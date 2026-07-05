Velká televize Philips s Ambilightem teď zlevnila o 7,5 tisíce. Má QLED panel a umí 144 Hz Hlavní stránka Zprávičky Philips 85PUS9010 je 85" QLED televize z roku 2025 s třístranným Ambilight podsvícením, 144 Hz herním režimem, zvukem 50 W a systémem Titan OS Na Alze ji s kódem 2026ALZAEXTRA20 koupíte za 30 392 Kč místo původních 37 990 Kč — ušetříte 7 598 Kč Ambilight je to, kvůli čemu si lidé Philips kupují — barvy se rozlévají za televizi na zeď a vtahují do děje, což jinde nedostanete Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Osmdesátipětipalcová QLED televize s Ambilightem pod třicet jedna tisíc je zajímavá nabídka. Philips 85PUS9010 teď na Alze s kódem 2026ALZAEXTRA20 pořídíte za 30 392 Kč místo původních 37 990 Kč. Před nákupem se hodí ověřit cenu a dostupnost v detailu na Alze. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velký obraz s efektním Ambilightem na film, sport a hraní a máte kam ji dát.⚠️ Zvažte, že má jen 500 nitů jasu, uzavřený Titan OS bez Google a Obchodu Play a váží 40 kg.💡 Za 30 392 Kč je to velký QLED s Ambilightem, který jinde nedostanete — jen počítejte s kompromisy v jasu a systému. Proč je tahle televize zajímavá Hlavní argument je jméno na zadní straně — Ambilight. Philips 85PUS9010 promítá barvy z obrazu na zeď za televizí, takže obraz opticky přesahuje rám a vtahuje do děje. Je to prvek, který nikdo jiný nenabízí a kvůli kterému si lidé Philips vybírají. K tomu 85″ QLED panel za rozumnou cenu — majitelé chválí ostrý, jasný obraz s dobrým převzorkováním. Pro velký obývák, filmové večery a fanoušky atmosféry je to lákavá kombinace. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Panel je 85″ 4K QLED s Quantum Dot a obrazovým engine P5, který ladí obraz snímek po snímku — barvy jsou živé, odstíny pleti přirozené. Pro hráče je tu plná výbava: 144 Hz herní režim, čtyři porty HDMI 2.1, nízká odezva a FreeSync, k tomu herní Ambilight režim. Obraz zvládá Dolby Vision i ostatní HDR formáty. Zvuk řeší 50W soustava 2.1 s vestavěným subwooferem a Dolby Atmos. Systém Titan OS má předinstalované hlavní služby (Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay) a podporuje chytrou domácnost přes Matter, AirPlay i hlasové asistenty. KOUPIT ZA 30 392 KČ Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Hodnocení je dobré: 4,7 z 5 od 3 zákazníků, 100 % doporučení, reklamovanost nízká (1,85 %). Vzorek je zatím malý, ale majitelé se shodují na tom hlavním — parádní obraz, jas, ostrost a hlavně Ambilight od Philipsu, k tomu předinstalované aplikace bez nutnosti registrace. Buďme ale upřímní k tomu, co recenzenti otevřeně přiznávají. Tři věci padly opakovaně: jas jen 500 nitů je na QLED spíš podprůměr, takže do ostrého protisvětla to není ideální. Běží na uzavřeném Titan OS bez Googlu a Obchodu Play, takže si nedoinstalujete libovolnou appku — jeden majitel to vyloženě vytýká. A zvuk je i přes 50 W a subwoofer podle majitelů slabší, u 85″ televize se stejně počítá se soundbarem nebo domácím kinem. Praktikálie: televize váží 40 kg, takže montáž ve dvou a pořádný držák (60+ kg nosnost) jsou nutnost. VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA20 Kdy to smysl nedává Pokud sledujete hlavně ve světlé místnosti proti oknu, 500 nitů je málo — sáhněte po jasnějším Mini LED modelu. Stejně tak pokud chcete Google TV s volnou instalací aplikací a Chromecastem, uzavřený Titan OS vám tuhle svobodu nedá. A do malého obýváku je 85″ zbytečně velká. Pro velký obývák, fanoušky Ambilightu a večerní filmové sledování je to ale lákavá volba. CHCI UŠETŘIT 7 598 KČ Vzali byste Philips s efektním Ambilightem, nebo radši jasnější Mini LED bez podsvícení za stejné peníze? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024