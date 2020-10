Acer Halo představen: Barevný chytrý reproduktor s Asistentem Google

Včera byl oficiálně představen nový chytrý reproduktor Acer Halo, který je již od pohledu zaměřen hlavně na hráče. Má totiž barevné RGB osvětlení a může tak skvěle doplnit barevné PC bedny, klávesnice, myši či třeba sluchátka. Dokonce má i displej s nízkým rozlišením pro zobrazení základních informací.

Chytrý reproduktor Acer Halo oficiálně představen

Pokud bychom odstranili spodní průhlednou část, tak by v podstatě tento reproduktor designově zapadal k Google Home produktům. Na přední straně si dokonce můžete všimnout čtyř LED diod, pomocí kterých zjistíte, že je reproduktor aktivní. Nad těmito diodami je displej, který dokáže zobrazit čas, budík nebo počasí. V blízké budoucnosti bude k dispozici i aplikace pro tvoru vlastních zpráv a obrázků.

Ovládání reproduktoru Acer Halo probíhá hlasem přes Asistenta Google. Na vrchní straně je pak zapínání/vypínání mikrofonu, dvě tlačítka ovládání hlasitosti a tlačítko pro přehrávání či pauzu. Co se týče barevného osvětlení na spodní straně, tak se může měnit například podle hudby, kterou reproduktor přehrává. Nebo si samozřejmě můžete nastavit řadu různých profilů, včetně nočního režimu. Tento chytrý reproduktor Acer se v prosinci 2020 dostane i do Evropy. A to za částku 119 eur, v přepočtu tak cca 3 300 Kč.

Acer Halo Smart Speaker | Acer

Jak se vám líbí chytrý reproduktor od Aceru?

