Vlajková TCL televize zlevnila o 75 tisíc! Má 10 368 stmívacíh zón a 120W zvuk Bang Olufsen Hlavní stránka Zprávičky TCL 85X11K je 85" QD-Mini LED televize z roku 2025 s až 10 368 stmívacími zónami, nativními 144 Hz, zvukem od Bang & Olufsen a systémem Google TV Na Alze ji s kódem 2026ALZAEXTRA35 koupíte za 74 744 Kč místo původních 149 990 Kč — ušetříte 75 246 Kč Cena spadla na polovinu uváděcí ceny — vlajkovou 85" Mini LED televizi pod 75 tisíc jen tak nepotkáte Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.6.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Tahle akce je extrémní i na poměry velkých televizí. TCL 85X11K loni naskočila na pultech za 149 990 Kč, mezitím klesla na 114 990 Kč, a teď s kódem 2026ALZAEXTRA35 vyjde na 74 744 Kč — tedy zhruba na polovinu uváděcí ceny. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete obří prémiový domácí kinosál s parádním kontrastem, jasem a 144 Hz pro film, sport i konzole nové generace.⚠️ Zvažte, že 85″ je opravdu velká — potřebuje dostatek místa, odstup od sedačky, montáž ve dvou a pevnou zeď.💡 Za 74 744 Kč dostanete vlajkovou Mini LED za polovinu původní ceny Proč je tahle televize teď zajímavá Celý příběh je v rozdílu cen. TCL 85X11K je vlajkový model — tedy to nejlepší, co značka v Mini LED nabízí. Když takový televizor spadne ze 149 990 Kč na 74 744 Kč, dostáváte špičkový obraz za cenu, za jakou jinde koupíte výrazně skromnější (nebo menší) model. Komu to dává smysl? Lidem, kteří chtějí domácí kino na celou stěnu — na filmy, sport i hraní na PS5 a Xboxu — a doteď je od nákupu odrazovala cena přes sto tisíc. Teď je ta hranice o desítky tisíc níž, přestože je televizor stále hodně drahý. Klíčové parametry Srdce obrazu je QD-Mini LED panel s až 10 368 stmívacími zónami. V praxi to znamená, že televize dokáže rozsvítit a ztlumit světlo v tisících malých oblastech zvlášť — výsledkem je hluboká černá vedle zářivě jasných míst bez výrazného „halo“ efektu, tedy obraz blízký OLEDu, ale s mnohem vyšším jasem (až 6500 nitů). To je rozdíl, který oceníte hlavně u HDR filmů a ve světlé místnosti, kde levnější televize ztrácí dech. Quantum Dot vrstva přidává obrovský rozsah barev. Pro hráče je klíčová nativní frekvence 144 Hz a plná výbava HDMI 2.1 (čtyři porty), VRR, ALLM a FreeSync Premium Pro — pohyb ve hrách i sportu je dokonale plynulý bez trhání. Televize zvládá všechny HDR formáty včetně Dolby Vision a je certifikovaná jako IMAX Enhanced. Zvuk řeší 120W soustava laděná Bang & Olufsen s vestavěným subwooferem a Dolby Atmos — na televizi nečekaně plný zvuk, byť pro opravdové domácí kino stejně doporučím soundbar. Běží na Google TV s hlasovým ovládáním, Chromecastem i AirPlay 2. KOUPIT ZA 74 744 KČ Praktická stránka: velikost, montáž a místo Tady je věc, kterou musíte vyřešit dřív, než kliknete na koupit: 85 palců je obrovská televize (úhlopříčka přes 215 cm). To není kus, který jen tak postavíte na komodu — potřebujete širokou plochu nebo pevnou zeď a držák VESA 400×400. Počítejte taky s dostatečným odstupem sedačky; na 85″ panel byste měli sedět zhruba 3 a více metrů, jinak místo „kina“ uvidíte hlavně pixely a budete kroutit krkem. Změřte si místnost předem. Druhá praktická věc je manipulace. Televize téhle velikosti je těžká a rozměrná, takže rozbalení i montáž zvládnete jen ve dvou. V balení je naštěstí nástěnný držák a stojan s nastavitelnou výškou (aby se pod TV vešel soundbar) i organizérem kabelů. Pokud řešíte montáž na zeď, zvažte odbornou instalaci. Alza navíc u velkých spotřebičů nabízí dopravu a vynesení. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA35 Kdy to smysl nedává Pokud máte menší obývák nebo krátký odstup od sedačky, 85 palců je zbytečně (a nepříjemně) velkých — vezměte menší úhlopříčku. Stejně tak pokud sledujete hlavně v tmavé místnosti a chcete absolutně dokonalou černou bez sebemenšího halo, je pro vás přirozenější volbou OLED (za cenu nižšího jasu). A kdo hledá levnou televizi na běžné koukání, zaplatí tu za technologie, které nevyužije. Pro nadšence domácího kina s dostatkem místa, kteří chtějí maximální obraz a 144Hz hraní, je ale tahle cena výjimečná. Verdikt: pro koho se to vyplatí TCL 85X11K je vlajkové domácí kino za zlomek původní ceny. Za 74 744 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA35 dostanete 85″ QD-Mini LED s tisíci stmívacími zónami, jasem 6500 nitů, 144 Hz, kompletní výbavou pro konzole a zvukem od Bang & Olufsen — to vše za polovinu ceny, na které model startoval. Hlavní „háček“ není v kvalitě, ale ve velikosti: musíte mít kam ji dát a koho na montáž. Vzhledem k tomu, jak hluboko cena spadla, je nepravděpodobné, že se v dohledné době dostanete níž — a vyřazené skladové kusy vlajkového modelu nevydrží věčně. Pokud o velké prémiové televizi uvažujete, tohle je ten správný moment. CHCI UŠETŘIT 75 246 KČ Vzali byste obří 85″ Mini LED s vysokým jasem, nebo radši menší OLED s dokonalou černou za stejné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá televize slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. 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