní. Výkonově jde o velmi schopnou kartu na 1440p ultra nebo dokonce 4K hraní s FSR.⚠: Zvažte, že Acer v této řadě má dlouhodobě problematickou tovární výchozí křivku ventilátorů — spousta zahraničních uživatelů si na Redditu stěžuje na vysoké teploty a hlučný chod. Trocha práce v Adrenalin softwaru však situaci výrazně zlepší.💡 Za 15 992 Kč dostanete 16 GB GDDR6 paměti na 256bitové sběrnici, boost 3 100 MHz, RDNA 4 s 4 096 stream procesory, PCIe 5.0 x16, DisplayPort 2.1 a čtyřslotové chlazení se třemi ventilátory. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY20 Výkon za rozumné peníze RX 9070 XT je aktuálně nejsilnější karta od AMD — s 16 GB VRAM a 256bitovou sběrnicí nabízí dostatek paměti na 1440p a 4K hraní na dlouhá léta dopředu. Pro srovnání s konkurencí: tahle karta se ve výkonu řadí mezi NVIDIA RTX 5070 a RTX 5070 Ti, přičemž nabízí zajímavý poměr ceny k výkonu. Na Redditu se někteří uživatelé shodují, že po trochu tweakování to „je šelma“ a s 7800X3D procesorem nemá problém běžet na 100 % ve většině moderních her. Čtyřslotové chlazení se třemi ventilátory vypadá mohutně a v praxi dokáže odvádět teplo z 340W čipu — pokud mu dáte vhodné podmínky. Z pohledu konkurence — za podobnou cenu získáte XFX Swift nebo Sapphire PULSE, které mají podle recenzí robustnější chladicí řešení. Ale pokud jste se rozhodli pro bílý build, tahle Acerka je obvykle jedna z mála možností, jak sehnat bílou RX 9070 XT v rozumné cenovce — a to je často rozhodující faktor. S čím počítat (a jak si s tím poradit) Teď se dostáváme k tomu nejproblematičtějšímu — tovární profil ventilátorů Acer BiFrost. Řada zahraničních recenzentů si stěžuje, že karta při stock nastavení běhá na vysoké teploty — hotspot dosahuje 95 °C nebo dokonce 110 °C, než ventilátory vůbec zareagují. Navíc při plné zátěži jsou ventilátory hlasité a mají podle uživatelů nepříjemný tón. Jeden německý recenzent tuto kartu vrátil, protože se ventilátory spouštěly pozdě a chladicí výkon nestačil na proklamovaných 340 W TBP. Dobrá zpráva — tato situace se dá výrazně vylepšit. Acer vydal firmware update, který podle zkušených uživatelů křivku ventilátorů znatelně upravuje. V praxi pak doporučované nastavení v AMD Adrenalin vypadá takto: Power Offset -25 mV, Power Target -15 %, a maximální limit ventilátorů kolem 65 %. S tímto nastavením karta drží teploty v rozumných hodnotách a hluk je snesitelný. Jeden uživatel po nastavení -10% power limitu a podvoltování píše, že teploty GPU drží kolem 52 °C a hotspot okolo 83 °C — což už je slušná hodnota. Tato karta tedy není „plug and play" volbou. Pokud nechcete řešit undervolting a ruční úpravy v Adrenalin softwaru, sáhněte raději po XFX Swift nebo Sapphire PULSE či dražší edici PURE, která je bílá. Pokud vás ale tweakování baví, máte dobróu airflow ve skříni a potřebujete bílou kartu, tohle je za aktuální cenu rozumný kompromis. 