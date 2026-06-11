Maličký počítač s Core i9, 32GB RAM a 1TB SSD diskem ve slevě! Postačí na úpravu videa i jako domácí server Hlavní stránka Zprávičky Acemagic F1A je kompaktní mini PC s mobilním procesorem Intel Core i9-12900H (14 jader), 32 GB DDR4, 1TB NVMe SSD a licencí Windows 11 Pro S kódem ALZADNY10 vyjde na 16 191 Kč místo 17 990 Kč – kód ubere 1 799 Kč Tahákem není sleva, ale obsah: samotných 32 GB RAM dnes kvůli paměťové krizi stojí přes pět tisíc Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Ceny operačních pamětí v posledních měsících vystřelily do nepříjemných výšin, a právě v tom tkví kouzlo téhle nenápadné krabičky. Acemagic F1A teď s kódem ALZADNY10 stojí 16 191 Kč – a když si rozpočítáte, co je uvnitř, zjistíte, že neplatíte o moc víc než za samotné součástky. Nový PC, který poskládáte, vyjde sice výhodněji, ale nebude takhle malý. POŘÍDIT ZA 16 191 KČ Rychlé shrnutí:✅ Dobrá koupě, když chcete tichý a malý počítač na kancelář, multimédia, vývoj nebo jako vždy zapnutý domácí server – a oceníte 32 GB RAM i 1TB SSD, které dnes levné nejsou.⚠️ Háček: procesor je z roku 2022 a jen s integrovanou grafikou, předinstalovaný Windows raději přeinstalujte načisto a po reinstalaci vás čeká otravné dohledávání ovladačů.💡 Za 16 191 Kč dostanete překvapivě slušný maličký počítač, který si poradí i s prací Co se vejde do krabičky velikosti knihy Srdcem je Intel Core i9-12900H – mobilní čtrnáctijádrový čip Alder Lake z roku 2022 s frekvencí až 5 GHz. Není to novinka, ale tabulky, videohovory, multitasking i běžný vývoj zvládá s rezervou. Grafiku má na povel integrovaná Intel Iris Xe, takže na nenáročnou práci a 4K video bohatě stačí, ale hry nebudou žádná sláva. AAA tituly zvládá v 720/1080p na low-medium detailech, méně náročné hry jako Valorant klidně i na 1080p a s vysokými fps. Hlavní slovo má výbava: 32 GB DDR4 (rozšiřitelných až na 64 GB), 1TB NVMe SSD a hotová licence Windows 11 Pro. V době, kdy 32GB kit sám o sobě atakuje pětitisícovou hranici, je tahle kombinace mimořádně příznivá. Drobné rozměry a nízká spotřeba navíc dělají z F1A šikovného kandidáta na domácí server nebo média k televizi. O připojení se stará Wi-Fi 6, Bluetooth, HDMI, USB-C i několik portů USB-A. Majitelé v recenzích vyzdvihují hlavně tichý chod – prý bývá i pod plnou zátěží tišší než herní notebook. BERU TENHLE MINI PC Než kliknete na koupit Buďme féroví, pár kompromisů tu je. Procesor sice válí, ale je to mobilní čip čtyři roky po premiéře a grafika je čistě integrovaná – kdo chce čistě hrát, ať hledá jinde. Větší pozornost si zaslouží software: u levných čínských mini PC se opakovaně řešilo, že předinstalovaný Windows může obsahovat nezvané „přídavky“, a i recenzenti tady doporučují systém hned po vybalení přeinstalovat načisto. Jenže po čisté instalaci přijde daň v podobě ovladačů – Windows jich řadu (hlavně Wi-Fi) sám nenajde a musíte stáhnout objemný balík přímo od Acemagicu. A někoho může rušit větráček, který občas zachrastí. Není to nablýskaná novinka ani stroj na hraní. Je to ale překvapivě schopná a tichá krabička, jejíž komponenty by vás dnes samostatně vyšly skoro stejně draho – a navrch máte licencovaný Windows 11 Pro. Na kancelář, k televizi nebo jako nepřetržitě běžící domácí server dává smysl i teď. CHCI UŠETŘIT 1 799 KČ Mini PC místo klasické bedny – brali byste, nebo chcete plnotučnou věž s grafikou? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Intel Mini-PC slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025