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Velká televize Philips s Ambilightem teď zlevnila o 7,5 tisíce. Má QLED panel a umí 144 Hz

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
5.7.2026 06:00
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philips ambilight tv jpg

Osmdesátipětipalcová QLED televize s Ambilightem pod třicet jedna tisíc je zajímavá nabídka. Philips 85PUS9010 teď na Alze s kódem 2026ALZAEXTRA20 pořídíte za 30 392 Kč místo původních 37 990 Kč. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze.

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Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete velký obraz s efektním Ambilightem na film, sport a hraní a máte kam ji dát.
⚠️ Zvažte, že má jen 500 nitů jasu, uzavřený Titan OS bez Google a Obchodu Play a váží 40 kg.
💡 Za 30 392 Kč je to velký QLED s Ambilightem, který jinde nedostanete — jen počítejte s kompromisy v jasu a systému.

Proč je tahle televize zajímavá

Hlavní argument je jméno na zadní straně — Ambilight. Philips 85PUS9010 promítá barvy z obrazu na zeď za televizí, takže obraz opticky přesahuje rám a vtahuje do děje. Je to prvek, který nikdo jiný nenabízí a kvůli kterému si lidé Philips vybírají. K tomu 85″ QLED panel za rozumnou cenu — majitelé chválí ostrý, jasný obraz s dobrým převzorkováním. Pro velký obývák, filmové večery a fanoušky atmosféry je to lákavá kombinace.

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Panel je 85″ 4K QLED s Quantum Dot a obrazovým engine P5, který ladí obraz snímek po snímku — barvy jsou živé, odstíny pleti přirozené. Pro hráče je tu plná výbava: 144 Hz herní režim, čtyři porty HDMI 2.1, nízká odezva a FreeSync, k tomu herní Ambilight režim. Obraz zvládá Dolby Vision i ostatní HDR formáty. Zvuk řeší 50W soustava 2.1 s vestavěným subwooferem a Dolby Atmos. Systém Titan OS má předinstalované hlavní služby (Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay) a podporuje chytrou domácnost přes Matter, AirPlay i hlasové asistenty.

KOUPIT ZA 30 392 KČ

Co říkají uživatelé a na co si dát pozor

Hodnocení je dobré: 4,7 z 5 od 3 zákazníků, 100 % doporučení, reklamovanost nízká (1,85 %). Vzorek je zatím malý, ale majitelé se shodují na tom hlavním — parádní obraz, jas, ostrost a hlavně Ambilight od Philipsu, k tomu předinstalované aplikace bez nutnosti registrace. Buďme ale upřímní k tomu, co recenzenti otevřeně přiznávají. Tři věci padly opakovaně: jas jen 500 nitů je na QLED spíš podprůměr, takže do ostrého protisvětla to není ideální. Běží na uzavřeném Titan OS bez Googlu a Obchodu Play, takže si nedoinstalujete libovolnou appku — jeden majitel to vyloženě vytýká. A zvuk je i přes 50 W a subwoofer podle majitelů slabší, u 85″ televize se stejně počítá se soundbarem nebo domácím kinem. Praktikálie: televize váží 40 kg, takže montáž ve dvou a pořádný držák (60+ kg nosnost) jsou nutnost.

VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA20

Kdy to smysl nedává

Pokud sledujete hlavně ve světlé místnosti proti oknu, 500 nitů je málo — sáhněte po jasnějším Mini LED modelu. Stejně tak pokud chcete Google TV s volnou instalací aplikací a Chromecastem, uzavřený Titan OS vám tuhle svobodu nedá. A do malého obýváku je 85″ zbytečně velká. Pro velký obývák, fanoušky Ambilightu a večerní filmové sledování je to ale lákavá volba.

CHCI UŠETŘIT 7 598 KČ

Vzali byste Philips s efektním Ambilightem, nebo radši jasnější Mini LED bez podsvícení za stejné peníze?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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