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Gigantická MiniLED TV TCL poskočila na 28 tisíc. Má reproduktory Onkyo, 144 Hz a 420 stmívacích zón

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
4.7.2026 10:00
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TCL 55Q6C v obyvaku na stene

Osmdesátipětipalcová Mini LED televize pod dvacet osm tisíc? TCL 85Q6C teď na Alze s kódem 2026ALZAEXTRA30 pořídíte za 27 993 Kč, zatímco startovala na 57 990 Kč. Před nákupem se vyplatí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze — u takhle hluboké slevy skladové zásoby dlouho nevydrží.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete co největší obrazovku na film, sport a hraní za minimum peněz a máte kam ji dát.
⚠️ Zvažte, že má „jen“ 420 stmívacích zón (dražší Mini LED jich mají tisíce), 85″ je obří a na montáž potřebujete dva lidi.
💡 Za 27 993 Kč je poměr palce/cena těžko k překonání — kompromisy jsou dané cenou, ne kvalitou.

Proč je tahle televize zajímavá

Celý příběh je v ceně za úhlopříčku. TCL 85Q6C je dostupný model, který ale nese Mini LED technologii, 144 Hz a plnou herní výbavu — a po slevě z 57 990 na 27 993 Kč dostanete 85″ domácí kino za cenu menších televizí. Komu to sedí? Každému, kdo chce maximální plátno na sport, filmy a konzole nové generace a nechce sáhnout na drahé vlajkové modely. Za tuhle cenu je to jedna z nejlevnějších cest, jak mít v obýváku pořádně velkou obrazovku.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Panel je 85″ 4K Mini LED s Quantum Dot a 420 stmívacími zónami — ty dělají černou hlubší a kontrast výraznější než u obyčejného LED. K tomu HVA panel s antireflexní vrstvou a širokými pozorovacími úhly, takže obraz vypadá dobře i ze strany. Pro hráče je tu plná paráda: nativní 144 Hz, čtyři porty HDMI 2.1, VRR, ALLM a herní menu. Obraz zvládá Dolby Vision i všechny ostatní HDR formáty a je certifikovaný IMAX Enhanced. Zvuk obstarává 40W soustava ONKYO s vestavěným subwooferem a Dolby Atmos — na televizi slušné, majitelé ji chválí. Vše běží na svižném Google TV s hlasovým ovládáním, Chromecastem i AirPlay 2.

KOUPIT ZA 27 993 KČ

Co říkají uživatelé a na co si dát pozor

Hodnocení je skvělé: 4,9 z 5 od 10 zákazníků, 100 % doporučení, reklamovanost minimální (0,72 %). Majitelé se shodují na krásném obrazu, čistém zvuku a hlavně poměru cena/výkon. Buďme ale féroví k tomu, co u tohohle modelu čekat nemůžete. Klíčové číslo je 420 stmívacích zón — to je slušné, ale výrazně méně než tisíce zón u dražších Mini LED, takže v extrémních scénách (jasný objekt na černém pozadí) uvidíte víc halo efektu než u vlajkových modelů. Za tuhle cenu naprosto pochopitelný kompromis. A pak praktikálie každé 85″ televize: je obrovská a těžká, takže rozbalení i montáž zvládnete jen ve dvou, potřebujete pevnou zeď (VESA 600×400) a odstup sedačky aspoň tři metry.

VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA30

Kdy to smysl nedává

Do malého obýváku nebo s krátkým odstupem je 85″ zbytečně velká — vezměte menší úhlopříčku. Pokud chcete špičkové Mini LED s tisíci zónami a minimem halo v tmavé místnosti, připlaťte si za vyšší řadu (třeba TCL X11K).

Verdikt: pro koho se to vyplatí

TCL 85Q6C je maximum úhlopříčky za minimum peněz. Za 27 993 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA30 dostanete 85″ Mini LED, 144 Hz, plnou herní výbavu a zvuk ONKYO — za polovinu původní ceny a s prodlouženou zárukou v hodnotě přes tři tisíce zdarma. Kompromisy (méně stmívacích zón, velikost) jsou dané cenou, ne odbytou kvalitou. Komu jde o co největší obrazovku do velkého obýváku, ten za necelých 28 tisíc udělá skvělý obchod. Slevové kódy nebývají věčné, tak neváhejte dlouho.

CHCI UŠETŘIT 29 997 KČ

Vzali byste obří 85″ za 28 tisíc s pár kompromisy, nebo menší televizi s lepším stmíváním za stejné peníze?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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