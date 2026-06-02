Maličký tichý Chromebook za 4,5 tisíce! Tento Acer zlevnil v Česku na minimum Acer Chromebook 311 je malý a lehký (1,2 kg) 11,6" notebook s Chrome OS, procesorem Celeron N4500, 4GB RAM a 128GB úložištěm S kódem ALZADNY20 ho teď koupíte za 4 679 Kč místo původních 5 990 Kč – sleva 1 311 Kč Je to záměrně základní stroj: dává smysl, pokud chcete Chrome OS a opravdu malé rozměry – jinak za podobné peníze zvažte repasovaný notebook Jakub Kárník Publikováno: 2.6.2026 14:00 Hledáte levný, lehký notebook na základní věci? Acer Chromebook 311 teď s kódem ALZADNY20 stojí 4 679 Kč místo 5 990 Kč. Řekněme si rovnou, pro koho je vhodný – a kdy se vyplatí poohlédnout jinde. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednoduchý a tichý stroj na prohlížeč, e-maily a školu, který je malý, lehký a vydrží celý den.⚠️ Zvažte, že jde o základní hardware (TN displej 1366 × 768, 4GB RAM) a omezenou konektivitu – na náročnější práci ani hraní to není.💡 Za 4 679 Kč s kódem ALZADNY20 je to slušná koupě pro jasně danou roli, ne univerzální notebook. Pro koho dává smysl Chromebook 311 je trefa, pokud vám stačí prohlížeč, online aplikace a kancelář v Chrome OS a hlavně chcete opravdu malý a lehký stroj (1,2 kg) na cesty, do školy, dětem nebo jako druhý notebook na gauč. Majitelé chválí, že je svižný, tichý, rychle naběhne a baterie vydrží zhruba celý den. Chrome OS je jednoduchý, má slušnou ochranu proti malwaru a o aktualizace se nestaráte. Pro tuhle roli odvede přesně to, co má. Kdy raději sáhnout jinam Buďme upřímní: je to záměrně základní stroj. Displej je TN s rozlišením jen 1366 × 768 (nižší kvalita a pozorovací úhly), 4 GB RAM stačí na pár záložek, ne na těžký multitasking, a konektivita je skromná. Pokud nejste vyloženě rozhodnutí pro Chrome OS a kompaktní rozměry, za podobných pět tisíc se často vyplatí repasovaný business notebook (třeba ThinkPad) – dostanete Windows, lepší displej, víc výkonu i portů. Chromebook 311 berte tehdy, když jsou jeho přednosti – malé rozměry, tichý chod a jednoduchost – přesně to, co hledáte. Vyhovuje vám jednoduchost Chrome OS, nebo máte radši plnohodnotný Windows notebook? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi