Tento kovový notebook zlevnil pod 15 tisíc! Má 8jádrový Ryzen a výkonnou integrovanou grafiku

  • Acer Aspire 15 s procesorem AMD Ryzen 7 8840HS a integrovanou grafikou Radeon 780M je na Alze za 14 391 Kč s AlzaPlus
  • Kovový notebook váží 1,62 kg a nabídne 16 GB DDR5, 512GB SSD a WiFi 6E — prodává se bez operačního systému
  • Radeon 780M je jedna z nejlepších iGPU na trhu — méně náročné hry zvládne, ale displej s 45% NTSC potěší jen nenáročné

Jakub Kárník
26.3.2026 10:00
Ne každý potřebuje herní notebook a ne každý chce platit za dedikovanou grafiku, kterou nevyužije. Acer Aspire 15 s Ryzen 7 8840HS je na Alze za 14 391 Kč s členstvím AlzaPlus (bez něj 15 990 Kč). Za tyhle peníze dostanete osmijádrový procesor se skvělou integrovanou grafikou, kovové víko a hmotnost pod 1,7 kg. Na kancelářskou práci, multimédia a občasné lehčí hraní je to jedna z nejrozumnějších voleb v této cenové kategorii.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte výkonný pracovní notebook na kancelář, web, videohovory a občasné hraní bez dedikované grafiky.
⚠️ Zvažte, pokud vám záleží na kvalitě displeje — 45 % NTSC je slabé pokrytí barev. A počítejte s instalací Windows na vlastní pěst.
💡 Za 14 391 Kč dostanete Ryzen 7 8840HS s NPU pro AI, 16 GB DDR5, 512GB SSD, Radeon 780M a hliníkové víko

Výkon, který překvapí

Procesor AMD Ryzen 7 8840HS má 8 jader architektury Zen 4, boost až 5,1 GHz a integrovaný NPU pro AI akceleraci s výkonem 16 TOPS. Je to čip, který v běžných úlohách — kancelář, prohlížení webu, videohovory, úprava fotek — funguje na úrovni procesorů z výrazně dražších notebooků.

Integrovaná grafika AMD Radeon 780M (RDNA 3, 12 CU, až 3 GHz) je pak překvapivě výkonná. Uživatelé ji přirovnávají k výkonu dedikované RTX 2050 — méně náročné hry jako EA FC nebo Fortnite zvládá v rozumném nastavení, náročnější tituly utáhne na nejnižších detailech. Na kancelářský notebook je to nadstandardní bonus. Kdo ale chce hrát pravidelně, měl by počítat s rozšířením RAM — 8 GB je napájeno na desku a dalších 8 GB v SODIMM slotu, přičemž integrovaná grafika sdílí operační paměť.

Konstrukce a výbava

Acer Aspire 15 kombinuje hliníkové víko s plastovou spodní částí. Při tloušťce 17,9 mm a hmotnosti 1,62 kg jde o snadno přenosný stroj, který v batohu nepřekáží. Design je střídmý — šedé provedení Steel Gray působí profesionálně. Klávesnice je podsvícená s čtečkou otisků prstů, ale uživatelé upozorňují na zmenšené šipky a chybějící čtvrtý sloupec numerické klávesnice.

Konektivita zahrnuje 2× USB-C (s DisplayPort a nabíjením), 2× USB-A 3.2, HDMI a 3,5mm jack. Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3 zajišťují rychlé bezdrátové připojení. Webkamera má rozlišení 1080p s AI funkcemi pro potlačení šumu a automatické rámování — na videohovory solidní. Baterie 53 Wh se nabíjí přes 65W USB-C, výrobce slibuje až 10 hodin výdrže.

Na co si dát pozor

Displej je nejslabším článkem celého notebooku. 15,6palcový IPS panel s Full HD rozlišením a jasem 300 nitů je na papíře přijatelný, ale pokrytí 45 % NTSC znamená bledší barvy a horší podání odstínů. Na prohlížení webu a dokumenty to stačí, na úpravu fotek nikoliv. Několik recenzentů displej označuje přímo za „tragédii“ — pokud vám na kvalitě obrazu záleží, je to kompromis, o kterém je dobré vědět.

Notebook se prodává bez operačního systému. Uživatelé doporučují po instalaci Windows vypnout automatické stahování ovladačů, protože systém jinak nainstaluje bloatware od Aceru, který může způsobovat zamrzání. Uvnitř je jeden M.2 slot — úložiště nelze rozšířit druhým diskem, RAM slot je pod plechem a rozšíření může ovlivnit záruku.

Verdikt

Acer Aspire 15 za 14 391 Kč je solidní pracovní notebook s výkonem, který v této cenové třídě patří k nejlepším — osmijádrový Ryzen 7, výkonná integrovaná grafika, kovové víko a slušná výdrž. Hlavní kompromis je displej s mizerným pokrytím barev a absence předinstalovaného systému. Kdo s tím počítá a hledá výkon za rozumné peníze, nebude zklamaný.

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…

