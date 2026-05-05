Špičková televize MiniLED za super cenu! TCL 75C8K má 2176 stmívacích zón, 144 Hz a jas až 4500 nitů

Jakub Kárník Publikováno: 5.5.2026 12:00

Před dvěma týdny jsem o TCL 75C8K psal poprvé, kdy se dala pořídit za 42 492 Kč. Mezitím cena ještě klesla a aktuálně jde 75″ TCL 75C8K získat za 37 493 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY25.

Jasový souboj s OLED Co dostanete za necelých 38 tisíc Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud jste plánovali OLED a teď zvažujete, jestli se nevyplatí ušetřit a vzít si Mini LED se srovnatelnou kvalitou obrazu. Recenze z Alzy potvrzují, že 75C8K je v této cenovce přímý konkurent Sony Bravie 9 i nejvyšších LG QNED.⚠️ Zvažte, že televize má pouze 3 GB RAM, jeden USB port a Google TV nemusí každému vyhovovat — uživatelé hlásí občasnou pomalejší odezvu některých aplikací. Lesklý panel se ve světlé místnosti odráží.💡 Za 37 493 Kč dostanete 75″ 4K QD-Mini LED panel s 2 176 stmívacími zónami, 4 500 nitů jas, nativní 144 Hz a 288Hz herní režim při FHD, podporu HDR10+, Dolby Vision IQ a IMAX Enhanced, 4× HDMI 2.1, FreeSync Premium Pro, Wi-Fi 6 a 90W zvukový systém od Bang & Olufsen s integrovaným subwooferem.

Jasový souboj s OLED Hlavní rozdíl proti OLED televizím tkví v jasu. Špičkové OLED panely typicky zvládnou 1 000 až 1 500 nitů ve špičkách, většina běžných modelů ani to ne. TCL 75C8K se dostane na 4 500 nitů — víc než třikrát víc než OLED. V praxi to znamená, že televize krásně zvládne i obývák s velkými okny. HDR scény se zlatohnědým západem slunce nebo jiskřivými reflexemi vody vypadají skutečně skvěle. Druhá strana mince je samozřejmě černá. OLED má každý pixel zvlášť ovládaný a černá je tedy fyzicky vypnutý pixel. TCL musí spoléhat na lokální stmívání podsvícení — 2 176 zón je v této kategorii hodně, ale OLED tu má prostě jiný princip. V tmavších scénách v zatemněné místnosti tak OLED stále vede. Pro většinu reálných scénářů sledování (smíšené světlo, přes den, sport, hraní) je ale C8K univerzálnější volba.

Co dostanete za necelých 38 tisíc Pro hráče je tato televize téměř ideální. Čtyři porty HDMI 2.1, nativních 144 Hz a herní akcelerátor s frekvencí 288 Hz při Full HD dělá z C8K vhodného partnera nejen pro PS5 a Xbox Series X, ale i pro PC hráče. Vstupní latence v herním režimu se podle nezávislých testů drží pod 15 ms. Co si ale samostatnou pochvalu zaslouží, je zvuk. Bang & Olufsen ladil 90W systém s integrovaným subwooferem, takže obstojí i bez externího soundbaru — v ověřených recenzích na Alze uživatelé chválí, že je to jeden z mála případů, kdy televize nepotřebuje okamžitý dokup zvukového systému. K tomu kovové podsvícené dálkové ovládání, které působí dražším dojmem než ovladače u většiny prémiových televizí. Aktuálně k tomu Alza přihazuje 5letou záruku, půlroční předplatné SledováníTV (1 500 Kč) a prodlouženou záruku v hodnotě 3 990 Kč.

Vyplatí se podle vás dnes ještě Mini LED proti OLED?

O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…