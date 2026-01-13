Slušný notebook za 9 tisíc! Tenhle Acer má Full HD displej, 512GB SSD i Windows 11 v ceně Hlavní stránka Zprávičky 15,6" notebook Acer Aspire Lite s procesorem Intel Core 3, 8 GB RAM a 512GB SSD zlevnil na 8 901 Kč Má Full HD IPS displej, hmotnost 1,53 kg a Windows 11 Home v ceně Základní notebook pro kancelář a internet – nečekejte žádné zázraky, ale za devět tisíc funguje Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Potřebujete notebook a nechcete utrácet? Acer Aspire Lite patří k nejlevnějším novým notebookům na trhu, které stojí za zvážení. Na Alze ho aktuálně seženete za 8 901 Kč s kódem VYPRODEJ10. Za tuto cenu dostanete Full HD displej, 512GB SSD a Windows 11 – nic víc, nic míň. Intel Core 3 N355: osm jader pro základní práci Procesor Intel Core 3 N355 z řady Twin Lake má osm úsporných jader (Gracemont) s taktem až 3,9 GHz. Důležité je vědět, co to znamená v praxi – nejsou to výkonná jádra jako u dražších notebooků, ale úsporná, navržená pro nízkou spotřebu. Výkon zhruba odpovídá staršímu Core i7-1165G7 nebo Ryzenu 3 5300U. Pro prohlížení webu, práci v Office, sledování videí nebo lehkou úpravu fotek to stačí. Náročnější úlohy jako střih videa nebo práce s velkými tabulkami budou pomalejší. Hry? Starší a méně náročné tituly při snížených detailech ano, moderní AAA rozhodně ne. 8 GB RAM a 512GB SSD Operační paměť 8 GB DDR5 je dnes naprosté minimum pro Windows 11. Notebook má bohužel jen jeden paměťový slot, který je už obsazený – rozšíření není možné. Pokud víte, že budete potřebovat víc RAM, hledejte jinde. Úložiště 512 GB SSD s rozhraním PCIe NVMe nabízí slušnou rychlost spouštění systému i aplikací. Na dokumenty, fotky a pár programů to vystačí. Pokud máte větší sbírku médií, počítejte s externím diskem. ACER ASPIRE LITE ZA 8 901 KČ Full HD displej a praktická výbava Displej 15,6″ IPS s rozlišením 1920 × 1080 pixelů má antireflexní povrch a svítivost 300 nitů. Na kancelářskou práci a sledování filmů to stačí, barevné pokrytí 45 % NTSC ale znamená, že pro práci s grafikou nebo fotografií se nehodí. Webkamera s rozlišením 1080p je na videohovory dostatečná. Hmotnost 1,53 kg a tloušťka 18 mm dělají z notebooku přenosný stroj na cesty. Plastová konstrukce odpovídá cenové kategorii – nic luxusního, ale solidní. Klávesnice s českou diakritikou nemá podsvícení, což může někomu vadit při práci za šera. Pro koho je notebook vhodný? Acer Aspire Lite za necelých 9 tisíc cílí na zákazníky, kteří potřebují základní nový notebook a nechtějí repasovaný stroj. Pro studenty, seniory nebo jako druhý počítač do domácnosti je to rozumná volba. KOUPIT ACER ASPIRE LITE Na co si dát pozor? Tohle není notebook pro náročné uživatele. WiFi 5 je starší standard (ne WiFi 6), RAM nelze rozšířit, podsvícená klávesnice chybí. Baterie 45 Wh vystačí na několik hodin práce, ale ne na celý den. Integrovaná grafika Intel Graphics zvládne jen nenáročné hry. Procesor nemá výkonná jádra, takže při více otevřených aplikacích občas zpomalí. Máte zkušenosti s levnými notebooky, nebo raději investujete víc do výkonu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář acer akce Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025