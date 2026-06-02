TOPlist

Maličký tichý Chromebook za 4,5 tisíce! Tento Acer zlevnil v Česku na minimum

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
2.6.2026 14:00
Ikona komentáře 0
chromebook jpg

Hledáte levný, lehký notebook na základní věci? Acer Chromebook 311 teď s kódem ALZADNY20 stojí 4 679 Kč místo 5 990 Kč. Řekněme si rovnou, pro koho je vhodný – a kdy se vyplatí poohlédnout jinde.

CHCI CHROMEBOOK ZA 4 679 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete jednoduchý a tichý stroj na prohlížeč, e-maily a školu, který je malý, lehký a vydrží celý den.
⚠️ Zvažte, že jde o základní hardware (TN displej 1366 × 768, 4GB RAM) a omezenou konektivitu – na náročnější práci ani hraní to není.
💡 Za 4 679 Kč s kódem ALZADNY20 je to slušná koupě pro jasně danou roli, ne univerzální notebook.

Pro koho dává smysl

Chromebook 311 je trefa, pokud vám stačí prohlížeč, online aplikace a kancelář v Chrome OS a hlavně chcete opravdu malý a lehký stroj (1,2 kg) na cesty, do školy, dětem nebo jako druhý notebook na gauč. Majitelé chválí, že je svižný, tichý, rychle naběhne a baterie vydrží zhruba celý den. Chrome OS je jednoduchý, má slušnou ochranu proti malwaru a o aktualizace se nestaráte. Pro tuhle roli odvede přesně to, co má.

Kdy raději sáhnout jinam

Buďme upřímní: je to záměrně základní stroj. Displej je TN s rozlišením jen 1366 × 768 (nižší kvalita a pozorovací úhly), 4 GB RAM stačí na pár záložek, ne na těžký multitasking, a konektivita je skromná. Pokud nejste vyloženě rozhodnutí pro Chrome OS a kompaktní rozměry, za podobných pět tisíc se často vyplatí repasovaný business notebook (třeba ThinkPad) – dostanete Windows, lepší displej, víc výkonu i portů. Chromebook 311 berte tehdy, když jsou jeho přednosti – malé rozměry, tichý chod a jednoduchost – přesně to, co hledáte.

CHCI UŠETŘIT 1 311 KČ

Vyhovuje vám jednoduchost Chrome OS, nebo máte radši plnohodnotný Windows notebook?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.2025